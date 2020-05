Thị trường nhà xưởng công nghiệp xây sẵn tăng nhiệt

Giai đoạn bùng phát Covid-19, nhu cầu thuê nhà kho xây sẵn vẫn rất cao trong khi các loại hình bất động sản khác chững lại.

Theo báo cáo về thị trường bất động sản công nghiệp mới nhất của CBRE, năm 2020 là thời của nhà xưởng và nhà kho xây sẵn tại Việt Nam. Trong những tháng Covid-19 bùng phát, nhu cầu thuê nhà kho xây sẵn tăng đột biến trong khi yêu cầu thuê của các loại hình bất động sản công nghiệp khác chững lại hoặc sụt giảm do cách ly xã hội.

Điều này bắt nguồn từ sự tồn động hàng hóa xuất nhập khẩu do hoạt động vận tải bị gián đoạn và sự tăng trưởng mạnh mẽ của mảng thương mại điện tử. Dữ liệu của đơn vị này cho thấy, giá thuê nhà xưởng xây sẵn vẫn giữ ổn định ngay cả trong thời kỳ dịch bệnh bùng phát. Nguồn cung nhà xưởng xây sẵn tiếp tục tăng trưởng ở cả hai khu vực công nghiệp chính ở miền Nam và miền Bắc.

Dự kiến đến hết năm 2020, tổng nguồn cung nhà xưởng và kho xây sẵn tại các khu vực miền Bắc sẽ đạt gần 2 triệu m2 sàn cho thuê, tăng 25,3% so với năm trước. Tại miền Nam, tổng diện tích nhà xưởng xây sẵn sẽ đạt gần 2,7 triệu m2 (tăng 28,2% so với năm 2019. Sau khi đại dịch được kiềm chế, giá chào thuê trung bình của nhà kho xây sẵn hứa hẹn sẽ tăng 4-11% so với cùng kỳ.

Một mô hình dịch vụ kho lạnh đang được vận hành tại Việt Nam. Ảnh: ABA.com.vn

Nhờ vào những chuyển biến mới về dịch chuyển sản xuất và sự tăng trưởng mạnh mẽ của thương mại điện tử, nhà xưởng xây sẵn được dự báo còn nhiều tiềm năng phát triển trong thời gian tới. Cụ thể, nhu cầu mở rộng không gian lưu trữ và mạng lưới phân phối của các công ty thương mại điện tử đang và sẽ chiếm lĩnh nhu cầu thuê kho. Đi cùng với đó là nhu cầu tìm kiếm các quỹ đất phát triển cơ sở kho vận tăng cao.

Trong khi đó, các không gian lưu trữ có kiểm soát nhiệt độ (kho lạnh hoặc kho mát) sẽ được xem là các xu hướng phát triển mới của ngành kho vận khi mà mạng lưới buôn bán và phân phối thực phẩm tươi sống mở rộng đáng kể ở cả phương thức trực tuyến và tại các cửa hàng, siêu thị hiện hữu.

Ở các khu vực nguồn cung đất công nghiệp hạn chế, mô hình kho cao tầng cũng bắt đầu xuất hiện nhằm tạo ra không gian lưu trữ lớn hơn cho nhu cầu của các công ty thương mại điện tử.

Hiện nhiều nhà sản xuất có nhu cầu tái thiết chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời quyết liệt thúc đẩy các kế hoạch di dời cơ sở sản xuất khỏi Trung Quốc, chuyển đến các quốc gia có mức chi phí thấp và môi trường ổn định hơn. Việt Nam được xem là hưởng lợi từ xu hướng này với điểm cộng rất lớn đến từ việc kiềm chế tốt đại dịch. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ nền kinh tế và thị trường từ cả Chính phủ và các nhà phát triển bất động sản công nghiệp cũng có nhiều tín hiệu tích cực.

Nhằm đáp ứng các yêu cầu thuê trong bối cảnh mới, các chủ đầu tư bất động sản công nghiệp tại Việt Nam cũng bắt đầu tái cơ cấu sản phẩm nhằm thích ứng các đòi hỏi cao hơn của khách hàng. Chẳng hạn như sử dụng các công nghệ 4.0 vào khu công nghiệp, nhà xưởng để mang lại sự thuận tiện hơn cho khách hàng trong quá trình cho thuê, sản xuất và vận hành.

Thậm chí, các thế hệ nhà xưởng ứng dụng công nghệ thực tế ảo có thể mang không gian nhà xưởng của họ đến khách hàng mọi lúc mọi nơi cũng từng bước được áp dụng. Gói dịch vụ bao gồm pháp lý, nhân sự và kế toán miễn phí giúp khách hàng có thể xin giấy phép ngay cả khi khách hàng ở nước ngoài.

Trung Tín