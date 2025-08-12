Tổng Bí thư: Hợp tác, tiếp cận công nghệ tiên tiến, tìm 'đường tắt' bắt kịp sự phát triển

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định tầm quan trọng của đối tác nước ngoài như Hàn Quốc trong việc hợp tác, tiếp cận công nghệ tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm, tìm ra "đường tắt" để bắt kịp sự phát triển của thế giới.

Thông điệp được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu trong Tọa đàm về khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc, tại Seoul ngày 12/8, theo TTXVN. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp với Bộ Khoa học, Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hàn Quốc tổ chức, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước này.

Đây cũng là lần đầu tiên hai nước tổ chức tọa đàm cấp cao nhằm khởi tạo khuôn khổ hợp tác chiến lược chặt chẽ về ba động lực tăng trưởng then chốt: khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển khoa học công nghệ, lấy "kỳ tích sông Hàn" làm minh chứng cho sự phát triển kinh tế bằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đề nghị hai nước coi đây là trụ cột hợp tác quan trọng, chiến lược.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự tọa đàm về hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Ông nêu rõ Việt Nam đã xây dựng chiến lược phát triển, trong đó xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Việt Nam chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là những nhân lực trong các lĩnh vực mới như AI; thu hút các nhà khoa học, chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho đất nước.

Việt Nam cũng dành nguồn lực tài chính đáng kể cho nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ nhằm tạo ra những đột phá; khuyến khích sự kết nối và hợp tác giữa các trường học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để các sáng kiến, công trình nghiên cứu đi vào thực tiễn, sản xuất và kinh doanh.

Khẳng định rất coi trọng hợp tác với các đối tác nước ngoài như Hàn Quốc, Tổng Bí thư cho rằng đây là cách để tiếp cận công nghệ tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm và tìm ra "đường tắt" để bắt kịp sự phát triển của thế giới. Việc chuyển đổi từ hợp tác gia công sang hợp tác chuyển giao công nghệ, nghiên cứu và phát triển là cần thiết, đề xuất Việt Nam và Hàn Quốc tận dụng lợi thế của mỗi bên nhằm cùng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Trong các vấn đề hợp tác, khoa học công nghệ được xác định là một trụ cột quan trọng để nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc thời gian tới. Tổng Bí thư tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc sẽ phát triển thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích bao trùm và bền vững cho hai quốc gia.

Trong phát biểu dẫn đề tại tọa đàm, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh Việt Nam xác định bộ ba khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm để đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao, đóng góp ít nhất 50% vào tăng trưởng GDP.

Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, do Tổng Bí thư làm Trưởng ban, thể hiện sự quyết tâm cao nhất của Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Việt Nam tăng mạnh ngân sách nhà nước cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, từ 1% lên 3% mỗi năm và dự kiến tiếp tục tăng. Việt Nam cũng đang sửa đổi các luật về công nghệ cao, về chuyển giao công nghệ, trong đó có chính sách ưu đãi mạnh mẽ cho các nhà đầu tư nước ngoài có chuyển giao công nghệ cho Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư Hàn Quốc, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm về con đường phát triển dựa trên công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ mới nổi và công nghệ lõi; mong muốn doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Hàn Quốc lan tỏa công nghệ thông qua việc thiết lập các trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam.

Ông đề nghị hợp tác sâu với Hàn Quốc trong các công nghệ như bán dẫn, điện tử viễn thông, trí tuệ nhân tạo (AI), lượng tử, năng lượng mới, sinh học, nano, an ninh mạng; xây dựng các chương trình nghiên cứu và phát triển chung; thúc đẩy chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học; phát triển các trung tâm nghiên cứu phát triển, đào tạo kỹ sư công nghệ cao; học hỏi mô hình phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi mới công nghệ.

Việt Nam cũng mong muốn hợp tác trong triển khai chính phủ nền tảng số, xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, hợp tác về bảo đảm an toàn không gian mạng, chủ quyền số và năng lực quản trị số quốc gia.

Tại tọa đàm, các đại biểu phía Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm về triển khai chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, và chiến lược của Hàn Quốc. Đại diện các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc cũng đề xuất hợp tác với doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu Việt Nam; hợp tác trong nghiên cứu, phát triển công nghệ thu hồi, sản xuất đất hiếm; hỗ trợ về công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Lưu Quý