Lãnh đạo Lào, Cuba chia buồn với Việt Nam về hậu quả bão Bualoi

Lãnh đạo các nước gửi lời chia buồn tới Việt Nam sau khi bão Bualoi gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hoa màu ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung.

Bão Bualoi đổ bộ Nghệ An - bắc Quảng Trị ngày 29/9 với sức gió cấp 8-11 đã khiến 36 người chết, 21 người mất tích, hơn 150.000 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng, 147 người bị thương, 8.200 cột điện gãy đổ làm gần 2,7 triệu khách hàng mất điện.

Sau khi được tin các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam gánh chịu thiệt hại nặng nề do bão gây ra, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Phạm Minh Chính, theo Bộ Ngoại giao.

"Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào, tôi xin gửi lời thăm hỏi chân thành và lời chia buồn sâu sắc" tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em, nhất là gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng trong đợt thiên tai này, điện thăm hỏi có đoạn.

Hàng nghìn ngôi nhà ở xã Nông Cống, Thanh Hóa ngập sâu hôm 30/9 do mưa lũ sau bão Bualoi. Ảnh: Lê Hoàng

Theo Thủ tướng Sonexay, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Lào luôn ở bên Đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em.

"Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quan tâm sát sao của chính phủ Việt Nam, các bộ, ngành liên quan từ trung ương đến địa phương, nhân dân Việt Nam anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, cuộc sống người dân và những vùng bị ảnh hưởng do thiên tai lần này sẽ sớm ổn định", bức điện nêu thêm.

Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cũng gửi thông điệp chia buồn với nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega Saavedra và đồng Tổng thống Rosario Murillo gửi thư chia buồn đến Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường. Tổng Bí thư đảng Phong trào Cách tả Dominica (MIU) Miguel Mejia cũng gửi thư chia buồn đến Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Huyền Lê