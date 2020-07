Lạng Sơn, Cao Bằng có tân Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Vũ Hồng Quang làm Giám đốc Công an Cao Bằng, đại tá Thái Hồng Công được luân chuyển làm giám đốc Công an Lạng Sơn.

Đại tá Thái Hồng Công nhận quyết định bổ nhiệm. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 30/6, lãnh đạo Bộ Công an đã trao quyết định bổ nhiệm, điều động Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng thay cho người tiền nhiệm là Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn - đã được điều động giữ chức Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an).

Đại tá Quang 52 tuổi, quê ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, nhiều năm công tác tại công an tỉnh Lạng Sơn và 7 năm làm Phó giám đốc công an tỉnh này trước khi luân chuyển sang làm Giám đốc Công an Cao Bằng.

Cùng ngày, Bộ Công an cũng điều động đại tá Thái Hồng Công (54 tuổi), quê quán huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, người từng có 5 năm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh làm giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; Đại tá Dương Văn Tính, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn giữ chức Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ Công an.

Các quyết định điều động, luân chuyển trên có hiệu lực từ ngày 1/7.

Kể từ đầu năm, Bộ Công an đã bổ nhiệm hơn 60 chức danh lãnh đạo các Cục và công an tỉnh, thành. Trong cuối tháng 6, Bộ Công an bổ nhiệm hơn chục tân giám đốc công an tỉnh và nhiều Cục trưởng Cục nghiệp vụ. Việc bổ nhiệm, luân chuyển này để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp sắp diễn ra và đảm bảo 100% cán bộ lãnh đạo không phải người địa phương.

Bá Đô