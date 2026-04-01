Lầm tưởng uống rượu thuốc để bổ dương

Nhiều nam giới uống rượu thuốc để "bổ thận, tráng dương", tăng cường sinh lý song lạm dụng có thể gây tổn thương gan, tim mạch, hệ thần kinh, thậm chí tăng nguy cơ đột quỵ.

Người đàn ông 37 tuổi ở TP HCM, bị xuất tinh sớm, bốc thuốc bổ dương của người dân tộc để ngâm rượu uống trong 4 tháng. Do nôn nóng, anh uống quá nhiều, nồng độ cao trong thời gian dài gây ức chế dẫn truyền thần kinh. Bác sĩ yêu cầu anh ngưng thuốc ngay và chờ thời gian để thuốc trong cơ thể được chuyển hóa rồi thải trừ dần, kết hợp dùng một số loại thuốc đặc trị để cải thiện tình trạng khó xuất tinh.

Trường hợp khác, nam, Hà Nội phải nhập viện cấp cứu sau khi uống phải "rượu thuốc tăng cường bản lĩnh phái mạnh" ở quán. Mẫu rượu này sau đó được cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện có hàm lượng thuốc cường dương viagra lớn. Chủ quán rượu đã thừa nhận hành vi pha tân dược vào rượu.

Nhiều người cho rằng rượu ngâm là bổ, uống là tốt cho sức khỏe nên lạm dụng.

Bác sĩ Nguyễn Thị Diễm Hương, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3, cho biết rượu thuốc là một dạng bào chế điều trị, không phải thuốc bổ dùng mỗi ngày. Rượu thuốc được hiểu nhầm là "bổ" trong dân gian phần lớn đều do truyền miệng, chứ không phải dựa trên chứng cứ y học hiện đại hay lý luận Y học cổ truyền.

Ngoài ra, bồi bổ không phải để "cường tráng cấp tốc" mà là quá trình nuôi dưỡng cơ thể hài hòa, cân bằng âm dương, ngũ hành theo mùa. Nhiều quý ông tin rằng các loại rượu ngâm thảo dược, động vật là 'thần dược' giúp cải thiện bản lĩnh phái mạnh vì nghĩ rượu chất dẫn, giúp các dược liệu ngâm trong nó được thẩm thùy nhanh hơn vào cơ thể. Thực tế, rượu trắng làm dung môi giúp hòa tan và hấp thụ các hoạt chất từ dược liệu (nhân sâm, nhung hươu, ba kích...) tốt hơn, bổ khí huyết, tráng dương.

Song, rượu là chất ức chế thần kinh, có thể gây hại nhiều hơn lợi. Ban đầu, rượu có thể tạm thời tăng ham muốn, tạo cảm giác hưng phấn. Về lâu dài, rượu có thể làm tổn thương hệ thần kinh dẫn đến rối loạn cương dương, tổn thương sinh lý do giảm testosterone, gây giảm ham muốn, giảm chất lượng tinh trùng. Trường hợp lạm dụng có thể gây nghiện hoặc uống quá liều gây tác hại toàn thân như tổn thương gan, tim mạch, hệ thần kinh, thậm chí tăng nguy cơ đột quỵ.

"Khi dùng rượu thuốc để điều trị thì vị thuốc, thang thuốc phải phù hợp với bệnh; còn khi dùng rượu thuốc để bổ thì phải chú ý xem thể trạng cơ thể của người dùng để từ đó chọn loại rượu thuốc phù hợp", bác sĩ nói. Nhiều vị thuốc có độc tính, khi kết hợp với rượu có thể gây ngộ độc gan, thận hoặc tương tác với thuốc Tây y (nếu đang dùng), dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ cho biết bản chất rượu thuốc vẫn là rượu, nhiều loại chứa hàm lượng Methanol cao do pha từ cồn công nghiệp hoặc dùng nguyên liệu có lẫn bã (gỗ). Người làm rượu thường cho loại cồn khô này vào khi chưng cất, khi pha rượu (từ cồn) hay chế rượu thuốc để làm cho rượu ra nhanh hơn, dậy mùi hơn, mà không biết làm như thế là đưa chất độc Methanol vào rượu. Methanol không phải là thực phẩm, vì vậy việc sử dụng các loại rượu có nồng độ Methanol vượt mức quy định (ngưỡng cho phép là <0,1%, nghĩa là trong 1.000ml rượu chỉ có dưới 1ml Methanol) có thể gây ngộ độc.

Ngoài ra, mỗi loại rượu thuốc có tác dụng khác nhau, cần dùng đúng chỉ định, đúng liều lượng (thường chỉ 1 ly nhỏ/ngày). Rượu thuốc không dùng thay thế điều trị y tế hiện đại mà là dược phẩm, cần sử dụng hợp lý.

Bác sĩ khuyên chỉ dùng rượu ethanol chuẩn, rõ nguồn gốc, có kiểm định an toàn thực phẩm. Nồng độ phù hợp để ngâm và uống: 40–45% ethanol. Không tự ý ngâm rượu thuốc mà không hiểu rõ tác dụng, liều lượng, hoặc không có chỉ định của thầy thuốc có chuyên môn.

Thùy An