Lân Nhã hủy concert ở Hà Nội

Ca sĩ Lân Nhã hủy concert kỷ niệm 15 năm ca hát ở Hà Nội vì lượng vé bán ra không đạt, gửi lời xin lỗi đến khán giả.

Tối 26/11, ca sĩ cho biết số vé không đạt mức tiêu chuẩn để thực hiện show. Ngoài ra, anh muốn kêu gọi chung tay giúp người dân miền Trung ổn định cuộc sống sau lũ lụt, do đó dời lịch concert sang thời điểm khác. Trước đó, sự kiện dự kiến diễn ra ở Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô (Hà Nội) tối 7/12.

Anh xin lỗi và thông báo sẽ tặng những khán giả đã mua vé một album mới, đồng thời hoàn tiền. Ca sĩ cũng quyên góp 50 triệu đồng cho người dân chịu thiệt hại vì thiên tai. Concert thứ hai - tổ chức ở Nhà hát Hòa Bình (TP HCM) tối 20/12 - vẫn diễn ra như kế hoạch.

Lân Nhã trong bộ ảnh giới thiệu concert cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp. Ảnh: Tang Tang

Trước đó, ca sĩ dự tính thực hiện hai đêm nhạc để đáp lại sự động viên của khán giả suốt quá trình làm nghề. Thời gian qua, anh ngưng nhận lịch hát phòng trà và các show, dồn sức tập luyện cho concert.

Lân Nhã nói cùng êkíp đầu tư ở nhiều tiết mục để tạo bất ngờ. Phần nhạc không tập trung vào những bản ballad trầm buồn mà còn có nhiều ca khúc sôi động, giàu tiết tấu với bossa nova, swing, jazz, R&B. Anh còn học nhảy cùng vũ công Quang Đăng.

Tại liveshow, ca sĩ dự tính trình diễn một số ca khúc mới, sắp được phát hành trong album Nhã. Đĩa nhạc do Hoài Sa đảm nhận khâu hòa âm, phần xử lý âm thanh (mix) do Đức Trí thực hiện. Kỹ sư âm thanh người Mỹ gốc Hàn Sangwook "Sunny" Nam - từng được đề cử Grammy - hoàn thiện khâu master.

Lân Nhã hát "Đôi bờ" (nhạc ngoại, lời Việt: Lữ Liên) năm 2022 Lân Nhã hát "Đôi bờ" (nhạc: Italy, lời Việt: Lữ Liên) năm 2022. Video: YouTube Soul of The Forest

Ca sĩ tên đầy đủ là Trần Lân Nhã, 39 tuổi, sinh tại TP HCM. Giai đoạn mới vào nghề, anh đam mê ca hát song không được gia đình chấp thuận. Sau khi đoạt giải nhất giọng hát hay Hội Quán Hội Ngộ năm 2008, Lân Nhã dần tự tin theo nghề. Năm 2010, anh thi Vietnam Idol, vào top bốn. Rời cuộc thi, anh tham gia phim điện ảnh Những nụ hôn rực rỡ của đạo diễn Quang Dũng. Anh từng lập một nhóm nhạc cùng Ngọc Trai, Xuân Lân và Anh Tuấn, nhưng nhanh chóng giải tán.



Một thời gian, Lân Nhã loay hoay trong nghề, chuyển qua công việc lồng tiếng cho phim. Năm 2017, anh tham gia game show Mặt nạ ngôi sao với mascot Voi Cận Thị, được đông đảo khán giả yêu thích bởi chất giọng trầm ấm. Năm 2019, anh cùng Uyên Linh - quán quân Vietnam Idol 2010 - tổ chức đêm nhạc Chẳng phải tình cờ. Ca sĩ có nhiều bài được yêu thích như Vệt nắng (Phạm Hải Âu), Những tiếng thở dài (Nguyễn Minh Cường), Một thuở yêu người (nhạc Hoa, lời Việt: Khúc Lan), Lại gần hôn anh (nhạc Pháp, lời Việt: Phạm Duy), Đôi bờ (nhạc Italy, lời Việt: Lữ Liên).

Tam Kỳ