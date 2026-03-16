Lan Phương: 'Tôi tự chữa lành sau ly hôn'

Diễn viên Lan Phương cho biết cô bình yên, hạnh phúc khi tập trung chăm sóc bản thân, nuôi dạy hai con, sau khi ly hôn chồng người Anh.

Nghệ sĩ nói về việc trở lại diễn xuất, cách cân bằng cuộc sống sau biến cố đời tư, dịp đóng các phim Gió ngang khoảng trời xanh, Đồng hồ đếm ngược.

- Vì sao gần đây chị liên tục trở lại màn ảnh?

- Hai vai diễn đến vào đúng thời điểm tôi rất muốn trở lại công việc sau khi sinh con và trải qua những biến cố cá nhân. Với tôi, đó giống như một liệu pháp chữa lành. Khi đứng trước máy quay, tôi được làm điều mình yêu thích, được tạm bước ra khỏi những áp lực của đời sống riêng và chỉ tập trung vào nhân vật. Điều đó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Quyết định ly hôn giúp tôi được tìm lại chính mình. Nhờ đó, tôi thấy mình diễn tự nhiên và thuyết phục hơn. Trước đây, tôi mang quá nhiều áp lực và trách nhiệm, lúc nào cũng phải gồng lên để lo toan mọi thứ. Sự căng thẳng đôi khi ảnh hưởng đến việc diễn xuất.

Khi nhận vai Linh trong Gió ngang khoảng trời xanh, tôi cũng lường trước việc nhân vật sẽ bị "ném đá" nên hạn chế đọc các bình luận trên mạng. Cũng may vai Thơ trong Đồng hồ đếm ngược đang nhận được phản hồi tích cực. Mới nhất, tôi còn tham gia một bộ phim điện ảnh với vai người mẹ đầy giận dữ và đau đớn. Đây là vai diễn khó nhưng cũng rất thú vị và cảm động.

Lan Phương bên hai con Lina, tám tuổi và Mia, hai tuổi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Công việc bận rộn, chị sắp xếp thời gian ở bên hai con gái thế nào?

- Các con là động lực tinh thần lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi cố gắng trở thành một "mỏ neo an toàn" cho con bằng tình yêu vô điều kiện. Thời gian qua, tôi chưa có vai diễn dài hơi, chủ yếu là vai thứ chính hoặc vai phụ, nên có thể hoàn thành công việc trong vài ngày rồi lại trở về dành trọn thời gian cho hai bé. Có những hôm, tôi đi xe bốn tiếng rưỡi lên Sơn La để quay phim, xong việc lại lập tức trở về Hà Nội trong đêm như đã hứa với con. Năm ngoái, tôi cũng thường xuyên bay vào TP HCM từ sáng sớm rồi trở về lúc tối muộn. Việc xoay xở nhiều thứ cùng lúc vất vả nhưng tôi thấy mình vẫn có thể cân bằng.

Hai tháng nay, sau khi quay xong phim điện ảnh, tôi không cần người giúp việc ở lại qua đêm như trước, tự tay lo cho các con từ sinh hoạt đến việc học hành. Nhờ vậy, ba mẹ con có nhiều thời gian gần gũi và gắn bó với nhau hơn. Lina, con gái lớn tám tuổi, ngày càng tự lập, biết quan tâm và san sẻ với mẹ. Tinh thần của con cũng thoải mái, vui vẻ hơn trước rất nhiều. Bên cạnh việc đồng hành con, tôi học cách dành thời gian cho bản thân. Tôi quay lại với những điều từng yêu thích như chạy bộ, nhảy múa, những hoạt động giúp mình cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ.

Lan Phương trong phim 'Đồng hồ đếm ngược' Lan Phương đóng Thơ, người phụ nữ giàu có, yêu trai trẻ rồi bị lừa trong "Đồng hồ đếm ngược". Video: VFC

- Chị làm thế nào để các con ít bị ảnh hưởng khi bố mẹ chia tay?

- Trẻ con rất nhạy cảm với những thay đổi trong gia đình. Bộ não của một đứa trẻ chưa đủ sức phân tích, nhận định đúng sai nên các bé thường rơi vào trạng thái hoang mang. Trong đầu con sẽ có rất nhiều câu hỏi: "Liệu bố mẹ còn yêu mình không, vì sao mọi thứ lại khác đi". Trong giai đoạn đó, những người bố, người mẹ đơn thân cũng phải chịu rất nhiều áp lực và tổn thương. Khi quá mệt mỏi, chúng ta thường khó kiểm soát cảm xúc. Tôi từng có lúc buột miệng nói với Lina những câu như "Mẹ mệt lắm rồi, con đừng làm vậy nữa được không?" hay "Con không thấy mẹ đã rất vất vả sao?". Nhưng rồi tôi nhận ra những câu nói đó không giúp ích được gì mà lại khiến con lo lắng và bất an hơn. Tôi cũng hiểu rằng con giận dữ, bướng bỉnh với mẹ vì con cảm thấy an toàn khi bộc lộ những cảm xúc ấy. Lúc này, sự bình tĩnh, chân thành của mẹ mới có thể giúp con bình tâm. Khi con được trút bỏ gánh nặng cảm xúc, tôi thấy con ngoan ngoãn, vui vẻ hơn. Tôi dành thời gian nằm bên Lina, trò chuyện đủ thứ với bé trước giờ đi ngủ. Nhờ đó, tôi hiểu được áp lực con phải chịu và tìm ra giải pháp giúp con. Lan Phương trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh' Lan Phương đóng người thứ ba trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh". Video: VFC Với Mia, gần hai tuổi, tôi dành nhiều thời gian ôm ấp, chơi đùa, chăm sóc, mang lại cho bé cảm giác an toàn. Hành trình chăm sóc, bảo vệ tinh thần cho các con thật sự rất vất vả, nhất là khi tôi vẫn phải chữa lành cho chính mình. Nhưng tôi và các bé đã làm được khoảng 60% chặng đường. Mỗi lần nhìn các con cười đùa, yêu thương nhau, tôi lại được tiếp thêm sức mạnh. Những lúc căng thẳng hay mệt mỏi, trợ lý thường mở điện thoại cho tôi xem video của con. Diễn viên Lan Phương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Chị chia sẻ việc nuôi dạy con với chồng cũ thế nào?

- Phiên tòa phúc thẩm chưa diễn ra nên quyết định tôi được quyền nuôi hai con của tòa án sơ thẩm vẫn chưa có hiệu lực. Chính vì thế, mọi yêu cầu về việc gặp con vẫn diễn ra như ý của chồng cũ. Tôi đặt ra một nguyên tắc rõ ràng là anh sẽ không lên nhà, vì tôi cần không gian riêng ổn định cho mình và các con. Mỗi ngày, trước khi đi làm, anh ghé qua trước khi các bé lên xe bus. Buổi tối, sau khi đi làm về, anh cũng gặp con ở sảnh chung cư. Cuối tuần, anh đưa con gái lớn Lina về nhà. Thỉnh thoảng, lịch gặp gỡ thay đổi do anh không đến, các con không muốn xuống hoặc không đủ thời gian.

Là mẹ đơn thân, tôi may mắn chưa phải chịu nhiều áp lực về tài chính. Ngoài công việc diễn xuất, tôi vẫn có nguồn thu từ quảng cáo. Bên cạnh đó, tôi cũng kinh doanh nhà hàng, mọi thứ hiện đã vận hành khá ổn định.

Hà Thu