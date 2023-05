Lan can cầu qua sông Thu Bồn bị gãy

Quảng NamCầu Câu Lâu cũ, bắc qua sông Thu Bồn, nối huyện Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn bị đứt gãy lan can, trưa 13/5.

Hàng lan can bất ngờ gãy đổ tại vị trí nhịp số 8, tính từ mố phía nam. Đoạn lan can dài 11,5 m gãy trơ ra thép hoen gỉ song không rớt xuống sông do đường ống nước giữ lại. Khối bê tông ở chân lan can cũng vỡ, lộ cốt thép hoen gỉ, nguy cơ tiếp tục gãy đổ trên cầu gây mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Đoạn lan can cầu bị gãy chưa bị rơi xuống sông do có đường ống nước giữ lại. Ảnh: Đại Hiệp

Ông Nguyễn Thế Đức, Phó chủ tịch huyện Duy Xuyên, cho biết nguyên nhân đứt gãy lan can là do cầu đã cũ. Ngoài ra, cầu Câu Lâu mới đang trong giai đoạn sửa chữa, nhiều xe cộ đổ dồn về cầu cũ. Lan can cầu này treo nhiều cáp, ống nước, nên xe qua lại sẽ tạo rung lắc, áp lực lớn.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã chốt chặn, dựng rào sắt bao quanh vị trí lan can đứt gãy, cắm biển cấm ôtô trên 5 tấn ở hai đầu cầu.

"Huyện đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí, giải pháp sửa chữa lại cầu, xác định tải trọng để giới hạn xe hoặc giao cho Sở Giao thông Vận tải quản lý vận hành", ông Đức nói.

Lực lượng chức năng rào khu vực lan can bị gãy. Ảnh: Đại Hiệp

Cầu Câu Lâu cũ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, dài hơn 800 m trên quốc lộ 1A, nối huyện Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn. Cầu được xây dựng từ thời Pháp thuộc đến năm 1963 bị hư hỏng, gãy đổ nên được xây mới. Mặt cầu rộng 7 m, lan can mỗi bên rộng hơn 1m.

Sau nhiều năm sử dụng, cầu xuống cấp, tải trọng hạn chế nên cầu Câu Lâu mới được xây ở phía hạ lưu, cách cầu cũ gần 100 m. Cầu mới có chiều dài hơn 1.000 m, rộng 14 m, gồm bốn làn xe, hoàn thành đầu năm 2004.

Mặc dù có cầu mới, song người dân huyện Duy Xuyên và Điện Bàn ở hai bên muốn đi lại cầu mới phải đi vòng xa từ 700 m đến 2 km. Để rút ngắn quãng đường, nhiều phương tiện vẫn lưu thông trên cầu cũ khiến nhà chức trách phải cấm xe tải trên 10 tấn.

Từ tháng 3 đến nay, cầu Câu Lâu mới được sửa chữa nên đã cấm phương tiện đi qua bốn đợt, mỗi đợt 48 - 60 tiếng. Do vậy, cơ quan chức năng phân luồng ôtô dưới 10 tấn đi cầu cũ, trên 10 tấn đi cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Đắc Thành