Lang thang miền Bắc theo mùa hoa dịp cuối năm

Tuyên Quang - Tam giác mạch

Tam giác mạch được coi là loài hoa nổi tiếng nhất ở miền Bắc dịp cuối năm. Hoa nở rộ từ tháng 10 đến tháng 12 ở khắp địa phận tỉnh Hà Giang cũ, hiện là các xã Mèo Vạc và Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang. Khi tam giác mạch nhuộm hồng khắp cao nguyên đá, Tuyên Quang cũng bước vào mùa đẹp nhất, trời ít mưa, nắng vàng.

Lễ hội hoa tam giác mạch năm nay sẽ khai mạc ngày 29/11 với chủ đề "Miền hoa thương nhớ" tại Quảng trường Thanh Niên, xã Đồng Văn. Đến Tuyên Quang du khách không nên bỏ qua các món ăn nổi tiếng như cháo ấu tẩu, bánh tam giác mạch, bánh cuốn, thắng cố, mèn mén.

