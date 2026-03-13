Lần đầu tiên thế giới có ngày quốc tế cà phê

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chọn 1/10 làm ngày quốc tế cà phê nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử và kinh tế của thức uống phổ biến toàn cầu.

Ngày 10/3, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết A/Res/80/249 lấy ngày 1/10 hàng năm làm "Ngày quốc tế cà phê" nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế về ý nghĩa kinh tế, xã hội và văn hóa của cà phê cũng như vai trò của ngành cà phê đối với phát triển bền vững.

Cà phê được rang xay trước khi pha chế. Ảnh: Giang Huy

Nghị quyết Ngày quốc tế cà phê do Brazil và Nhóm nòng cốt gồm 18 nước đề xuất, trong đó có Việt Nam, cùng sự đồng bảo trợ của 97 quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc - cao nhất trong số các dự thảo nghị quyết được Đại hội đồng khóa 80 xem xét cho đến nay.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cho biết cà phê không chỉ là một mặt hàng nông sản quan trọng mà còn gắn liền với nhiều giá trị văn hóa. Tại một số quốc gia, văn hóa thưởng thức cà phê đã trở thành di sản được công nhận, tiêu biểu như Turkish Coffee Culture and Tradition, được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Ngành cà phê hiện tạo sinh kế cho hàng chục triệu nông dân trên thế giới, đặc biệt tại các nước sản xuất lớn như Brazil, Việt Nam, Colombia và Ethiopia.

Barista vẽ hình rồng trên ly cà phê espresso. Ảnh: Giang Huy

Việc công nhận ngày quốc tế cà phê được kỳ vọng góp phần nâng cao nhận thức về giá trị của cà phê, thúc đẩy tiêu dùng bền vững và bảo tồn các truyền thống văn hóa liên quan đến thức uống này.

Tại Việt Nam, cà phê là một trong những nông sản xuất khẩu chủ lực. Việt Nam hiện đứng đầu thế giới về xuất khẩu cà phê robusta và nằm trong nhóm quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất toàn cầu. Không chỉ mang lại nguồn thu hàng tỷ USD mỗi năm, cà phê còn trở thành một phần của đời sống và văn hóa đô thị, với những cách thưởng thức đặc trưng như cà phê phin, cà phê sữa đá hay cà phê trứng, thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế trải nghiệm.

Tuấn Anh (Theo United Nations Meetings)