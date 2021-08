Danh tiếng từ khả năng offroad bền bỉ chưa đủ, Discovery thế hệ mới giờ đây được Land Rover thay đổi hàng loạt chi tiết nhằm phù hợp hơn với khách hàng trong thời đại mới. So với các thế hệ trước sử dụng hệ khung gầm sắt-xi rời (Body on Frame), Discovery hiện nay dùng hệ khung liền khối (Unibody) bằng nhôm. Vật liệu nhôm cũng được ứng dụng trên các tấm thân xe, giúp giảm trọng lượng tới 480 kg so với thế hệ cũ tùy phiên bản nhưng vẫn đảm bảo độ cứng vững đã làm nên danh tiếng của Land Rover.