Làn sóng đầu tư bất động sản công nghiệp tăng cao

Xu hướng dịch chuyển dòng vốn vào nhà, xưởng, đất công nghiệp đang hình thành và có thể bùng nổ trong thời gian tới, theo Savills.

Savills cho biết, mặc dù phần lớn các ngành nghề đều chịu thiệt hại nặng do ảnh hưởng của Covid-19 nhưng bất động sản công nghiệp không ngừng nóng lên. Bằng chứng là sự xuất hiện của các dòng vốn đầu tư trong nước và quốc tế (FDI) vào các khu chế xuất, khu công nghiệp Việt Nam liên tục tăng lên.

Tiến sĩ Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam cho biết, hiện công ty nhận nhiều yêu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước muốn tìm kiếm địa điểm tại các khu công nghiệp để rót vốn và tìm cơ hội kinh doanh. Đáng chú ý là có nhiều nhóm đại gia muốn kinh doanh theo quy mô lớn, tham vọng trở thành chủ đầu tư của cả khu công nghiệp với nhu cầu săn lùng những quỹ đất lên đến 500-1.000 ha. Trong khi đó, một bộ phận nhà đầu tư khác đang đổ vốn vào bất động sản công nghiệp là các nhà sản xuất với mục tiêu chủ động mở rộng diện tích nhà xưởng.

Bên cạnh các điểm nóng hút vốn đầu tư bất động sản công nghiệp như TP HCM, Hà Nội, thành phố vệ tinh như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu... cũng đang được các nhà đầu tư thăm dò quỹ đất làm nhà, xưởng. Đây đều là những tỉnh có vị trí thuận lợi, nguồn lực và nhân công dồi dào, cơ sở hạ tầng đồng bộ và kết nối giao thông hiệu quả cho việc vận chuyển, kho bãi lưu trữ và logistics tới các thành phố lớn.

Khu công nghiệp Long Hậu. Ảnh: Long Hậu

Trước đó, Công ty cổ phần công nghiệp BW (BW Industrial) tiết lộ với báo chí về tham vọng bành trướng quy mô đất công nghiệp trong giai đoạn 2019-2022. Dù đang có quỹ đất lên đến 230 ha phân bổ tại 10 địa điểm tọa lạc trên 6 tỉnh thành của Việt Nam, đại gia bất động sản công nghiệp này cho biết sẽ tiếp tục tăng quỹ đất lên gấp 3-5 lần trong 4 năm tới. Mục đích nhằm khai thác triệt để tiềm năng của thị trường công nghiệp – thương mại điện tử - logistics tại Việt Nam.

Từ khi gia nhập thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam, BW Industrial nổi lên là chủ đầu tư khu công nghiệp tiên phong với mô hình nhà xưởng may đo linh hoạt, không kén khách thuê. Dòng sản phẩm này hướng đến bố trí, sử dụng diện tích nhà xưởng hiệu quả, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa linh hoạt, được thiết kế và tích hợp công nghệ tương thích với đặc thù từng ngành nghề.

Trong báo cáo vừa phát hành trung tuần tháng 5, CBRE cũng đánh giá năm 2020 là thời của nhà xưởng và nhà kho xây sẵn tại Việt Nam. Trong những tháng Covid-19 bùng phát, nhu cầu thuê nhà kho xây sẵn tăng đột biến do ứ đọng hàng hóa xuất nhập khẩu khi hoạt động vận tải bị gián đoạn và sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng thương mại điện tử.

Dữ liệu của CBRE cho thấy, nguồn cung nhà xưởng xây sẵn tiếp tục tăng trưởng, dự kiến đến hết năm 2020, tổng nguồn cung nhà xưởng và kho xây sẵn tại các khu vực miền Bắc sẽ đạt gần 2 triệu m2 sàn cho thuê, tăng 25,3% so với năm trước. Tại miền Nam, tổng diện tích nhà xưởng xây sẵn sẽ đạt gần 2,7 triệu m2, tăng 28,2% so với năm 2019. Theo dự báo của đơn vị này, sau khi đại dịch được kiềm chế, giá chào thuê trung bình của nhà kho xây sẵn hứa hẹn sẽ tăng 4-11% so với cùng kỳ.

Ông Sử Ngọc Khương đánh giá, nhìn từ bức tranh chung của nền kinh tế thế giới trong bối cảnh đại dịch, có thể nhận thấy đây vừa là điểm cộng và vừa là điểm trừ của kênh đầu tư bất động sản công nghiệp tại Việt Nam. Điểm cộng được hiểu theo hướng dịch bệnh tạo động cơ thúc đẩy để các nhà đầu tư chuyển dịch mối quan tâm sang các thị trường khác thay vì thị trường Trung Quốc, trong đó có Việt Nam. Còn điểm trừ là trong việc xúc tiến đầu tư thương mai đang gặp nhiều khó khăn, do việc cách ly xã hội, giao thông và liên lạc còn nhiều cản trở.

Tuy nhiên, Tiến Sĩ Khương khuyến nghị, trước làn sóng đầu tư mạnh mẽ của khối ngoại vào bất động sản công nghiệp, Chính phủ cần lưu ý khi chọn lựa các nhà đầu tư theo hướng ưu tiên những ngành nghề mang hàm lượng chất xám cao và các ngành nghề giảm bớt thâm dụng lao động.

Ngoài ra, khi nhà đầu tư nước ngoài gia nhập thị trường bất động sản công nghiệp, Việt Nam cũng cần xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên người bản địa được học tập và tích lũy trình độ tay nghề cao hơn, để phục vụ cho việc phát triển kinh tế chung của đất nước sau này.

Trung Tín