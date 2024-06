Lãng Khê: 'Không ai quan tâm tôi là con gái Trần Anh Hùng'

Diễn viên Lãng Khê nói mỗi lần thử vai, êkíp không quan tâm cô là con của đạo diễn Trần Anh Hùng mà chỉ đánh giá dựa trên kỹ năng.

Hồi tháng 5, Lãng Khê đến Cannes để quảng bá phim mới của cô - Grand Tour. Ở lễ bế mạc, tác phẩm giành giải Đạo diễn xuất sắc cho nhà làm phim người Bồ Đào Nha Miguel Gomes. Dịp này, diễn viên nói về công việc, cuộc sống cá nhân.

- Cảm xúc của chị khi dự Liên hoan phim Cannes 2024?

- Tôi vui vì Grand Tour đã nối bước tác phẩm The Pot-au-Feu của bố tôi để giành giải Đạo diễn xuất sắc. Cannes giữ vị trí đặc biệt trong lòng tôi, không chỉ vì uy tín mà còn vì những cột mốc gia đình tôi đạt được ở đây. Tôi đến Cannes bốn lần, trong đó hai lần cho các bộ phim mình tham gia, còn lại là lúc tôi nhỏ và đến xem phim mới nhất của bố vào năm 2023.

- Chị chuẩn bị những kỹ năng nào để vào vai trong phim "Grand Tour"?

- Tôi bị hấp dẫn bởi kịch bản và muốn có cơ hội làm việc bằng một ngôn ngữ mới. Trong phim, tôi vào vai phụ tên Ngọc, người tự do, mạnh mẽ, có thể nói nhiều thứ tiếng. Nhân vật của tôi và Molly (Crista Alfaiate đóng) có tình bạn đẹp và luôn hỗ trợ nhau. Dù phim lấy bối cảnh đầu thế kỷ 20, nhân vật Ngọc có suy nghĩ thức thời, không bị "đóng khung" vào hình mẫu phụ nữ nào. Có nhiều điểm tương đồng giữa nhân vật với tính cách của tôi ngoài đời, chẳng hạn sự độc lập, vui tính, tích cực.

Tôi tham gia casting và học thoại bằng tiếng Bồ Đào Nha, một trải nghiệm khó khăn nhưng bổ ích. Tôi cũng phải thuộc thoại của diễn viên khác để hiểu được toàn bộ mạch phim. Rất khó để ghi hình khi mọi người nói các ngôn ngữ khác nhau. Tôi sinh ra và lớn lên ở Pháp, trong khi êkíp là người Bồ Đào Nha lẫn Italy. Nhưng đó chưa phải là phần áp lực nhất.

Dự án được quay bằng phim analog, mỗi cảnh đều ẩn chứa sự hồi hộp và căng thẳng, nếu có bất kỳ lỗi nào sẽ phải làm lại từ đầu. Định dạng này góp phần tạo nên chất lượng hình ảnh, mang đến cho khán giả trải nghiệm điện ảnh độc đáo, nhưng cũng khiến chi phí sản xuất tăng cao. Để có được thước phim hoàn hảo, êkíp phải dồn hết tâm huyết và kỹ năng vào từng phân đoạn. Tôi cảm phục đoàn phim vì luôn kiên nhẫn trên trường quay và giữ phong độ chuyên nghiệp.

- Có bố là đạo diễn nổi tiếng, chị gặp thuận lợi lẫn áp lực gì trong sự nghiệp?

- Một mặt, tôi được lớn lên trong môi trường sáng tạo, điều này ảnh hưởng sâu sắc đến khả năng cảm thụ nghệ thuật của tôi. Mặt khác, tôi phải chứng tỏ khả năng của mình, rất áp lực nhưng cũng là trải nghiệm quý giá.

Bố mẹ chưa bao giờ thúc ép tôi phải nối nghiệp họ. Ở Pháp, khi tôi tham gia casting, không ai hỏi thăm hay quan tâm đến việc tôi có bố mẹ làm trong lĩnh vực điện ảnh. Điều quan trọng là tôi diễn xuất thế nào, liệu tôi có phù hợp với nhân vật hay không.

Khi tôi tham gia phim đầu tay To the Ends of the World (2018), gia đình không cho tôi lời khuyên hay hướng dẫn cụ thể. Trước đó, tôi cũng chưa bao giờ diễn xuất hay tham gia các lớp học. Trong ngày quay đầu tiên, tôi có dịp trao đổi với tài tử Gérard Depardieu. Những lần khác, ông không trực tiếp đưa ra lời khuyên mà chỉ trao đổi về cách diễn xuất trong bữa tối.

Việc từng tham gia phim trường của bố mẹ giúp tôi không cảm thấy lạ lẫm, ngược lại còn giảm bớt căng thẳng trước khi quay hình. Ngoài ra, nhiều cuộc nói chuyện với nhiều chuyên gia trong nghề dạy tôi nhiều điều về điện ảnh. Tôi tin năng lực chuyên môn, sự sáng tạo và tinh thần ham học hỏi sẽ giúp đạt được thành công và nâng cao giá trị bản thân.

- Tình yêu của bố mẹ tác động đến quan điểm sống của chị thế nào?

- Hình mẫu gia đình giúp hình thành lối suy nghĩ trong tôi. Họ bổ sung và luôn ở bên nhau, đến nỗi có cảm giác không phải là hai người gặp nhau vào một thời điểm nào đó, mà là một thực thể không thể tách rời.

Tôi từng yêu xa hơn ba năm với một chàng trai vào cuối khoảng thời gian anh du học ở Pháp, sau đó chuyển đến châu Á làm việc. Vì lý do đó, tôi thường xuyên đi du lịch đến Thái Lan và Singapore. Chúng tôi biết nhau gần tám năm nay, cùng nhau trưởng thành. Cả hai vẫn giữ liên lạc và duy trì mối quan hệ tốt. Tôi học được ý nghĩa thực sự của việc yêu thương và ở bên cạnh ai đó. Nó trở thành tình yêu vô điều kiện, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Hai cha con đạo diễn Trần Anh Hùng ở Liên hoan phim Cannes 2023. Ảnh: Villa Des Ministres

- Chị dành thời gian cho gia đình ra sao?

- Tôi cố gắng ăn tối ở nhà bố mẹ mỗi tuần một lần. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng đi xem triển lãm nghệ thuật cùng nhau. Mẹ tôi nấu nhiều món Việt, tôi thích mẹ làm bún bò, phở gà và cà ri Ấn Độ. Nhà bếp trong căn hộ của tôi rất nhỏ nên tôi ít khi chế biến món ăn của quê hương. Ẩm thực Việt cần không gian để chuẩn bị và nấu nướng.

- Việt Nam có ý nghĩa thế nào với chị?

- Khi còn nhỏ, tôi thường về quê cùng bố mẹ. Sau năm 18 tuổi, tôi không thường xuyên quay lại vì muốn khám phá nhiều nơi trên thế giới. Nhưng năm ngoái, tôi có dịp về nước khoảng hai, ba lần, thường ăn các món truyền thống như phở, bánh mì, bún bò. Càng ở lâu, tôi càng yêu và nhớ nơi này. Một phần quan trọng trong trái tim tôi thuộc về quê hương, mỗi chuyến đi giúp củng cố mối liên kết giữa tôi và Việt Nam.

Lãng Khê (phải) và mẹ, diễn viên Trần Nữ Yên Khê. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Dự định của chị trong tương lai?

- Âm nhạc, bảo tàng và phim ảnh là những yếu tố không thể thiếu từ khi tôi còn nhỏ và luôn trong trái tim tôi. Tôi không thể tưởng tượng mình có thể làm điều gì khác.

Tôi luôn hy vọng có thể sớm tham gia dự án tại Việt Nam. Tôi thích nhân vật hiện đại và mạnh mẽ, muốn nhận vai diễn trong phim hành động hoặc kinh dị. Tôi nghĩ việc thực hiện các thể loại này rất thú vị. Thông qua tác phẩm, tôi muốn lan tỏa sự tự do, phóng khoáng của mình vào nhân vật. Tôi không thích kịch bản sáo rỗng hoặc có nội dung phân biệt chủng tộc.

Trước khi làm diễn viên, tôi từng là người mẫu. Tôi vẫn tiếp tục với lĩnh vực này vì đó là sở thích. Đam mê này rất khác so với đóng phim. Lúc làm mẫu, chúng tôi được trang điểm để trông đẹp nhất, ánh sáng được thiết lập để tôn lên ưu điểm và việc chỉnh sửa ảnh giúp ngoại hình thêm hoàn hảo. Nhưng lần đầu nhìn thấy mình trên màn ảnh rộng thực sự là thách thức. Máy quay ghi hình những góc cạnh mà chúng ta không quen. Sự chuyển đổi từ làm mẫu sang phim ảnh dạy tôi chấp nhận và chân thành với con người thật. Đây là bài học vô giá, về mặt cá nhân lẫn sự nghiệp.

Trần Lãng Khê, 27 tuổi, là con đầu lòng của đạo diễn Trần Anh Hùng và diễn viên Trần Nữ Yên Khê. Ngoài diễn xuất, cô làm người mẫu và đam mê nhiếp ảnh. Cô thần tượng vẻ đẹp của biểu tượng Jane Birkin và Brigitte Bardot, xây dựng phong cách Pháp lấy cảm hứng từ họ.

