Lâm Tâm Như mừng rỡ vì được đi làm

Đài LoanDiễn viên Lâm Tâm Như phấn khởi khi được ra ngoài đi làm sau gần ba tháng ở nhà vì dịch.

Trên trang cá nhân hôm 22/7, người đẹp 45 tuổi đăng bức ảnh trang điểm để ghi hình cho một tổ chức từ thiện. Cô cho biết lâu ngày mới ra khỏi nhà vì công việc, cảm thấy được "giải phóng" một chút. Tâm Như nhắc nhở fan đeo khẩu trang khi ra ngoài. Dưới bài viết của cô, diễn viên Từ Nhược Tuyên bình luận: "Giữ an toàn bạn nhé". Nhiều khán giả khen Lâm Tâm Như tươi tắn, xinh đẹp, chờ đợi cô tái xuất sau dịch.

Lâm Tâm Như trang điểm để ghi hình cho một chương trình từ thiện. Ảnh: Instagram/Ruby Lin.

Hồi tháng 6, Tâm Như viết trên trang cá nhân những tháng ở nhà vì Covid-19, thi thoảng cô bất an khi đọc tin tức về số ca nhiễm, ca tử vong... Tuy nhiên những cảm xúc của cô không là gì so với sự vất vả của đội ngũ y bác sĩ. Cô kêu gọi khán giả nhẫn nại ở nhà, tìm thú vui qua âm nhạc, nấu ăn đồng thời quan tâm hơn tới người thân. Diễn viên viết: "Tình hình hiện nay có thể làm bạn bất an. Chúng ta đều đang chờ cầu vồng sau cơn mưa. Chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này, vì cảnh tượng đẹp nhất ở Đài Loan là về con người. Chúng ta hãy đồng cảm, sẻ chia với nhau. Trong những thời khắc không bình ổn này, điều chúng ta cần làm hơn là giữ cho tâm bình an".

Lâm Tâm Như tại sự kiện ngày 9/4/2021 Tâm Như tại sự kiện hồi tháng 4. Video: HKOnline.

Từng là hình mẫu chống dịch hiệu quả, từ tháng 4, Đài Loan đối mặt làn sóng Covid bùng phát diện rộng. Theo NOWnews, số ca nhiễm có dấu hiệu giảm dần nhiều tuần qua, giới chức cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ được hoạt động trở lại từ 27/7, trong điều kiện đảm bảo quy định phòng chống dịch.

Như Anh