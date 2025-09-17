Ly hôn chồng Tây, diễn viên Lan Phương được quyền nuôi 2 con

Hà NộiSau phiên xử nhiều tranh cãi, tòa giao quyền chăm sóc 2 con gái cho diễn viên Lan Phương, chấm dứt cuộc hôn nhân 7 năm giữa cô và chồng người Anh.

Chiều 17/9, TAND Hà Nội xét xử vụ ly hôn, tranh chấp quyền nuôi con, giữa diễn viên Lan Phương và chồng David Duffy.

Trình bày trước HĐXX, Lan Phương nhiều lần nghẹn ngào khi kể về mâu thuẫn của hai vợ chồng. Chủ tọa đề nghị luật sư thay lời, song cô khẳng định muốn tự nói.

Lan Phương tại TAND Hà Nội, chiều 17/9. Ảnh: Hà Thu

Nữ diễn viên cho biết quen David từ năm 2017, đăng ký kết hôn sau đó một năm. Khi mang thai con đầu lòng, cô phát hiện chồng có biểu hiện không đứng đắn nhưng anh phủ nhận. Suốt 7 năm chung sống, cô nói bị bạo hành tinh thần, thao túng tâm lý.

"Anh ta luôn nói tôi không giỏi về công nghệ, dần dần khiến tôi phụ thuộc hoàn toàn vào anh ta. David kiểm soát tôi bằng công nghệ, thông qua việc cài đặt trái phép vào các tài khoản cá nhân. Chỉ trong hai tháng gần đây tôi mới phát hiện ra và phải nhờ người giúp để lấy lại quyền kiểm soát", Lan Phương nói.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm từ năm 2021, Lan Phương mở quán cà phê nhưng liên tục bị chồng chỉ trích. Sau đó, khi cô mang thai bé thứ hai, David quyết định vào Đà Nẵng làm việc dù vợ năn nỉ ở lại. Lan Phương cho hay đã đưa con vào Đà Nẵng, chuyển trường để gia đình gần nhau, nhưng chồng vẫn không dành thời gian hỗ trợ.

Tháng 5 vừa qua, cô nộp đơn ly hôn đơn phương, các buổi hòa giải đều bất thành.

Trong khi đó, thông qua người phiên dịch, David cho rằng việc vợ nói anh bạo hành tinh thần, kiểm soát các thiết bị công nghệ, có dấu hiệu ngoại tình là hiểu nhầm và "xuất phát từ việc cô bị trầm cảm sau sinh".

Ban đầu anh phản đối ly hôn nhưng sau khi nghe vợ trình bày tại tòa, thừa nhận không thể hàn gắn, nên đồng ý chấm dứt hôn nhân.

Lan Phương và David đều khẳng định 'đủ tài chính, điều kiện nuôi hai con'

Trọng tâm tranh chấp còn lại là quyền chăm sóc hai con gái, 7 tuổi và 18 tháng.

David bày tỏ mong muốn được nuôi dưỡng hai con sau ly hôn, khẳng định đủ khả năng tài chính, không cần vợ cũ hỗ trợ. Anh công khai thu nhập 160 triệu đồng mỗi tháng, có nhiều tài khoản tiết kiệm...

Lan Phương cũng công khai thông tin chi phí nuôi hai bé mỗi năm khoảng một tỷ đồng; riêng tiền học lần lượt 528 triệu và 320 triệu đồng, cùng các chi phí đưa đón, giải trí, bảo mẫu... Vì thế cô cho rằng David khó đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các con.

Về phía mình, Lan Phương nói đang sống trong căn hộ mình đứng tên, có bất động sản cho thuê, sở hữu công ty vốn điều lệ 5 tỷ đồng, thêm thu nhập từ phim ảnh, quảng cáo, kinh doanh (tổng cộng khoảng 7 tỷ đồng một năm)... Vì thế, nữ diễn viên khẳng định có điều kiện tài chính và thời gian để trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc con.

Tiếp đó, David bày tỏ lo ngại "bị hạn chế gặp con", cho biết sau 17h ít có cơ hội tiếp xúc, ông bà nội ở Australia cũng khó gặp cháu. Anh khẳng định đã chia sẻ chi phí nuôi dưỡng, đóng học và bảo hiểm cho hai bé, đồng thời lập tài khoản tiết kiệm riêng cho con.

Lan Phương phủ nhận việc cản trở, nói vẫn để chồng gặp con hàng ngày. Nữ diễn viên cam kết nếu được trao quyền, sẽ tiếp tục tự tay chăm sóc con như hiện tại. Cô cho rằng với trẻ em, sự ổn định vô cùng quan trọng và tự tin có thể duy trì sự ổn định đó.

Về chi phí cấp dưỡng nuôi hai con hàng tháng, Lan Phương khẳng định nếu chồng từ chối, cô cũng không cần; nếu anh muốn đóng góp một nửa thì là 40 triệu đồng mỗi tháng.

Trả lời tòa, David nói nếu được quyền nuôi con, anh cũng mong muốn vợ cấp dưỡng tương tự.

Nếu Lan Phương được toàn quyền nuôi dạy, chăm sóc hai con, anh sẽ bị hạn chế việc tiếp xúc, cũng như đưa ra các quyết định liên quan hai bé. David lấy ví dụ có hôm con gái bị sốt nhưng không được thông báo; cũng như việc vợ đưa con đến tòa ngày 9/9 là không cần thiết.

David không hài lòng việc Lan Phương nói tiếng Việt quá nhiều với con, trong khi anh muốn con nói được cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Luật sư phía David cũng đưa ra một số luận điểm chứng minh thân chủ thuận lợi chăm sóc hai con hơn vợ. Chẳng hạn, anh làm giờ hành chính, công việc ổn định, trong khi Lan Phương làm nghề tự do, có thể phải đi xa, phải nhờ người khác hỗ trợ chăm con.

Đối đáp với quan điểm này, phía Lan Phương nói không hạn chế thăm con, nhưng anh đi làm 18h30 mới về, trong khi bé lớn chuẩn bị đi ngủ lúc 20h30, còn bé nhỏ là 19h30. Lan Phương vẫn nói tiếng Anh với con. Thời gian chung sống, cô tôn trọng quyết định liên quan con của David. Chẳng hạn khi anh muốn con học ở ngôi trường đắt hơn nơi mình đã chọn, cô đồng ý.

'Không ai có quyền ngăn cản người kia thăm hỏi, chăm sóc con'

Nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKS cho biết đã nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ, lấy ý kiến của bé lớn. Nhưng ở buổi lấy lời khai cuối tháng 8, bé không muốn trả lời.

Theo VKS, cả Lan Phương và David đều có thu nhập cao, song nữ diễn viên có nơi ở ổn định, con út còn nhỏ cần ở gần mẹ. Để đảm bảo sự phát triển của hai chị em, kiểm sát viên đề nghị giao cả hai bé cho mẹ trực tiếp chăm sóc. Như đề nghị của nữ diễn viên, người chồng phải cấp dưỡng nuôi con 40 triệu đồng mỗi tháng.

Sau khi nghị án, HĐXX cùng quan điểm với VKS, chấp nhận việc Lan Phương và David ly hôn, giao quyền trực tiếp nuôi dưỡng hai con cho người mẹ. David có nghĩa vụ cấp dưỡng 40 triệu đồng hàng tháng. "Không ai có quyền ngăn cản người kia thăm hỏi, chăm sóc con", bản án nêu.

Do hai bên không phát sinh tài sản và công nợ chung, tòa không xem xét. Các bên có quyền kháng cáo trong 15 ngày.

Lan Phương 42 tuổi, sinh ở Hà Nội, chuyển vào TP HCM cùng gia đình khi học cấp ba. Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương cơ sở 2 và Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, TP HCM. Diễn viên nổi tiếng qua các phim như Cô gái xấu xí (2008), Những thiên thần áo trắng (2009), Những đứa con biệt động Sài Gòn (2010), Cả một đời ân oán (2017)... Cô còn tham gia các phim điện ảnh Scandal (2012), Cô dâu đại chiến phần hai (2013), Cô gái đến từ hôm qua (2017), Tháng năm rực rỡ (2018), Tết ở làng địa ngục (2023).

Hà Thu