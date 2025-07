Lạng Sơn hút hơn 63.000 tỷ vốn đăng ký đầu tư

Lạng Sơn thu hút 5.585 doanh nghiệp đăng ký đầu tư với tổng vốn 63.286 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm.

Tỉnh Lạng Sơn vừa công bố tình hình thu hút đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2025. Theo đó, có 205 doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái; 357 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động giảm 23% so với cùng kỳ; 97 doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, giảm 35% so với cùng kỳ; 60 doanh nghiệp đã hoàn thành giải thể, giảm 38% so với cùng kỳ.

Người lao động tại HTX Trung Đoàn (Lạng Sơn) gia công túi. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Toàn tỉnh đăng ký thành lập mới 396 doanh nghiệp, đạt 56,6% kế hoạch, tổng vốn đăng ký 3.229 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 5.585 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký đạt 63.286 tỷ đồng, có 840 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động.

Ngoài ra, đã thành lập mới 28 hợp tác xã, đạt 51% kế hoạch, tổng vốn đăng ký 53,6 tỷ đồng; giải thể 8 hợp tác xã; lũy kế toàn tỉnh có 566 hợp tác xã, tổng vốn đăng ký 1.180 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, tỉnh đã cấp mới chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư 4 dự án, tổng vốn đầu tư 180,7 tỷ đồng; điều chỉnh chủ trương đầu tư/chứng nhận đăng ký đầu tư 22 dự án, tổng vốn điều chỉnh tăng 440,16 tỷ đồng; chấm dứt 12 dự án, ngừng hoạt động 6 dự án.

Công tác san lấp mặt bằng tại khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Lạng Sơn đã chủ động thực hiện các nghị quyết cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2025 trên địa bàn tỉnh. 87/105 dự án đầu tư ngoài ngân sách tồn đọng kéo dài, chậm tiến độ, đang tạm dừng thực hiện được tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm. Các dự án thủy điện, điện gió, điện sinh khối, điện rác được tăng cường các hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư. Cụ thể, các cơ quan chuyên môn đã nhận được 23 hồ sơ quan tâm dự án nguồn điện (22 dự án điện gió, 2 dự án điện sinh khối, một dự án điện rác); trong đó có 9 dự án đã nộp hồ sơ chính thức (8 dự án điện gió và một dự án điện rác).

Tỉnh đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời, tăng cường kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách; giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư chậm tiến độ có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Các cụm công nghiệp Hồ Sơn 1, Đình Lập, Bắc Sơn 2 cũng đang được đẩy mạnh tiến độ để đón các nhà đầu tư thứ cấp; tổ chức khởi công cụm công nghiệp Hòa Sơn 1; hỗ trợ nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ triển khai các cụm công nghiệp Na Dương 1, 2, 3, nhà máy Nhiệt điện Na Dương 2, thủy điện Tràng Định 2.

Yên Chi