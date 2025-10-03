Hành trình hoàn thuế thu nhập của tôi 'dài hơn phim truyền hình'

Tháng tư tôi hồ hởi cài app nộp hồ sơ. Chờ đợi mãi đến tháng bảy tôi nhận được yêu cầu bổ sung giấy tờ và phải ra cục thuế.

Hành trình hoàn thuế của tôi dài hơn phim truyền hình, gay cấn hơn "chờ crush nhắn tin". Đây là những ví von vui, cũng là những chia sẻ trải nghiệm "có một không hai" của tôi trong việc hoàn thuế thu nhập cá nhân năm nay.

Tin vui là cuối cùng tôi cũng đã nhận được tiền hoàn. Nhưng hành trình thì... đúng là vừa buồn cười vừa mệt tim.

Tháng tư, tôi hồ hởi cài app thuế để nộp hồ sơ lần đầu. Quá trình nộp thật suôn sẻ, chỉ vài cú chạm là xong. Điều kỳ diệu xảy ra chỉ sau... bốn tiếng, vào đúng lúc nửa đêm, tôi nhận được email báo "Hồ sơ đã được chấp nhận".

Tôi ngạc nhiên vô cùng: "Hóa ra cục thuế làm việc không kể ngày đêm, hiệu quả đến thế cơ à?". Trong lòng hân hoan, tôi nghĩ bụng: "Đúng là thời đại số, tiền chắc sẽ về nhanh thôi". Ai dè đó chỉ là email xác nhận tiếp nhận hồ sơ, chứ chưa hề "chấp nhận hoàn trả". Thế là tôi đã mừng hơi sớm.

Rồi bắt đầu một giai đoạn chờ đợi kéo dài, hồi hộp như chờ "crush xem tin nhắn" mà mãi chẳng thấy "seen". Ba tháng trôi qua, đến tận tháng bảy tôi mới nhận được thư xin lỗi vì chậm trễ, kèm yêu cầu bổ sung thêm giấy tờ.

Theo hướng dẫn, tôi mừng thầm lên chi cục thuế nộp hồ sơ trực tiếp. Ai dè ở đây chỉ... hướng dẫn, còn tôi vẫn phải tự thao tác trên website. "Cũng tốt thôi", tôi nghĩ.

Nhưng khổ nỗi, khu vực đó lại không có wifi. Dùng 4G thì mạng yếu như rùa bò. Thành ra tôi rơi vào tình cảnh hài hước: Hỏi xong phải chạy ra ngoài sân để bắt sóng 4G mà bấm máy, rồi lại chạy vào hỏi tiếp. Chạy tới chạy lui, mồ hôi vã ra như tập gym.

Khổ hơn nữa là ngay cả cán bộ thuế ở đó cũng... bối rối. Vì họ chỉ hỗ trợ hướng dẫn chứ không trực tiếp điền thay, nên có lúc còn chỉ sai, rồi chính họ cũng ngạc nhiên: "Ủa, sao trang web không chạy như dự tính nhỉ?". Thế là dân như tôi vừa học, vừa mò, vừa cười khổ. Cuối cùng, sau một hồi lăn xả, tôi cũng nộp bổ sung xong.

Sau lần "vượt khó" đó, tôi lại tin tưởng rằng sớm thôi, tiền sẽ về. Nhưng đời không như là mơ, chỉ một tuần sau, lại có thông báo: "Vui lòng nộp lại hồ sơ từ đầu". Thú thực lúc ấy tôi chỉ biết ngồi thẫn thờ, thở dài một tiếng thật sâu.

Mà chưa hết, trong hồ sơ tôi có khai báo một người phụ thuộc là con nhỏ. Ấy vậy mà cơ quan thuế chỉ đồng ý miễn trừ trong 6 tháng, tức số tháng tôi có thu nhập. Còn 6 tháng thất nghiệp thì không được tính.

Tôi chợt tự hỏi: "Chẳng lẽ 6 tháng tôi thất nghiệp thì con tôi không phải ăn uống, đi học, sống hay sao?". Con cái đâu có ăn theo bảng lương của ba mẹ, mà ăn theo bữa cơm hằng ngày. Rất mong cơ quan chức năng cân nhắc điều chỉnh để hợp tình, hợp lý hơn.

Cuối cùng, sau nhiều vòng điền - xóa - bổ sung - nộp lại, một ngày đẹp trời, tài khoản ngân hàng của tôi cũng reo "ting". Tiền hoàn thuế đã về. Vui thì có vui, nhưng nhìn lại hành trình, tôi chỉ biết bật cười: đúng là "thử thách" chẳng khác gì một bộ phim truyền hình dài tập.

Dù vất vả vậy, tôi cũng phải ghi nhận: việc có app Etax Mobile và trang web thực sự là một bước tiến bộ vượt bậc so với trước kia. Hy vọng trong thời gian tới, cả app lẫn web sẽ được hoàn thiện hơn nữa, để người dân không chỉ thấy tiện lợi trên lý thuyết mà còn được trải nghiệm sự thuận tiện thật sự.

Kinh nghiệm rút ra: Đừng vội ăn mừng khi thấy email "tiếp nhận", hãy chuẩn bị đủ giấy tờ và thêm cả một trái tim... kiên nhẫn. Và quan trọng nhất: nếu cơ quan thuế có thêm wifi free thì dân tình chúng tôi sẽ đỡ phải đóng vai vận động viên marathon mỗi lần làm thủ tục.

