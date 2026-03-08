Làn sóng sụp đổ danh tiếng vì hồ sơ Epstein

Tài liệu mới về Jeffrey Epstein không chỉ hé lộ mạng lưới quan hệ với giới tinh hoa, mà còn châm ngòi cho chuỗi sụp đổ danh tiếng của nhiều người quyền lực toàn cầu.

Hơn ba tuần kể từ khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố hơn 3 triệu trang tài liệu liên quan tới tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, thế giới chưa hết bàng hoàng.

Hàng nghìn email tuyệt mật, hình ảnh và thông tin về những chuyến thăm "đảo ấu dâm" đang tạo ra cuộc thanh trừng danh tiếng chưa từng có. Từ Hoàng gia Anh, đại học Harvard danh tiếng cho đến hội đồng quản trị của các tập đoàn hàng đầu, những "quân bài Domino" đang liên tiếp đổ xuống.

Không chỉ là một vụ án tình dục, hồ sơ Jeffrey Epstein đã trở thành bản án tử cho sự nghiệp của giới tinh hoa toàn cầu.

Andrew - em trai Vua Anh

Tại châu Âu, diễn biến đáng chú ý là vụ cảnh sát bắt Andrew Mountbatten-Windsor, em trai Vua Charles III, với cáo buộc có hành vi sai trái khi đảm nhận chức vụ công, nhưng ông đã được tại ngoại sau đó.

Theo thông tin mới công bố trong hồ sơ về Epstein, ông Andrew dường như đã gửi cho tỷ phú Mỹ những tài liệu mật của chính phủ trong thời gian làm đặc phái viên thương mại Anh.

Cựu hoàng tử Anh Andrew tại London ngày 16/9/2025. Ảnh: AFP

Tháng 10/2025, Andrew từ bỏ các tước hiệu hoàng gia, nói rằng những cáo buộc nhằm vào ông đang ảnh hưởng xấu đến công việc của anh trai. Tuy nhiên, ông vẫn đứng thứ tám trong danh sách kế vị ngai vàng Anh.

Trong động thái mới nhất, chính phủ Anh đang cân nhắc loại ông khỏi danh sách này. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Luke Pollard ngày 20/2 nói với BBC rằng đây là "điều đúng đắn cần làm", bất kể kết quả cuộc điều tra về mối quan hệ giữa cựu hoàng tử và tỷ phú Epstein ra sao.

Cựu nữ công tước Sarah Ferguson

Ferguson là vợ cũ của ông Andrew. Hai người kết hôn năm 1986 và ly dị năm 1996. Bà cũng là bạn với Epstein. Các tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ công bố cho thấy Ferguson vẫn duy trì liên lạc với Epstein rất lâu sau khi ông ta bị kết án năm 2008.

Hơn một thập kỷ trước, Ferguson từng cố gắng tạo khoảng cách với Epstein. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2011, bà thừa nhận việc thân thiết với tỷ phú Mỹ, trong đó có chuyện vay 15.000 bảng Anh để trả nợ, là sai lầm.

"Tôi căm ghét hành vi ấu dâm và mọi hình thức lạm dụng tình dục trẻ em. Tôi hiểu rằng bản thân đã có hành động sai lầm", bà nói thời điểm đó.

Bà Sarah Ferguson tại lâu đài Windsor hồi tháng 3/2024. Ảnh: AFP

Sau khi hồ sơ Epstein được công khai, Sarah's Trust, quỹ từ thiện do bà Ferguson sáng lập, thông báo đóng cửa "trong tương lai gần"

"Chủ tịch của chúng tôi là bà Sarah Ferguson cùng hội đồng quản trị rất tiếc khi phải quyết định rằng tổ chức từ thiện sẽ sớm đóng cửa trong tương lai gần. Việc này đã được thảo luận và chuẩn bị trong nhiều tháng", thông báo của quỹ cho hay.

Một số tổ chức từ thiện khác cũng chấm dứt vai trò người bảo trợ của bà.

Chủ tịch WEF Borge Brende

Ngày 26/2, cựu ngoại trưởng Na Uy Borge Brende từ chức Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) sau khi mối liên hệ giữa ông và Epstein bị phanh phui. Ông cho biết quyết định được đưa ra sau khi "cân nhắc kỹ lưỡng".

Theo hồ sơ Epstein, các tin nhắn giai đoạn 2018-2019 giữa Brende và Epstein cho thấy giọng điệu khá thân thiết giữa hai người. Ông Brende từng gọi Epstein là "chủ nhà tuyệt vời" và nhắn "rất nhớ ngài" sau một bữa tối có sự góp mặt của Epstein, cựu cố vấn của Tổng thống Donald Trump là Steve Bannon cùng một cựu bộ trưởng Na Uy.

Lần liên lạc cuối cùng giữa họ diễn ra chỉ một tuần trước khi Epstein bị bắt năm 2019.

Ông Borge Brende phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ ngày 20/1. Ảnh: AFP

WEF cũng đã tiến hành cuộc điều tra độc lập về mối quan hệ giữa Brende và Epstein, song không phát hiện "bất kỳ mối quan ngại bổ sung nào ngoài những gì đã được công bố trước đó".

Trả lời tờ nhật báo kinh doanh Dagens Næringsliv của Na Uy, ông Brende thừa nhận dù cuộc rà soát không phát hiện tình tiết mới, sự việc này có nguy cơ làm xao nhãng các hoạt động trọng tâm của diễn đàn. Ông bày tỏ hối tiếc vì đã không minh bạch hơn về các bữa tối và những lần liên lạc với Epstein.

Doanh nhân Sultan Ahmed bin Sulayem

Sultan Ahmed bin Sulayem, doanh nhân Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), ngày 13/2 thông báo từ chức chủ tịch DP World, một trong những tập đoàn logistics lớn nhất thế giới.

Thông cáo từ chức không nhắc trực tiếp đến mối liên hệ giữa doanh nhân này với Epstein. Tuy nhiên, DP World đã hứng chịu sức ép từ các nhóm tài chính sau khi email trao đổi giữa Sulayem và tỷ phú ấu dâm bị phơi bày.

Doanh nhân Sultan Ahmed bin Sulayem (trái) trong ảnh chụp cùng với tỷ phú Epstein. Ảnh: AP

Trong email năm 2013, Epstein viết với bin Sulayem rằng "ông là một trong những người bạn tôi tin tưởng nhất theo đúng nghĩa của từ này, ông chưa bao giờ làm tôi thất vọng". Sulayem đáp lại rằng "cảm ơn bạn tôi, tôi đang chuẩn bị ở bên một cô gái Nga chính gốc trên du thuyền của mình".

Cựu chủ tịch Harvard Lawrence H. Summers

Larry Summers, cựu chủ tịch Đại học Harvard và từng là bộ trưởng tài chính dưới thời tổng thống Bill Clinton, cuối năm ngoái tuyên bố dừng giảng dạy và rút khỏi hội đồng quản trị của OpenAI. Quyết định được đưa ra sau khi tài liệu công bố cho thấy ông duy trì tình bạn thân thiết nhiều năm với tỷ phú Mỹ cho đến một ngày trước khi Epstein bị bắt năm 2019.

Trong tuyên bố tháng 11/2025, Summers nói ông "vô cùng xấu hổ" và việc rút lui là một phần trong nỗ lực "khôi phục niềm tin và hàn gắn quan hệ".

Larry Summers (phải) ngồi cùng Epstein (giữa) trong bữa tối tại Đại học Harvard hồi năm 2004. Ảnh: Boston Globe

Trong nhiều thập kỷ, Summers là nhân vật có ảnh hưởng lớn về tư duy kinh tế tại Washington, từng giữ vai trò kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới và nhiều vị trí cấp cao trong chính quyền tổng thống Clinton và Barack Obama.

Ông bắt đầu sự nghiệp dưới thời tổng thống Ronald Reagan và từng là cố vấn cho tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, ông cũng được biết đến là một trong những tiếng nói của đảng Dân chủ chỉ trích gay gắt nhất các chính sách kinh tế của chính quyền ông Biden.

Summers cũng hoạt động tích cực trong lĩnh vực tư nhân, trong đó có việc gia nhập hội đồng quản trị của OpenAI năm 2023 và ủng hộ cách quản lý tương đối dễ chịu với trí tuệ nhân tạo (AI).

Cựu thượng nghị sĩ Mỹ George J. Mitchell

Mitchell là cựu thượng nghị sĩ Mỹ đại diện cho bang Maine và từng làm phái viên của tổng thống Bill Clinton tại Bắc Ireland. Tên của ông được nhắc hơn 300 lần trong đợt công bố tài liệu mới nhất của Bộ Tư pháp Mỹ.

Đầu tháng 2, ông từ chức chủ tịch danh dự của viện nghiên cứu mang tên mình. Ban lãnh đạo viện cho biết họ nhất trí rằng "đây là thời điểm thích hợp" để bắt đầu xem xét khả năng đổi tên cơ sở này.

Cựu thượng nghị sĩ Mỹ George J. Mitchell tại sự kiện ở New York hồi tháng 11/2024. Ảnh: AFP

Liên minh Mỹ - Ireland cùng tháng thông báo rằng hội đồng quản trị của tổ chức nhất trí chương trình học bổng George J. Mitchell "không nên tiếp tục mang tên cựu thượng nghị sĩ". Họ cho biết quyết định được đưa ra sau những thông tin mới xuất hiện trong đợt công bố tài liệu Epstein.

Trước đó, người phát ngôn của Mitchell khẳng định ông chưa từng biết về các hành vi vi phạm pháp luật hoặc không phù hợp của Epstein với trẻ vị thành niên.

Cựu luật sư Nhà Trắng Kathy Ruemmler

Ruemmler, cựu luật sư Nhà Trắng dưới thời tổng thống Obama, đã từ chức giám đốc pháp lý và tổng cố vấn của tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới của Mỹ Goldman Sachs. Động thái này diễn ra sau nhiều tháng xuất hiện thông tin về những trao đổi thân mật giữa bà và Epstein.

"Trách nhiệm của tôi là đặt lợi ích của Goldman Sachs lên hàng đầu", Ruemmler cho biết trong tuyên bố tuần trước. Bà trước đó bày tỏ hối tiếc vì từng quen biết tỷ phú Epstein.

Cựu luật sư Nhà Trắng Kathy Ruemmler trong chương trình của NBC hồi tháng 6/2014. Ảnh: NBC News

Trong các email trao đổi với Epstein hồi tháng 4/2014, chỉ vài ngày trước khi bộ trưởng tư pháp khi đó là Eric H. Holder rời nhiệm sở, Ruemmler dường như đã cân nhắc khả năng thay thế vị trí của ông. Khi đó, bà được nhiều nguồn tin cho là ứng viên sáng giá cho vai trò lãnh đạo cơ quan này.

Đợt công bố tài liệu mới nhất cũng cho thấy sau khi rời Nhà Trắng, Ruemmler đã nhận quà từ Epstein, trong đó có một túi xách Hermes và một ngày nghỉ dưỡng tại khách sạn Four Seasons Hotel.

Joanna Rubinstein

Joanna Rubinstein là chủ tịch Sweden for UNHCR, tổ chức gây quỹ cho Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn tại Thụy Điển. Bà đã từ chức sau khi các tài liệu công bố gần đây cho thấy bản thân từng tới thăm Epstein tại hòn đảo riêng Little Saint James của tỷ phú Mỹ năm 2012.

"Joanna Rubinstein rời vị trí vào ngày 1/2 sau khi gây chú ý vì liên quan đến những sự kiện xảy ra từ rất lâu trước khi bà gia nhập Sweden for UNHCR. Tổ chức hoàn toàn không biết về những việc này", Ulrika Belin, giám đốc truyền thông của tổ chức, cho hay.

Joanna Rubinstein, cựu chủ tịch Sweden for UNHCR. Ảnh: Sverigesradio

Rubinstein từng nói với tờ Expressen của Thụy Điển rằng bà đã biết về bản án của Epstein vào thời điểm đến thăm hòn đảo, ám chỉ bản án năm 2008 của tỷ phú ấu dâm.

"Những gì sau đó được phơi bày về mức độ lạm dụng thực sự gây sốc và tôi hoàn toàn lên án, đồng thời kiên quyết tách mình khỏi những hành vi đó", Rubinstein nói thêm.

Sóng gió từ những trang tài liệu mật vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và danh sách sụp đổ chắc chắn dài thêm khi những góc khuất cuối cùng của mạng lưới này được phơi bày.

Thanh Tâm (Theo Washington Post, Reuters, BBC)