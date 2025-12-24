Lãnh đạo kín tiếng giúp Google 'lột xác' về AI

Google từng đứng trước nguy cơ tụt hậu về AI cho đến khi thăng chức cho Josh Woodward làm lãnh đạo phụ trách phát triển Gemini đầu năm nay.

Josh Woodward, 42 tuổi, có thể không phải cái tên quen thuộc ở Thung lũng Silicon, nhưng bên trong Google gần như ai cũng biết đến. Ông đến từ Oklahoma, bắt đầu làm tại Google năm 2009 với vai trò thực tập sinh, và điều hành Google Labs kể từ tháng 4 năm nay.

Google Labs hiện phụ trách hầu hết dự án liên quan đến AI của Google, trong đó có Gemini - trọng tâm trong chiến lược trí tuệ nhân tạo của công ty mẹ Alphabet. Trước thời gian đó, hãng tìm kiếm bị đánh giá tụt hậu trước đối thủ.

Trong bối cảnh xu hướng người dùng dịch chuyển hành vi từ tìm kiếm truyền thống sang ứng dụng hỗ trợ AI, Woodward tạo ra sự thay đổi khi nỗ lực đảm bảo người dùng vẫn ở lại trong hệ sinh thái của mình, thông qua việc tích hợp sâu chatbot, hình ảnh, video, mua sắm trực tuyến vào hàng loạt dịch vụ. Thực tế, Google đã lột xác chỉ sau thời gian bị OpenAI tung cú đánh bất ngờ với ChatGPT.

Người đứng đầu Google Labs Josh Woodward tại Google I/O 2023. Ảnh: Google/YouTube

Tiến nhanh với Gemini

"Khả năng hành động nhanh, phá vỡ rào cản và thực thi xuất sắc của Woodward đã đưa ông vào vị trí trung tâm trong những công việc quan trọng nhất tại Google", Clay Bavor, cựu lãnh đạo Google Labs, nói với CNBC.

Theo Bavor, nhà đồng sáng lập công ty AI Sierra, Woodward là một trong những người đầu tiên tại Google nhận ra tiềm năng của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong việc xây dựng và tích hợp vào sản phẩm. Ông cũng ca ngợi Woodward "nắm bắt trọn vẹn công nghệ mới, nhìn xa trông rộng, thấy cách nó có thể phát triển và được sử dụng".

Hơn 10 nhân viên và cựu nhân viên Google chia sẻ với CNBC, Woodward đóng vai trò lớn trong quá trình đưa AI của công ty lột xác. Một nhân viên cho biết, vào tháng 4, khi ông được thăng chức, vị thế của Google trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo đang rất bấp bênh. Thực tế, cổ phiếu của Alphabet khi đó giảm mạnh 18% trong quý đầu tiên của năm - mức tồi tệ nhất kể từ 2022. Ngày càng có nhiều lo ngại công ty đã đánh mất vị thế của mình là "cổng vào của Internet".

Trước đó, theo Semafo, Demis Hassabis, nhà đồng sáng lập Google DeepMind và lãnh đạo hàng đầu về trí tuệ nhân tạo tại Google, cho biết Woodward sẽ "tập trung vào giai đoạn phát triển tiếp theo", với trọng tậm là Gemini.

Một trong các quân bài là AI Overviews. Tính năng này lần đầu được giới thiệu tại Google I/O 2023 như một phần của trải nghiệm tìm kiếm mới trên Google Search, nhưng chỉ thực sự đẩy mạnh năm nay. Vào tháng 5, Google chính thức áp dụng AI Overviews tại hơn 200 quốc gia trên toàn cầu. Đến tháng 10, công ty công bố có hai tỷ người dùng hàng tháng.

Bên cạnh đó, Google cũng đưa Gemini vào nhiều dịch vụ như Gmail, YouTube... giúp người dùng đặt truy vấn sản phẩm cụ thể hơn, tạo danh sách mua sắm và so sánh sản phẩm. Theo Bank of America Securities, dù còn một số thách thức và lo ngại, tính năng này có tỷ lệ đón nhận lớn, cho thấy Google đang thành công trong việc thu hút người dùng vào các nền tảng AI. Giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 10, số người dùng hoạt động hàng tháng của ứng dụng Gemini cũng tăng từ 350 triệu lên 650 triệu người.

Nhưng bước ngoặt lớn đối với Woodward đến vào cuối tháng 8, với sự ra mắt của trình tạo ảnh Nano Banana, cho phép người dùng kết hợp nhiều bức ảnh với nhau để tạo ra hình ảnh kỹ thuật số cá nhân. Chỉ trong vài ngày, Nano Banana tạo cơn sốt, buộc Google phải đặt giới hạn sử dụng để giảm gánh nặng cho hệ thống chip TPU. Đến cuối tháng 9, khả năng tạo ảnh của Gemini với Nano Banana vượt qua mốc 5 tỷ hình ảnh, soán ngôi ChatGPT của OpenAI trên App Store.

"Các TPU gần như bị tan chảy", Amin Vahdat, người đứng đầu bộ phận cơ sở hạ tầng AI của Google, cho biết vào tháng 11.

Tháng trước, Google công bố Gemini 3 với lời giới thiệu "là mô hình thông minh nhất của Google, kết hợp toàn bộ năng lực của Gemini". AI này nhanh chóng tạo sự phấn khích trong lĩnh vực công nghệ. Ngay cả CEO OpenAI Sam Altman và CEO xAI Elon Musk cũng đánh giá cao mô hình và lên tiếng chúc mừng.

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như lúc này", Woodward nói với truyền thông khi ra mắt Gemini 3. "Một phần do tốc độ phát triển gấp rút, phần do khả năng mà mô hình mang lại, cho phép người dùng có thể hình dung các trường hợp sử dụng".

Quyết liệt và tận tâm

Woodward tốt nghiệp Đại học Oklahoma với tấm bằng kinh tế năm 2006, sau đó theo học cao học tại Đại học Oxford ở Anh. Ông thực tập tại Google năm 2009 trước khi nhận việc chính thức và đảm nhiệm nhiều vai trò quản lý sản phẩm khác nhau.

Khi khởi động dự án Next Billion Users (NBU) - sáng kiến thúc đẩy Internet ở các thị trường mới nổi giai đoạn 2017-2019, CEO Google Sundar Pichai mời Caesar Sengupta làm lãnh đạo. Sengupta nghĩ ngay đến Woodward và cả hai sau đó đồng hành với dự án, đạt thành công nhất định.

"Tôi chưa bao giờ thấy ông ấy nổi giận với bất cứ ai", Sengupta, nhà sáng lập nền tảng tài chính AI Arta, nói, thêm rằng ông từng đùa Woodward "sẽ trở thành CEO tiếp theo của Google".

Năm 2022, Woodward gia nhập Google Labs. Một trong những sản phẩm đột phá đầu tiên của nhóm được biết đến với tên gọi Project Tailwind, cuốn "sổ tay AI" cho phép người dùng nghiên cứu thông tin, tìm kiếm, gợi ý trong khi người dùng đang thực hiện những bài viết về một chủ đề nào đó.

Một năm sau, NotebookLM ra mắt dưới dạng phiên bản web trên máy tính, và Woodward được giao phụ trách phát triển. Đến tháng 9/2024, công cụ này bổ sung tính năng tạo "podcast" AI từ tài liệu, cho phép nghe tóm tắt nội dung, trước khi triển khai bản di động hồi tháng 5. NotebookLM hiện nhận đánh giá cao từ người dùng khi giúp tìm hiểu, nghiên cứu và tạo ghi chú thông tin thông minh một cách nhanh chóng.

Theo các nhân viên Google, một trong những phẩm chất nổi tiếng của Woodward là "vượt qua bộ máy quan liêu khổng lồ" của Google. Ông đã giúp thiết lập một hệ thống "block" - nơi nhân viên có thể gửi ghi chú nếu họ nhận thấy có trở ngại, và một nhóm trong Google Labs sẽ phụ trách xử lý. Chẳng hạn, khi NotebookLM ra mắt, sản phẩm cần nhiều TPU hơn, ông đã tìm mọi cách để đáp ứng.

"Thật tuyệt khi chúng tôi có người lo liệu những việc phiền phức, nhờ đó có thể tập trung trực tiếp vào người dùng", Usama Bin Shafqat, kỹ sư phần mềm của Google Labs, cho biết.

Jason Spielman, từng đóng vai trò thiết kế của NotebookLM, cho biết Woodward nổi tiếng với cách làm việc tận tâm. Ông sẵn sàng phản hồi người dùng trực tiếp trên X và Reddit, đồng thời chuyển tiếp ý kiến đến nhân viên để họ giải quyết. "Đó là mức độ tận tâm với người dùng mà tôi chưa từng thấy ở các lãnh đạo khác", Spielman, rời Google đầu năm nay, cho biết.

Khi năm 2025 sắp kết thúc, nhiều người kỳ vọng Google có thêm nhiều sản phẩm AI và người được đặt niềm tin lớn nhất là Woodward. "Đà phát triển thật đáng kinh ngạc", CEO Pichai nói trước nhân viên trong cuộc họp gần đây. "Chúng ta đã và đang xuất xưởng nhiều sản phẩm với tốc độ nhanh".

Bảo Lâm tổng hợp