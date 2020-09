Lần đầu tiên học sinh lớp 10 thi Olympic Toán quốc tế

Trong 6 thí sinh đang thi Olympic Toán quốc tế (IMO), Ngô Quý Đăng, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, là thí sinh duy nhất mới học lớp 10.

Đăng cùng 5 thí sinh dự thi IMO 2020 là Trương Tuấn Nghĩa (lớp 11, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Đinh Vũ Tùng Lâm (lớp 11 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên), Chu Thị Thanh (lớp 12, THPT chuyên Vĩnh Phúc), Nguyễn Mạc Nam Trung (lớp 12, THPT Năng khiếu Đại học Quốc gia TP HCM), Trần Nhật Minh (lớp 12, THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định).

Đây là lần đầu tiên đội tuyển Olympic Toán quốc tế của Việt Nam hội đủ học sinh lớp 10, 11 và 12 cùng tham dự và Ngô Quý Đăng là học sinh lớp 10 đầu tiên vượt qua hai vòng tuyển chọn quốc gia để cùng các anh chị thi quốc tế.

Đăng được đặt biệt danh "vua giải thưởng" vì đạt rất nhiều huy chương Toán quốc tế trong bốn năm học THCS tại trường Archimedes Academy. Ở lần đầu dự một kỳ thi quốc tế là Toán học trẻ quốc tế (IMC) năm 2015, em đã giành huy chương bạc.

Sau đó, nam sinh giành nhiều giải thưởng khác như: giải vô địch kỳ thi Olympic châu Á Thái Bình Dương 2016 (APMOPS), giải vàng cuộc thi Toán và Khoa học quốc tế 2016, giải vàng kỳ thi Toán SASMO 2017, vô địch cuộc thi Toán quốc tế Kangaroo IKMC năm 2017 và 2018, vô địch bảng quốc tế cuộc thi Toán Hà Nội mở rộng HOMC năm 2018.

Trưởng đoàn Lê Anh Vinh (bìa trái), Phó trưởng đoàn Lê Bá Khánh Trình (bìa phải) và sáu thí sinh Việt Nam trong lễ khai mạc diễn ra sáng 21/9. Học sinh lớp 10 đầu tiên của Việt Nam được tham dự là Ngô Quý Đăng (thứ hai từ phải sang). Ảnh: HUS.

Kỳ thi Olympic quốc tế năm 2020 do Nga làm chủ nhà. Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của Covid-19, kỳ thi đã được lùi lại so với dự kiến ban đầu và chuyển từ hình thức thi trực tiếp sang online. Thí sinh sẽ thi tại đất nước mình thay vì đến nước chủ nhà thi tập trung như mọi năm.

Tại Việt Nam, kỳ thi được khai mạc ngày 21/9 và diễn ra trong hai ngày tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. PGS Lê Anh Vinh, Trưởng đoàn IMO Việt Nam cho biết với hình thức thi trực tuyến, đề thi được chuyển đến trưởng đoàn các nước trước 3 tiếng. Trưởng đoàn sẽ dịch đề trên phần mềm chuyên dụng của ban tổ chức. Sau khi được ban tổ chức duyệt, đề được in ra trước khi tính giờ thi 30 phút. Dù thi online, mọi khâu từ nhận đề, dịch đề và thi vẫn được giám sát liên tục từ hệ thống camera và nhân viên Đại sứ quán Nga.

"Thi online tạo ra hai lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam. Các em được thi trên sân nhà và có hai tháng tập huấn liên tục", PGS Lê Anh Vinh nói trong lễ khai mạc, hy vọng đội tuyển đạt kết quả tốt, tiếp nối các thành tích của đội tuyển Olympic Toán của Việt Nam trong những năm qua.

Ông Mai Văn Trinh, Chủ tịch Hội đồng thi cùng đại diện Đại sứ quán Nga tới tham quan phòng thi tại Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: HUS.

Việt Nam bắt đầu tham gia kỳ thi Olympic Toán quốc tế từ năm 1974 (lần thứ 16). Từ đó đến nay, có 9 thí sinh từng giành điểm tuyệt đối, 8 thí sinh từng hai lần giành huy chương vàng trong hai năm liên tiếp, một người từng giành giải thưởng đặc biệt vì lời giải xuất sắc là Lê Bá Khánh Trình (IMO 1979). Thầy Lê Bá Khánh Trình cũng là Phó trưởng đoàn Việt Nam năm nay.

Năm ngoái, đội tuyển Việt Nam giành hai huy chương vàng và bốn bạc, xếp thứ 7 trong 110 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Dương Tâm