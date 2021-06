Lamborghini Huracan Evo làm xe dẫn đường cho máy bay

ItalyMẫu Huracan Evo "Follow Me" sẽ hướng dẫn máy ra đường băng để cất cánh hoặc từ nơi hạ cánh trong khu vực sân bay Bologna từ nay đến 7/1/2022.

Mẫu siêu xe có những điểm đặc biệt do Lamborghini Centro Stile thiết kế. Trên nền sơn xanh lục mờ là những điểm nhấn tương phản màu cam. Sự xuất hiện này xuất phát từ quan hệ hợp tác giữa hãng siêu xe Italy và sân bay Bologna.

Huracan Evo phiên bản Follow Me ở sân bay Bologna. Ảnh: Lamborghini

Chiếc Huracan Evo còn trang bị đèn nóc và logo "Follow Me in Our Beautiful Country" (Hãy theo tôi tại đất nước xinh đẹp của chúng tôi). Ngoài ra, tài xế còn có thể liên lạc điện đàm với tháp kiểm soát không lưu.

Xe sơn màu xanh lục mờ và các điểm nhấn màu cam. Ảnh: Lamborghini

Cũng giống phiên bản tiêu chuẩn, Huracan Evo "Follow Me" trang bị động cơ 5,2 lít V10 công suất 631 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh. Siêu xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 325 km/h.

Mỹ Anh (theo Carscoops)