Lần kẹt xe khiến nữ tài xế lái xe số sàn '20 năm không cọ quẹt'

Có bằng lái, sau một tuần tập ở đường nhỏ, và cú kẹt xe lên dốc cầu giúp tôi tự tin lái xe 20 năm không một lần va chạm.

"Tôi vốn là người rất cẩn thận. Lúc mới có giấy phép lái ôtô, tôi bắt đầu lái xe trên các đường nhỏ, khung giờ vắng xe. Sau đó, tôi mới đi lúc đông, ra đường chính. Mỗi ngày lại lùi giờ lại chút xíu để quen dần với đám đông. Nói vậy chứ tổng cộng cũng chỉ tuần lễ.

Rồi một hôm, tôi từ công ty về nhà lúc 7h tối, sau khi tạnh mưa. Cầu Công Lý (TP HCM) hiện ra từ xa với một đám xe lố nhố, nhưng chỉ trong tích tắc, khi tôi vừa tới nơi thì đó đã là một điểm kẹt lớn.

Là tài mới, lái xe số sàn, kẹt dốc lên cầu, bạn nào từng trải qua combo này? Lúc đó tôi chỉ ước có ông nào đang đi lon ton ngoài đường, tôi sẽ hạ kiếng xe xuống và nói: 'Ông ơi lấy xe hơi không tui cho nè, cà vẹt để trong hộc đó, tui cám ơn". Nhưng không có ông nào cả, ai cũng đang vật lộn với con xe của mình để ra khỏi chỗ kẹt.

Vậy thì tôi không còn cách nào khác là phải tự mình thôi, mục tiêu là không được làm hại đến xe người khác. Tôi hít thở sâu, nhẩm lại các thao tác, tập trung cao độ, và cứ thế nhích lên, cho dù mỗi lần nhích lại bị xe sau còi inh ỏi.

Rồi tôi cũng ra được chỗ kẹt, về nhà an toàn, dù mồ hôi ướt đẫm và cổ họng khô rát. Tôi quăng xe ngay lề đường không thèm xuống hầm, lên nhà nằm vật ra giường, nghĩ bụng: 'Không xe pháo gì nữa, để mai tính'.

Thật kỳ lạ, sáng hôm sau tỉnh dậy, nhớ lại sự việc, tôi thấy nhẹ bỗng: 'Lái xe à? Dễ mà!'.

Từ đó đến nay là thâm niên hơn 20 năm, đủ mọi cung đường, tình huống, có lúc còn lái tay nghịch (nhưng đi đường thuận, không phải ở Việt Nam), chưa một lần cọ quẹt (người ta quẹt tôi thì có).

Tôi tự tin nhưng không ẩu, đó là mấu chốt để lái ôtô".

Đây là chia sẻ của độc giả Bùi Thu Hiền, kể về bài học và kinh nghiệm của bản thân lúc mới có bằng lái ôtô.

Bình luận này được chia sẻ sau bài viết Có bằng B1 ba năm nhưng không dám lái ôtô ra đường. Bài viết này, tác giả chia sẻ sau khi có bằng lái ôtô nhưng vẫn không tự tin ra đường vì gặp trở ngại tâm lý "mỗi lần nghĩ đến chuyện điều khiển một cỗ máy hơn một tấn sắt thép di chuyển giữa dòng xe cộ tấp nập, tôi thấy tim mình đập loạn nhịp, tay đổ mồ hôi và đầu óc quay cuồng với hàng loạt nỗi lo".

Hữu Nghị tổng hợp