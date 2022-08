Lãnh đạo Cảnh sát Quốc gia Nhật từ chức sau vụ ông Abe bị ám sát

Lãnh đạo Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản từ chức sau cuộc điều tra về bố trí an ninh cho cựu thủ tướng Abe, người bị ám sát tháng trước.

"Có những thiếu sót trong các kế hoạch an ninh và đánh giá rủi ro, đồng thời thiếu chỉ đạo từ chỉ huy hiện trường", người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản Itaru Nakamura nói tại cuộc họp báo ở Tokyo hôm nay, về những phát hiện của cuộc điều tra xoay quanh những sai sót trong cách thức bảo vệ cựu thủ tướng Shinzo Abe.

"Căn nguyên của vấn đề này nằm ở những hạn chế của hệ thống hiện tại, đã tồn tại nhiều năm, trong đó cảnh sát địa phương chịu trách nhiệm duy nhất trong đảm bảo an ninh", Nakamura nói thêm, khẳng định ông sẽ chịu trách nhiệm về những sai sót.

"Chúng tôi đã quyết định thay đổi nhân sự và khởi động lại các nhiệm vụ an ninh. Đó là lý do tôi đệ đơn từ chức lên Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia hôm nay", ông nói thêm.

Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản Itaru Nakamura tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 25/8. Ảnh: AFP.

Cựu thủ tướng Abe bị nghi phạm Tetsuya Yamagami bắn hai phát khi đang diễn thuyết trước nhà ga tỉnh Nara ngày 8/7. Ông sau đó qua đời tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Ảnh và video cho thấy nghi phạm Yamagami tiếp cận ông Abe từ phía sau, trong khi đội cận vệ tập trung quan sát phía trước.

Giới chuyên gia đánh giá lưới an ninh bảo vệ ông Abe quá lỏng lẻo, tạo điều kiện cho nghi phạm tiếp cận để nổ súng. Yamagami đã trà trộn vào đám đông nghe ông Abe diễn thuyết và bắn hai phát từ phía sau, ở vị trí cách bục phát biểu khoảng 5 m mà các cận vệ không thể ngăn chặn hay che chắn cho cựu thủ tướng. Cảnh sát địa phương đã thừa nhận những sai sót "không thể phủ nhận".

Huyền Lê (Theo AFP)