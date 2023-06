Làm sao để an ủi bạn trai khi anh gặp áp lực công việc, nợ nần

Lúc mới quen, anh thất nghiệp, tôi vẫn thường chia sẻ tiền bạc với anh từ chuyện ăn uống, anh hứa trả nợ xong sẽ phụ tôi.

Rồi cuối cùng anh lại mượn nợ khác và cứ thể nợ chồng chất, lại bị công an bắt xe hai lần. Anh làm shipper, không có xe phải đi vay tiền để mua xe. Anh luôn tỏ ra khó chịu, bực bội với tôi và ngày nào cũng say, cũng than vãn không có tiền. Nhất là những lúc đi nhà nghỉ về, anh luôn kêu không có tiền đổ xăng này nọ, trong khi tôi đã lo ăn uống tất cả. Ngoài ra anh còn hay nhắn tin trên mạng để tìm gái. Tôi phải làm sao đây?

Ngọc Hà

