Lambretta G350 - xe ga hoài cổ giá 169 triệu đồng

G350 cạnh tranh ở phân khúc xe ga cao cấp giá đắt nhất Việt Nam với động cơ 330 phân khối, công suất 25,4 mã lực, phanh ABS hai kênh.

Trừ các mẫu Vespa 946 sản xuất giới hạn, về Việt Nam với số lượng đặc biệt giới hạn, Lambretta G350 (169,2 triệu đồng) và BMW C 400 GT (319 triệu đồng) là những sản phẩm xe ga sản xuất đại trà có giá đắt nhất hiện nay. Giá G350 cao hơn những mẫu xe cao cấp như Honda SH350i (152,7 triệu đồng), ADV 350 (166 triệu đồng), Vespa GTS SuperTech 300 (158,6 triệu đồng), Vesta GTV 300 (159,8-163,8 triệu đồng).

Khác các đối thủ Honda hay Vespa lắp ráp trong nước, G350 nhập Thái Lan như hai dòng khác của Lambretta là X125 và X300. Hiện nhà máy ở Thái là nơi xuất khẩu chính của Lambretta đến các thị trường châu Âu.

Lambretta G350 được xây dựng theo hơi hướng cổ điển pha nét hiện đại. Các chi tiết như vè chắn bùn kiểu mỏ cày, hốc gió trước yếm xe có trên những mẫu Lambretta trong quá khứ. Phần thân kiểu thuôn dài của G350 cũng mang đậm triết lý của Lambretta những ngày đầu thành lập.

Cha đẻ hãng xe Italy là Ferdinando Innocenti, người sở hữu công ty kinh doanh về ống kim loại. Ông thuê kỹ sư Corradino D'Ascanio thiết kế mẫu xe máy đầu tiên cho thương hiệu này. Với yêu cầu về một mẫu scooter nhỏ gọn, tiện dụng, vị kỹ sư hàng không tạo ra bản vẽ với kết cấu khung đơn, trong khi Innocenti muốn chiếc xe là khung ống.

Bất đồng quan điểm, Corradino D'Ascanio mang thiết kế đến Enrico Piaggio, tạo tiền đề cho sự ra đời của Vespa với những mẫu scooter khung đơn nhỏ gọn, điệu đà và hình dáng được ví như những con ong. Ngược lại, Lambretta có khuynh hướng kéo dài mọi thứ (như hình ống), thiết kế phá cách hơn.

Trở lại với chiếc Lambretta G350, phần yên xe phẳng, đệm mềm và êm hơn X125, X300 nhằm hướng đến sự êm ái khi di chuyển, đặc biệt phục vụ phái nữ. Yên màu cam trên phiên bản thân xe trắng, yên đỏ trên thân xe đỏ tăng thêm chất thời trang cho người dùng.

G350 có tạo hình đèn pha kiểu lục giác kèm công nghệ LED. Màn hình TFT kết nối điện thoại thông minh, cho phép hiển thị thông báo và cuộc gọi đến. Bên dưới tay lái là cổng sạc USB.

Lambretta G350 sở hữu bình xăng 9,5 lít đặt dưới yên. Cốp xe chứa vừa một mũ bảo hiểm 3/4 và một số vật dụng nhỏ.

Mẫu xe ga nhập khẩu trang bị giảm chấn thủy lực kết hợp lò xo ống lồng (tay đòn kép) hai bên bánh trước. Các dòng xe Vespa cũng có kết cấu tương tự nhưng chỉ một bên. Phía sau dùng phuộc lò xo đôi.

Cả hai bánh trước, sau của G350 đều chung vành 12 inch, đi kèm là phanh đĩa đơn và hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Trang bị này cũng là tiêu chuẩn trên các dòng 300 của Vespa như GTS, GTV.

Động cơ sử dụng trên Lambretta G350 là loại xi-lanh đơn, phun xăng điện tử, dung tích 330 phân khối, công suất 25,4 mã lực, mô-men xoắn 25,5 Nm. So với các dòng GTS, GTV của Vespa lắp máy 278 phân khối, công suất 23,4 mã lực, mô-men xoắn 26 Nm, G350 có dung tích động cơ lớn hơn, khả năng tăng tốc tốt hơn, lực kéo gần tương đương.

Mẫu xe Lambretta gợi nhớ những giá trị hoài niệm. Đây gần như là điểm thuyết phục lớn nhất để người dùng không phải số đông chi tiền cho một mẫu xe ga gần 170 triệu đồng như G350.

Phạm Trung