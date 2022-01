Lãnh đạo Lazada chia sẻ chặng đường 'vượt sóng' năm 2021

Các lãnh đạo Lazada Việt Nam tự hào với những thành tích đạt được trong năm 2021, kỳ vọng năm 2022 nhiều bứt phá, mang lại nhiều giá trị cho người dùng, đối tác.

Ngoài những con số ấn tượng về doanh thu, lượt truy cập, lượng đơn hàng kỷ lục và tỷ lệ nhà bán hàng mới lên sàn, năm 2021 còn là năm ý nghĩa với Lazada với nhiều bước tiến vững mạnh, ấn tượng, từng bước chinh phục người tiêu dùng, đối tác và nhà bán hàng trên cả nước.

Sau một năm bứt phá với hàng loạt sáng kiến nổi bật, ban lãnh đạo Lazada đã có những chia sẻ về hành trình giúp cùng nhau chèo lái con thuyền này "vượt bão" đại dịch, từ đó liên tục kiến tạo nhiều giá trị cho người dùng cũng như các đối tác kinh doanh.

Làn sóng "di cư số"

Đại dịch mang lại nhiều thử thách, trở ngại song lại là cú hích thúc đẩy nhiều doanh nghiệp chuyển đổi số để thích nghi trong năm vừa qua. Vị CEO đã dùng cụm từ "đáng kinh ngạc" để hình dung làn sóng "di cư số" này của doanh nghiệp Việt.

Từ tháng 10/2021 đến nay, số lượng nhà bán hàng mới tham gia nền tảng này tăng khoảng 30% mỗi tháng. Theo thống kê mới nhất trong báo cáo "Thương mại điện tử năm 2021: Thích ứng và nhanh chóng vượt trở ngại từ Covid-19" phối hợp cùng các chuyên gia phân tích, chỉ trong 11 tháng đầu năm, Lazada ghi nhận 40% nhà bán hàng mới đến từ khu vực phi thành thị.

Tỷ lệ nhà bán hàng mới từ Hà Nội và TP HCM cũng tăng trưởng lần lượt 29% và 31%. Trong đó, mức tăng cao nhất thuộc về ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), tiếp đến là thời trang, nhà cửa - đời sống và điện tử. Ông James Dong cho rằng đây là tín hiệu tích cực cho thấy thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ nhất từ trước đến nay.

Ông James Dong, Tổng giám đốc Lazada Việt Nam và Thái Lan nhấn mạnh rằng hỗ trợ cộng đồng, duy trì việc làm và đóng góp chung cho sự phục hồi kinh tế là những ưu tiên hàng đầu của Lazada trong năm qua. Ảnh: Lazada Việt Nam

Để hỗ trợ nhà bán hàng, Lazada rút ngắn quy trình lên sàn, tích hợp giải pháp quản lý kinh doanh bằng biểu đồ thời gian thực. Sàn còn marketing, đẩy mạnh hoạt động vận chuyển, đảm bảo giao hàng đúng hẹn, không tiếp xúc, hạn chế rủi ro cho người mua và bán.

Ông James Dong cho biết trong giai đoạn đỉnh dịch tại TP HCM, Lazada rút ngắn quy trình đăng ký bán hàng còn 3h với các nhà cung cấp thực phẩm tươi sống, rút ngắn thời gian giao hàng. Các giải pháp của sàn trong thời điểm đó góp phần giảm rủi ro lây lan dịch bệnh, bình ổn giá lương thực, thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cấp thiết của người dân.

Bên cạnh đó, chiến lược "3 dễ dàng" với "dễ dàng mua sắm - dễ dàng kinh doanh - dễ dàng vận chuyển" của Lazada đã chứng minh hiệu quả bằng những thành tích sàn đạt được. Vị CEO khẳng định lợi ích và an toàn của khách hàng, đối tác kinh doanh luôn là ưu tiên hàng đầu của nền tảng.

"Phép thử" cho chuỗi cung ứng

Ông Vũ Đức Thịnh, Giám đốc Logistics Lazada Việt Nam đã diễn tả tình trạng chuỗi cung ứng trong thời dịch bằng từ "khủng khiếp". Trong hơn 4 tháng liên tục, hoạt động vận chuyển, kinh doanh, mua bán gần như "đóng băng". Các mắt xích nguyên vật liệu, sản xuất hàng hóa, phân phối và vận chuyển đến tay người dùng đều gián đoạn.

"Thiếu hàng, người bán không thể kinh doanh. Có hàng nhưng không có băng keo, nhà bán hàng cũng chẳng thể đóng gói. Thậm chí khi đã vượt qua những khó khăn đó mà đơn vị vận chuyển đóng cửa, người mua cũng không nhận được hàng hóa", ông Thịnh diễn giải về tình hình cấp bách khi làn sóng Covid-19 thứ tư ập đến.

Vượt qua trở ngại, ông Thịnh cùng đội ngũ logistics của Lazada Việt Nam đã thích ứng, bằng mọi cách duy trì hoạt động, đảm bảo vận hành, giữ hàng hóa thông suốt. Các giải pháp phòng chống dịch tại điểm công tác nhanh chóng triển khai, xử lý, đảm bảo an toàn cho nhân viên lẫn khách hàng.

"Tất cả chúng tôi làm việc liên tục từ 5h-23h mỗi ngày. Ban ngày làm việc, tối tranh thủ đánh giá hiệu quả và phương pháp khắc phục cho hôm sau", ông Vũ Đức Thịnh cho biết. Ảnh: Lazada Việt Nam

Nhìn lại năm 2021, ông Thịnh tự hào khi Lazada là một trong những sàn thương mại điện tử hiếm hoi tại Việt Nam đảm bảo chuỗi cung ứng thời dịch. Hệ thống logistics hoàn thành chỉ tiêu từ đầu năm. Một số chỉ tiêu vượt mong đợi. Nỗ lực vận hành thông suốt không chỉ giúp nhà bán hàng hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng. Điều đó còn góp phần duy trì tăng trưởng cho Lazada, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho toàn bộ nhân viên.

"Khả năng thích ứng cùng tầm nhìn dài hạn phát triển bền vững là thế mạnh của Lazada. Lazada định hướng tập trung vào công nghệ, logistics ngay từ những ngày đầu phát triển và đến hiện tại, giá trị của chiến lược này được thể hiện rõ", ông Thịnh nhấn mạnh.

Thấu hiểu và đồng hành

Song song với logistics, Lazada có nhiều hoạt động marketing đồng hành cộng đồng vượt thách thức trong năm qua.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Giám đốc Marketing Lazada Việt Nam cho biết bà cùng đội ngũ marketing luôn đặt KPI là sự an tâm, lạc quan, thoải mái của người dùng và cộng đồng. Theo đó, thời gian qua Lazada đã linh hoạt đổi mới nhiều hình thức tiếp cận, triển khai hoạt động, tương tác với khách hàng.

Ngoài ra, Lazada triển khai nhiều giá trị cộng thêm như voucher giảm giá, khích lệ hành vi mua sắm. Với nhóm khách quen, sàn áp dụng gói "Voucher club", tối ưu quyền lợi, giúp khách thu thập voucher với tổng giá trị ưu đãi đến 850.000 đồng, 50.000 đồng một tháng.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Giám đốc Marketing Lazada Việt Nam khẳng định sàn không ngừng đổi mới, sáng tạo cả trong bối cảnh dịch căng thẳng. Ảnh: Lazada Việt Nam

"Ưu đãi giúp giải quyết bài toán chi tiêu. Nhưng sẽ cần thêm những yếu tố khác để thực sự sẻ chia với cộng đồng", bà Hằng chia sẻ. Đó là lý do trong năm 2021, các hoạt động shoppertainment (mua sắm kết hợp giải trí) của Lazada được đầu tư mạnh mẽ. Hàng trăm tập livestream được thực hiện mỗi ngày với các nội dung đa dạng, đáp ứng nhu cầu giải trí như LazCook, LazMusic, LazGetfit, LazLearn, LazHome, LazPlay...

Theo thống kê từ Lazada Việt Nam, trong những ngày cao điểm lễ hội mua sắm, nền tảng này tạo ra hơn 400 tập livestream mỗi ngày, thu hút lượng người xem tăng 5-6 lần so với ngày thường. Hoạt động SuperShow - Đại nhạc hội cũng đạt hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng.

Với các nỗ lực đó, tổng đơn đặt hàng tại lễ hội mua sắm 11/11 tăng gần gấp đôi. Khách hàng tham gia tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đợt 12/12, doanh số bán hàng từ LazLive tăng 7 lần. Supershow chạm mốc 26 triệu lượt xem, góp phần tăng 20 lần doanh số.

"Công nghệ dự kiến tiếp tục là chìa khóa nâng cao trải nghiệm người dùng. Trong năm nay, chúng tôi sẽ khai thác và ứng dụng thêm nhiều công nghệ hiện đại, đồng hành cùng người dùng trong quá trình mua sắm - trải nghiệm trên nền tảng Lazada", bà Hằng chia sẻ chiến lược sắp tới.

"Người giỏi nhất chưa chắc phù hợp nhất"

Đây cũng là quan điểm tuyển chọn và đào tạo nhân lực của bà Văn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Nhân sự Lazada Việt Nam. Bà cho biết một trong những yếu tố giúp Lazada "vượt bão" thành công năm qua là nhờ đội ngũ nhân sự trẻ trung, giỏi thích ứng, chủ động và sáng tạo.

Nền tảng này đặt ra khung năng lực chung gồm 7 tiêu chí, làm tiền đề cho các quyết định, kế hoạch về nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và phát triển nghề nghiệp. Các tiêu chí gồm: khả năng giải quyết vấn đề; sáng tạo và ứng biến; giao tiếp - điều phối; hiểu biết kiến thức kinh doanh; năng lực quản lý - lãnh đạo nhóm; tạo lập văn hóa doanh nghiệp; nhận biết - quản trị thay đổi.

Bà Văn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc nhân sự Lazada Việt Nam cho biết tự hào khi tất cả thành viên Lazada thích ứng nhanh, quyết tâm cao. Ảnh: Lazada Việt Nam

Trong giai đoạn dịch diễn biến phức tạp, Lazada đã triển khai chương trình "Covid Care 2.0", đảm bảo sức khỏe cho cả nhân viên và cộng đồng. Chính sách làm việc tại nhà, tiêm vaccine, trang bị kit bảo vệ, hỗ trợ người nhiễm Covid-19 nhanh chóng triển khai. Sàn cũng triển khai nhiều chương trình tiếp thêm động lực, gắn kết và tôn vinh cá nhân, tập thể ưu tú.

Nhân sự Lazada trong năm 2021 vẫn tăng 20% so với năm 2020. Loạt chính sách và hoạt động với chiến lược đặt con người làm trọng tâm đã đưa Lazada trở thành "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" trong ba năm liền do tạp chí HR Asia bình chọn. Bên cạnh đó, sàn còn được vinh danh "Nền tảng thương mại điện tử của năm" tại Best Choice Awards 2021, góp phần khẳng định vị thế của Lazada tại thị trường Việt.

"Điểm khác biệt của Lazada là không phân tâm bởi các mục tiêu tài chính ngắn hạn hay con số thống kê nhất thời. Thay vào đó, chúng tôi hướng đến dài hạn, bền vững hơn, không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng, đối tác thương hiệu và nhà bán hàng", ông James Dong khẳng định.

Nguyệt Di