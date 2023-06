Lãng mạn là cách chúng ta yêu đời hơn

Tôi là tác giả của bài viết "Góc nhìn cuộc sống từ người thất bại toàn tập".

Cảm ơn chia sẻ của các bạn, qua đó tôi có nhiều hơn cái nhìn của cuộc sống. Thực sự là thú vị bởi có nhiều người thì có nhiều cách nghĩ khác nhau, điều đó càng chứng minh cho những gì tôi đã cảm nhận là đúng, tôi tôn trọng tất cả quan điểm đó. Đó cũng là lý do để tôi viết thêm vài dòng, coi như một cơ hội gửi đến các bạn lời cảm ơn sâu sắc. Mặt khác cũng để giải thích vài điểm còn nhiều người thắc mắc.

Trước hết, cuộc sống này vốn đã khô khan lắm rồi, toàn những tranh cãi và bất đồng. Vậy nên tôi cho rằng nếu có cách nào đó giúp mình trở nên lãng mạn hơn, đó cũng là cách hết sức rẻ nhưng chất lượng giúp bản thân vượt qua khó khăn. Có thể tại thời điểm ấy, tôi có chút điên khùng, nhưng nhờ sự điên khùng đó, tôi đã vượt qua được và trở lại với chính mình. Cuộc sống mà, hãy thêm màu sắc cho nó, đừng đặt nặng vật chất, mọi thứ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Tôi đã thất bại bởi lúc nào cũng đặt nặng vấn đề tiền bạc mà quên đi những thứ khác xung quanh. Nhưng khi tôi không quan tâm tới nó nữa, nó lại tự tìm đến với mình. Nói cách khác, thay vì chỉ chăm chăm tìm cách kiếm tiền, tôi đã thay đổi, cố gắng tìm ra giá trị của bản thân và chia sẻ với mọi người. Khi hiểu mình, hiểu người, hiểu được giá trị cốt lõi thực sự, tìm cách cho đi, đó là lúc tôi nhận được sự giúp đỡ trở lại. Điều quan trọng là, sự giúp đỡ này xuất phát từ những người bạn chân chính với sự chân thành, họ mới thực sự là những người bạn mà tôi cần.

Sau khoảng một năm, sếp người nước ngoài gọi tôi quay lại làm việc, bởi anh rất quý tôi, nói thích tính chân thành của tôi và sự tận tụy trong công việc. Dù vậy tôi đã từ chối, chỉ xin lại mối liên lạc coi như một người bạn, sau này có cơ duyên thì hàn huyên tâm sự. Tôi trân trọng và quý mến những người như anh, cho dù anh không cùng tư tưởng văn hóa của người Việt. Hiện tôi có một nguồn thu nhập thụ động đủ tốt từ việc cho thuê nhà, bên cạnh một công ty riêng cũng đang dần đi vào ổn định. Như đã nói từ bài viết trước, tôi luôn có niềm tin rằng sẽ không bao giờ chết đói. Đối với tôi, việc kiếm tiền tự nuôi bản thân là việc không quá khó, chỉ là tôi muốn đề cao tư tưởng về giá trị đạo đức và tinh thần trong mối quan hệ hôn nhân vợ chồng, chính là yếu tố cốt lõi của nó - một bài học từ sau chính thất bại của mình.

Nói thêm để các bạn hiểu: từ lúc rời nhà, tôi vẫn chu cấp đầy đủ cho các con, vẫn luôn có mặt khi các con cần. Không chỉ vậy, tôi vẫn gửi tiền đều đặn cho cha mẹ mình ở quê. Do chịu khó học hỏi và học nhanh, cùng với kinh nghiệm, thêm một chút may mắn, giờ tôi đã mua được nhà, dù chỉ là căn chung cư nhỏ với một chiếc xe để thuận tiện cho công việc mới của mình. Căn chung cư đang cho thuê, còn tôi đi ở trọ vì chỉ ở một mình, hơn nữa cả ngày cũng ở văn phòng công ty, trừ ngày nghỉ chủ nhật. Dù vậy, với tôi điều đó không thực sự quan trọng, giờ điều quan trọng chính là cảm giác tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống, và đó cũng chính là mục đích của bài chia sẻ trước. Tôi không nói về quá khứ như một lời than thở và trách móc số phận, cũng không phải người ưa khoe khoang, điều này có dẫn đến chút hiểu lầm. Cuối cùng, vẫn là cuộc sống mà.

Phật giáo nói về tứ diệu đế, nói về sinh, lão, bệnh, tử. Sinh ra là khổ, sống là khổ, bệnh cũng khổ mà chết cũng khổ. Thế liệu chúng ta sống để làm gì đây? Vì đời là vô thường, là một chuỗi luân hồi của vô lượng kiếp, của sự nhân quả và nghiệp duyên đan xen vào nhau. Ta đến với cuộc đời này để thực hiện nguyện ước và trả nợ đời. Nhưng nếu ta cứ nhìn cuộc đời này một cách tiêu cực và khô khan, sao có thể vượt qua những thăng trầm. Nếu bạn từng biết đến những nền tư tưởng lớn trên thế giới như Hồi giáo, Do Thái, Phật giáo... tất cả chúng ta đều có niềm tin và đó là điều giúp ta sống đúng với cuộc đời. Một lần nữa cảm ơn các bạn, xin nhấn mạnh rằng tôi không phải là người tiêu cực, chỉ xin góp câu chuyện thực tế của mình để truyền chút cảm hứng nào đó cho những ai còn gặp khó khăn trong cuộc sống thôi. Xin mượn câu nói của Steve Jobs: "Hãy cứ khát khao, hãy luôn dại khờ" để thấy cái đẹp của cuộc sống.

Trọng Nghĩa

