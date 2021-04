Lâm Tâm Như ngượng vì chồng xem cô diễn cảnh 'nóng'

Diễn viên Lâm Tâm Như cho biết ngượng nghịu khi chồng - Hoắc Kiến Hoa - xem cảnh cô thân mật với tài tử 9x.

Tham gia sự kiện ở Đài Loan hôm 9/4, người đẹp 45 tuổi kể về quá trình quay phim The Arc of Life (Những rắc rối khi khởi nghiệp của cô ấy). Phim có đoạn cô uống say, chủ động gần gũi bạn diễn sinh năm 1991 - Lâm Triết Hy. Tâm Như nói từ khi vào nghề, đây là cảnh táo bạo nhất của cô. Diễn viên không kể với chồng điều này nhưng hôm phát cảnh thân mật, Hoắc Kiến Hoa ở nhà xem tivi và thấy đoạn phim.

Lâm Tâm Như tại sự kiện ngày 9/4/2021 Tâm Như tạo dáng ở sự kiện. Video: HKonline.

Lâm Tâm Như cho biết cô ngượng, tìm cớ đi chỗ khác để tránh mặt chồng. "Thật kỳ quặc khi ở bên chồng mà thấy cảnh mình thân mật với người khác. Nhưng anh ấy hiểu rõ đây là công việc, chúng tôi tôn trọng công việc của nhau", Lâm Tâm Như nói trên Chinatimes.

Trong The Arc of Life, cô đóng Dã Tiểu Điền - một phụ nữ quyết đoán, dồn mọi tâm huyết cho công việc. Chàng nghệ sĩ Xuyên Tưởng (Lâm Triết Hy đóng) để mắt tới Tiểu Điền, an ủi mỗi khi cô khó khăn song thường bị Tiểu Điền hắt hủi.

Lâm Tâm Như và Lâm Triết Hy trong "The Arc of Life". Ảnh: GTV.

Sau tác phẩm, Lâm Tâm Như dự định nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình trước khi quảng bá hai phim mới. Cô và Hoắc Kiến Hoa kết hôn năm 2016, con gái lên bốn tuổi. Tại sự kiện hồi tháng 1, diễn viên nói con gái muốn có em song cô lo ngại vì không ở tuổi thuận lợi để mang thai.

Như Anh