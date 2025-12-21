Lân Nhã nỗ lực thoát vùng an toàn

TP HCMLân Nhã thể hiện vũ đạo, đổi phong cách linh hoạt thay vì chỉ "đứng yên hát tình ca", trong liveshow kỷ niệm 15 năm theo nghề.

Lần đầu tổ chức liveshow tại Nhà hát Hòa Bình tối 20/12, ca sĩ cho biết áp lực khi phải tự dẫn toàn bộ chương trình mà không có MC. Đặc trưng dòng nhạc Lân Nhã theo đuổi cũng là nỗi lo của anh vì chủ yếu là ballad, dễ tạo cảm giác một màu.

"Tôi quyết định thử thách bản thân, vì 15 năm mới có một lần", anh nói ở đầu đêm nhạc.

Lân Nhã múa đương đại trong tiết mục "Trước khi ngày mai đến" Lân Nhã múa cùng vũ công nữ trong tiết mục "Trước khi ngày mai đến". Video: Mai Nhật

Suốt ba giờ, Lân Nhã thể hiện 25 tiết mục, từ tình khúc kinh điển, dance đến nhạc ngoại lời Việt. Đầu concert, anh ngập ngừng vì khớp sân khấu, xử lý ca khúc có phần bấp bênh, sau đó nhanh chóng lấy lại sự tự tin. Lân Nhã gây bất ngờ khi khoe vũ đạo cùng nhóm nhảy, trong các ca khúc giàu tiết tấu như Còn yêu em mãi (Nguyễn Trung Cang), Trước khi ngày mai đến (Vũ Minh Tâm). Anh cùng vũ công Quang Đăng tập luyện nhiều tháng để tạo nét mới lạ cho đêm nhạc.

Đêm diễn không được chia theo chương hồi như dạng concert kỷ niệm sự nghiệp, mà kể theo mạch cảm xúc của người hát. Lân Nhã cùng người nghe ôn lại những rung động đầu đời đến chiêm nghiệm tuổi trưởng thành. Phần đầu, anh chủ yếu hát những bài trong album phát hành gần đây - Nhã.

Khác các đĩa nhạc trước - đa số là ca khúc cover, anh chọn sáng tác mới, phần nhiều là của cộng sự thân thiết như Dũng Đà Lạt, Thành Nghiệp. Hát Đã như mùa đông, anh cho biết nhạc phẩm là kỷ niệm từ một mối tình không thành của Dũng Đà Lạt. Sau khi viết xong, tác giả lại cất đi và để quên suốt 20 năm, gần đây mới tìm thấy và gửi cho Lân Nhã.

Lân Nhã trong concert kỷ niệm 15 năm làm nghề. Ảnh: OGN

Không khí được khuấy động hơn ở nửa sau của đêm nhạc, khi Lân Nhã trình bày nhiều nhạc phẩm quen thuộc như Cô đơn (Nguyễn Ánh 9), Bến vắng (nhạc ngoại, lời Việt: Lữ Liên). Các tiết mục sôi động được sắp xếp xen kẽ, như khi Lân Nhã khoe giọng với giai điệu jazz trong Can't Take My Eyes Off You, hay pop rock cùng Sóng tình. Những bài hit nhạc Hoa lời Việt gồm Hoa tàn, Tình nồng - mảng ca khúc thành danh của Lân Nhã - nằm ở cuối chương trình, tạo điểm nhấn về cảm xúc.

Lân Nhã hát "Can't Take My Eyes Off You" Lân Nhã hát "Can't Take My Eyes Off You". Video: Mai Nhật

Có lúc, Lân Nhã để giọng hát nói thay những tự sự, như khi hát bài Kỷ niệm (Phạm Duy). Màn hình sân khấu lần lượt chiếu những bức ảnh của ca sĩ từ thuở ấu thơ bên người thân đến khi trưởng thành, đoạt giải nhất giọng hát Hội Quán Hội Ngộ năm 2008 và theo nghề. Dù liveshow kỷ niệm 15 năm hoạt động, thực chất anh chỉ ca hát trong khoảng tám năm, vì có thời gian loay hoay, mất định hướng.

Hương Tràm là một trong ba khách mời, bên cạnh nghệ sĩ Tấn Minh, Hoàng Quyên. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Tình cảm người hâm mộ khiến Lân Nhã nhiều lần xúc động. Khoảng 2.000 khán giả nán lại đến hơn 23h với ca khúc cuối Santa Claus Is Coming to Town. Nhiều người vỗ tay tán dương khi anh phiêu với quãng cao, hay hoàn thành xong một điệu nhảy. Ở Đôi bờ - bản cover thu hút hàng triệu lượt xem của Lân Nhã, hàng trăm người vẫy đèn flash điện thoại theo giai điệu. "Quý vị là những điều tuyệt vời nhất Nhã có được", anh nói.

Đi cùng bạn gái, khán giả Tuấn Nghĩa (32 tuổi) cho biết Lân Nhã vốn là giọng ca cả hai yêu thích từ lâu bởi sự nam tính, lịch lãm trong cách hát lẫn trình diễn. Anh theo dõi Lân Nhã từ khi thi Vietnam Idol 2010, mừng vì ca sĩ ngày càng có chỗ đứng riêng trong lòng người hâm mộ. "Với tôi, đêm nhạc trọn vẹn về cảm xúc, chỉ có chút tiếc nuối khi màn hình LED bị lỗi kỹ thuật, ảnh hưởng đến trải nghiệm", khán giả này nói.

Tình cảm của fan phần nào bù đắp cho Lân Nhã sau sự cố hủy liveshow ở Hà Nội. Ban đầu, ca sĩ dự tính tổ chức hai đêm nhạc kỷ niệm song cuối tháng 11, anh thông báo phải hủy chương trình tại thủ đô vì không bán được vé. Khi đó, concert - từng dự kiến diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô - vướng tranh cãi vì giá vé từ 2,5 đến 5,9 triệu đồng. Một số khán giả cho rằng mức giá này khá cao, gần bằng concert của Mỹ Tâm, Hà Anh Tuấn.

Khán giả vẫy đèn flash khi Lân Nhã hát "Đôi bờ" (nhạc: Italy, lời Việt: Lữ Liên) Khán giả vẫy đèn flash khi Lân Nhã hát "Đôi bờ" (nhạc: Italy, lời Việt: Lữ Liên). Video: Mai Nhật

Ca sĩ tên đầy đủ là Trần Lân Nhã, 39 tuổi, sinh tại TP HCM. Sau khi thi Vietnam Idol 2010 và vào top 4, tên tuổi anh nổi tiếng hơn. Năm 2017, anh tham gia game show Mặt nạ ngôi sao với mascot Voi Cận Thị, được đông đảo khán giả yêu thích bởi chất giọng trầm ấm. Ca sĩ có nhiều bài được yêu thích như Vệt nắng (Phạm Hải Âu), Những tiếng thở dài (Nguyễn Minh Cường), Một thuở yêu người (nhạc Hoa, lời Việt: Khúc Lan), Lại gần hôn anh (nhạc Pháp, lời Việt: Phạm Duy), Đôi bờ (nhạc Italy, lời Việt: Lữ Liên).

Mai Nhật