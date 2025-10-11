Lambretta trở lại Việt Nam, giá cao nhất 169 triệu đồng

Từ 10/10, hãng xe máy Italy bán ra ba dòng sản phẩm cho khách Việt là X125, X300 và G300, giá khởi điểm 95,2 triệu đồng.

Sau hàng chục năm vắng bóng, thương hiệu nổi danh một thời Lambretta trở lại thị trường Việt thông qua nhà phân phối Lamscooter. Ở sự kiện ra mắt hôm 10/10, hãng mở bán ba mẫu xe đầu tiên là X125 giá 95,2 triệu đồng, X300 giá 140 triệu đồng và G300 giá 169,2 triệu đồng. Tất cả đều nhập khẩu Thái Lan.

Đại diện hãng xe Italy cho biết, tuy tốc độ tăng trưởng doanh số chậm lại những năm gần đây nhưng Việt Nam vẫn là thị trường xe hai bánh lớn hàng đầu thế giới. Đây là cơ sở để hãng tìm kiếm cơ hội trong lần trở lại này.

Ngoài các mẫu thuộc dòng X và G-Series, vào 2026, Lambretta sẽ mở bán thêm mẫu J-Series với thiết kế cổ điển và giá dễ tiếp cận hơn. Xe vẫn nhập khẩu từ xứ chùa vàng.

Trong lần trở lại này, Lambretta đề cập đến xu hướng xe máy điện trên thế giới lẫn tại Việt Nam. Tuy nhiên, hãng chưa có sản phẩm xe điện thương mại. Mẫu concept chạy điện duy nhất của thương hiệu này đến hiện tại là Lambretta Elettra.

Về mặt định vị sản phẩm, với giá bán từ 95 triệu, Lambretta hướng đến phân khúc xe ga cao cấp. Nếu xét về mức giá này, Honda SH (từ 150 phân khối trở lên) là một lựa chọn khác. Nhưng kiểu dáng hoài cổ, lịch sử thương hiệu có nhiều giai thoại gắn liền nhau, cùng xuất phát từ Italy, Vespa mới là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Lambretta.

Lambretta X125 và X300 có thiết kế và trang bị giống nhau, trừ động cơ và một số chi tiết nhỏ trang trí trên thân xe. Hai sản phẩm thuộc dòng X-Series pha trộn nét cổ điển và hiện đại, hướng đến nhóm khách trẻ cá tính. Giá bán 95,2-140 triệu đồng của hai mẫu Lambretta cho khách hàng thêm lựa chọn khác bên cạnh các dòng Vespa Sprint (80-120 triệu đồng), Vespa GTS (156-158 triệu đồng).

X125 lắp động cơ 124 phân khối, công suất 12,7 mã lực, mô-men xoắn 10 Nm. Trong khi X300 dùng máy 330 phân khối, công suất 25,4 mã lực, mô-men xoắn 25,5 Nm.

G300 dùng động cơ tương tự X300, tạo hình thuần hơi hướng cổ điển với nhiều chi tiết gợi nhớ thiết kế các dòng Lambretta đời đầu. Ví dụ như gương chiếu hậu dạng tròn, logo hoài cổ, ốp trang trí hình khinh khí cầu... Xe có thiết kế thời trang hơn, yên phẳng và dài hơn dòng X-Series.

Với dáng xe hoài cổ, giá bán cao, Lambretta G300 không dành cho số đông. Xe hướng đến phân khúc của những tay chơi mạnh về tài chính, yêu thương hiệu Italy và muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới. Ở tầm giá hơn 150 triệu đồng, khách Việt còn có các lựa chọn khác như Honda SH 350i (152-153 triệu đồng) hay Vespa GTV 300 (160-163 triệu đồng).

Lambretta từng bán chính hãng ở Việt Nam vào 2011 bởi nhà phân phối Vĩnh Phát. Xe khi đó được nhập từ quê nhà Italy, sau đó chuyển sang lắp ráp trong nước, giá dao động 85-126 triệu đồng. Hãng cũng hướng đến phân khúc xe ga cao cấp khi đó gần như thống trị bởi đối thủ đồng hương Vespa (thuộc Piaggio).

Doanh số èo uột, sức mạnh áp đảo của đối thủ Vespa khiến Lambretta âm thầm rút khỏi Việt Nam. So với Vespa, hãng Lambretta ít được người Việt biết đến hơn. Nhưng với thế hệ 7X trở về trước, Lambretta được coi như một hồi ức khó quên. Cùng Vespa, Lambretta là hai thương hiệu scooter Italy nổi danh vào thập niên 1950-1960.

Giá trị lịch sử, chất thời trang Italy đến từ thiết kế là những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn cho Lambretta. Nhưng hãng cần thêm những giá trị khác như tính tiện dụng ở thiết kế, hiệu suất động cơ và hệ thống dịch vụ sau bán hàng để cạnh tranh tại Việt Nam, thị trường có doanh số xe máy mới hàng năm lớn thứ 4 thế giới và đang dịch chuyển sang xe thuần điện.

Vespa không sống mãi với những giá trị hoài niệm để có được sức ảnh hưởng như hôm nay. Với một thương hiệu có bề dày lịch sử tương đương Vespa nhưng gặp khó trong chiến lược kinh doanh như Lambretta, nếu không có những thay đổi đột phá về mặt sản phẩm, tham vọng doanh số dường như chỉ gói ghém ở một nhóm khách hàng nhỏ.

Thành Nhạn