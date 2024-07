Lạng Sơn giải ngân hơn 1.100 tỷ đầu tư công

Tỉnh giải ngân vốn đầu tư công 1.128 tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch, sau nửa năm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, các chủ đầu tư đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện giải ngân nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc khiến tiến độ chưa đạt kỳ vọng.

Trong đó, những vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là giải phóng mặt bằng còn chậm; công tác thu tiền sử dụng đất để bố trí cho các dự án gặp nhiều khó khăn; vướng mắc về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; các chủ đầu tư lúng túng trong thực hiện thủ tục đấu thầu các công trình theo Luật Đấu thầu mới do văn bản hướng dẫn có nhiều thay đổi...

Nhà thầu huy động phương tiện thực hiện thảm mặt đường dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn km 3+700 đến km 18, tại phân đoạn km 6. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Trong số 38 dự án chuyển tiếp do các cơ quan cấp tỉnh quản lý, có 8 dự án tiến độ chậm do vướng mắc giải phóng mặt bằng, điều chỉnh thiết kế. 9 công trình mục tiêu quốc gia khởi công mới do các cơ quan cấp tỉnh quản lý đều chưa khởi công do vướng quy hoạch tổng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đối tượng chi. Đối với 8 dự án khởi công mới sử dụng nguồn vốn đầu tư công tập trung do cấp tỉnh quản lý mới thực hiện khởi công một công trình, 7 công trình còn lại chậm về hoàn thiện thủ tục đầu tư và vướng mắc về đấu thầu theo Luật Đấu thầu mới...

Với 5 dự án trọng điểm của tỉnh sử dụng vốn đầu tư công và một dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư có hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tiến độ cũng chưa đáp ứng yêu cầu. Trong đó, có ba trên năm công trình chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng; một dự án thiếu chỉ tiêu đất giao thông.

Sở cho biết tổng vốn đầu tư công năm 2024 toàn tỉnh là 3.449 tỷ đồng, trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị được giao chủ đầu tư đã giải ngân được 1.128 tỷ đồng, tương đương 33% kế hoạch vốn giao (tương đương cùng kỳ 2023). Từ nay đến cuối năm số vốn cần giải ngân là 2.321 tỷ đồng.

Bà Hứa Thị Hằng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh thành lập 3 đoàn kiểm tra các công trình dự án trọng điểm của tỉnh và tại các huyện; tổ chức duy trì giao ban đánh giá kết quả giải ngân đối với các đơn vị chủ đầu tư toàn tỉnh theo tháng, quý và thường xuyên rà soát cũng như đề nghị các đơn vị đăng ký kế hoạch giải ngân theo từng tháng. Song song, Sở cũng thường xuyên hỗ trợ các chủ đầu tư và phối hợp với các ngành tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, điều hòa vốn thực hiện các dự án.

Thế Đan