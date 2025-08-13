Làn sóng hợp tác công nghệ mới giữa Việt Nam - Hàn Quốc

Doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc ký nhiều thỏa thuận về phát triển AI, xuất khẩu UAV và xây trung tâm dữ liệu trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế song phương.

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc ở Seoul ngày 12/8, nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao như hạ tầng số, AI, bán dẫn đã được ký kết giữa doanh nghiệp hai nước, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok.

CMC và Samsung C&T xây trung tâm dữ liệu AI

CMC và Samsung C&T ký biên bản ghi nhớ, phát triển dự án trung tâm dữ liệu siêu quy mô CMC Hyperscale DC tại Khu Công nghệ cao TP HCM. Samsung C&T, công ty thành viên của Samsung, tham gia nhiều dự án hạ tầng lớn, như tòa nhà Burj Khalifa (Dubai) và Marina Bay Sands (Singapore), đồng thời mở rộng đầu tư vào hạ tầng số và trung tâm dữ liệu thế hệ mới.

Với thỏa thuận mới, Samsung C&T sẽ đầu tư, triển khai dự án, phát triển mô hình ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường cho chuỗi trung tâm dữ liệu của CMC. Đồng thời, doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và mạng lưới đối tác toàn cầu để giúp dự án vận hành đúng tiến độ, đạt hiệu suất tối ưu.

Phối cảnh trung tâm dữ liệu CMC Hyperscale DC SHTP. Ảnh CMC

CMC cho biết, trong giai đoạn một, trung tâm dữ liệu có công suất 30 MW, vốn đầu tư 250 triệu USD. Quy mô giai đoạn tiếp theo dự kiến hơn 100 MW, nâng tổng vốn đầu tư lên khoảng một tỷ USD. Trung tâm được thiết kế đáp ứng nhu cầu xử lý tính toán lớn cho AI, cung cấp dịch vụ AI-as-a-Service, điện toán đám mây, dữ liệu lớn và an ninh mạng. Dự án dự kiến khởi công năm 2026, sử dụng giải pháp năng lượng tái tạo và tiêu chuẩn xanh từ giai đoạn thiết kế.

Viettel và KT hợp tác chuyển đổi AI

Viettel và tập đoàn Hàn Quốc KT sẽ phối hợp phát triển và triển khai nền tảng công nghệ số, hệ sinh thái và hạ tầng dữ liệu phục vụ quá trình chuyển đổi AI (AI Transformation - AX) tại Việt Nam. Quá trình bao gồm tái cấu trúc hoạt động, cách thức vận hành, ra quyết định và sáng tạo giá trị của doanh nghiệp dựa trên AI.

Hai bên sẽ cùng xây dựng trung tâm dữ liệu chuyên dụng cho AI và cụm máy chủ GPU, đồng thời triển khai đào tạo nguồn nhân lực AI chất lượng cao thông qua Trung tâm Phát triển Toàn cầu, đặt tại Hà Nội.

Buổi làm việc và ký hợp tác chiến lược giữa Viettel và tập đoàn KT. Ảnh: Viettel

KT là doanh nghiệp công nghệ lớn tại Hàn Quốc và châu Á, đã triển khai nhiều giải pháp số trong lĩnh vực viễn thông, đô thị thông minh và AI. Viettel sẽ tận dụng lợi thế hạ tầng số và sự am hiểu thị trường trong nước, trong khi KT đóng góp năng lực nghiên cứu, phát triển nền tảng công nghệ về trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi AI. Thông qua hợp tác, hai bên cùng thúc đẩy việc xây dựng giải pháp AI phù hợp với điều kiện Việt Nam, đồng thời mở rộng triển khai ra thị trường quốc tế.

FPT và ABOV Semiconductor phát triển chip thế hệ mới

FPT ký kết hợp tác với ABOV Semiconductor - công ty chuyên thiết kế, sản xuất chip vi điều khiển và chip nhớ để cùng nghiên cứu, tạo chip bán dẫn, mở rộng thị trường và thúc đẩy ứng dụng sản phẩm bán dẫn tại Hàn Quốc.

Một mẫu chip do FPT Semiconductor phát triển. Ảnh: FPT

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ sử dụng chip do FPT thiết kế, nhất là tại thị trường Hàn Quốc. Cả hai cũng sẽ triển khai dự án nghiên cứu, thiết kế và phát triển chip thế hệ mới, cùng các sản phẩm bán dẫn có tính cạnh tranh, linh hoạt theo từng dự án và nhu cầu thực tế.

Hàn Quốc là thị trường bán dẫn lớn, quy mô 87 tỷ USD năm 2023 và đang tiếp tục tăng trưởng. Đây là một trong những thị trường trọng điểm của FPT tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong lĩnh vực bán dẫn, FPT sở hữu thế mạnh về dịch vụ thiết kế chip vi mạch tùy chỉnh theo yêu cầu, tương lai mở rộng sang dịch vụ đóng gói tiên tiến và kiểm thử.

CT Group xuất khẩu 5.000 UAV sang Hàn Quốc

Máy bay vận tải không người lái UAV do CT Group sản xuất sẽ được xuất khẩu sang Hàn Quốc, theo đơn hàng ký kết với Airbility. Đây là thiết bị bay không người lái dùng cho vận tải, do CT UAV - công ty thành viên của CT Group phát triển.

Mô hình một mẫu thiết bị bay không người lái do CT Group phát triển. Ảnh: CT Group

Doanh nghiệp Việt Nam cho biết đã làm chủ công nghệ lõi và phát triển 16 dòng sản phẩm UAV với công năng và tính năng kỹ thuật khác nhau. Sản phẩm chuẩn bị đưa vào giai đoạn thương mại hóa, sau khi nhà máy sản xuất đặt ở Bình Dương hoàn thiện. Các UAV vận tải hạng nặng do CT UAV phát triển có tải trọng từ 60 đến 300 kg, tỷ lệ nội địa hóa đạt 85%.

Theo CT Group, việc có đơn hàng xuất khẩu UAV sang Hàn Quốc mở ra cơ hội thâm nhập các thị trường yêu cầu cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, thúc đẩy khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghệ Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Ngoài ra, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc còn ghi nhận nhiều thỏa thuận khác giữa doanh nghiệp hai nước, trong lĩnh vực hạ tầng số và chuỗi cung ứng. Trong đó, VNPT ký hợp tác với Kira và LG CNS nghiên cứu khả năng cùng đầu tư phát triển trung tâm dữ liệu 20-30 MW tại Việt Nam. Saigontel, G-Group, ZUP và KTNF hợp tác phát triển hệ sinh thái trung tâm dữ liệu và nền tảng máy chủ. Tập đoàn Đầu tư Phù Mỹ và Eric C&C xây dựng cảng tự động và hạ tầng logistics thông minh. Tập đoàn Cao su Việt Nam và New Korea Trading Corp bao tiêu chuỗi sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tại Hàn Quốc. Việt Phúc và Midas Holding hợp tác xây dựng hệ thống bảo quản trái cây, logistics lạnh.

Trọng Đạt