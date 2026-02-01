'Chị tạp hóa bảo tôi ngồi yên trên xe máy dừng vỉa hè để tránh bị phạt 600 nghìn đồng'

Chị chủ quán nói mà tôi không biết đúng hay sai: 'Chỉ được ngừng, mua gì nói chủ tiệm đem hàng ra để tránh bị phạt'.

"Hôm bữa tôi đi mua hàng ở chỗ quen, vừa ngừng xe tôi đã hỏi nhanh chị bán ngừng mua hàng được không? Chị ấy bảo được, nhưng không được xuống xe, cứ ngồi yên trên xe, mua gì thì nói chị ấy.

Sau đó chị chủ tiệm đem hàng ra cho tôi và nói: 'Chỉ được ngừng, ngồi trên xe mua gì nói chủ cửa hàng đem ra, đậu xe, xuống xe là bị 'hốt'. Tôi cũng chẳng biết đúng hay sai? Hay chỉ ở cửa hàng ấy như vậy?".

Độc giả Triệu Thường Sơn kể lại tình huống như trên, sau bài viết Đỗ xe máy trên vỉa hè vào quán mua hàng, có bị phạt nguội qua camera AI?. Theo đó, biết dừng đỗ xe máy trên vỉa hè trái phép sẽ bị phạt 400.000-600.000 đồng song nhiều người thắc mắc đỗ xe trước quán vào mua hàng rồi ra ngay thì có bị phạt không?

Độc giả nickname nguyetchauanh7 lúng túng: "Chạy xe máy trên vỉa hè gây nguy hiểm cho người đi bộ, phạt là đúng? Nhưng đậu xe máy trên vỉa hè vào mua đồ rồi đi liền mà phạt vậy thì 'oan' quá. Nếu đậu dưới lòng đường cũng bị phạt thì bằng cách nào vào mua hàng đây?".

Từ giữa tháng 12/2025, Công an thành phố Hà Nội đưa vào sử dụng hệ thống camera AI với 1.837 camera, được bố trí, lắp đặt trọng điểm trên 25 tuyến phố, 195 nút giao thông trọng điểm.

Một tháng sau đó, công an mở rộng tính năng từ hệ thống camera AI để ghi nhận và "phạt nguội" các trường hợp vi phạm trật tự đô thị như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, treo biển quảng cáo trái quy định, dừng đỗ, để xe trên đường, vỉa hè...

Chủ một hộ kinh doanh ở Hà Nội, cho biết khá bất ngờ với việc này song hiểu phải chấp hành theo đúng quy định pháp luật. Từ trước đến nay, cửa hàng anh "vô tư" tận dụng ngay vỉa hè trước quán để khách đỗ xe. Anh thấy đây như là thói quen vô thức" của rất nhiều người chứ không chỉ riêng cá nhân mình.

Song anh thấy cũng bất cập khi làm sao giải quyết được bài toán chỗ để xe. "Đồng ý là xe máy, ôtô phải gửi đúng nơi quy định nhưng bãi xe gần nhất cũng cách cửa hàng tôi vài km. Nếu chấp hành đúng quy định không được dừng, đỗ xe trên vỉa hè và khoảng không là lòng đường trước nhà, doanh thu của cửa hàng sẽ bị sụt nghiêm trọng", anh nói.

Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 chỉ cho phép dừng, đỗ xe tại nơi có lề đường rộng hoặc khu đất bên ngoài phần đường xe chạy. Độc giả nickname le919291 thắc mắc:

"Tôi thắc mắc là quy định 'chỉ cho phép dừng, đỗ xe tại nơi có lề đường rộng'. Nhưng thế nào là rộng thì không nói rõ. Đáng lẽ quy định phải nói chính xác, ví dụ như 'lề đường rộng hơn 3 mét. Hơn nữa, với lề đường rộng thì phải kẻ vạch phạm vi cho phép đỗ xe".

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng đã đến lúc phải chấm dứt hoàn toàn việc tận dụng vỉa hè một cách tùy tiện. Độc giả nickname buiducthanh56 nói: "Đã ra luật thì phải làm triệt để. Đậu xe trên vỉa hè dành cho người đi bộ, dù bất cứ lý do gì, cũng là vi phạm. Cửa hàng, quán xá, kinh doanh buôn bán phải sắp xếp chỗ để xe cho khách mua đồ".

Nhìn vấn đề từ góc độ quy hoạch và kinh doanh, độc giả Mai Hai nói: "Bây giờ nhà mặt đường cần xây lùi vào cỡ 1,5-2 mét cho khách để xe thì mới dễ kinh doanh được. Không thể xài chùa vỉa hè được nữa rồi".

Độc giả nickname PLBN nói: "Nghiêm chỉnh chấp hành và thực thi pháp luật, trả lại công năng vốn dĩ của vỉa hè là dành cho người đi bộ, làm sạch mỹ quan đô thị, đồng thời khiến cho bất động sản trở về mục đích cốt lõi của nó là để ở. Muốn kinh doanh thì vô tập trung trong các trung tâm thương mại".

Hữu Nghị tổng hợp