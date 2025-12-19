Làm răng sứ hạn chế mài nhỏ tại Smilux

Smilux Dental áp dụng giải pháp bọc răng sứ mài siêu mỏng, vừa có thể giữ đến 90% răng thật, hạn chế xâm lấn, vừa bảo vệ tủy răng.

Theo bác sĩ Hoàng Danh Ngân tại Nha khoa Quốc tế Smilux (Smilux Dental), trên 80% biến chứng sau khi bọc răng sứ xuất phát từ việc mài răng quá mức hoặc dùng vật liệu kém chất lượng.

Cụ thể, mài lượng lớn thân răng thật nhằm che khuyết điểm hoặc rút ngắn thời gian bọc sứ được xem là không tuân thủ chuẩn mực điều trị. Bác sĩ cho biết sự xâm lấn quá mức này tiềm ẩn nhiều rủi ro.

"Thứ nhất là tổn thương tủy răng: gây đau nhức kéo dài, viêm tủy, trong nhiều trường hợp dẫn đến nhiễm trùng lan xuống xương hàm. Thứ hai là mất răng vĩnh viễn: khi răng thật bị phá hủy không thể cứu chữa, giải pháp cuối cùng là nhổ bỏ và thay thế bằng Implant - quá trình phức tạp, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống", bác sĩ Danh Ngân cho hay.

Cũng theo bác sĩ Ngân, bọc răng sứ từ vật liệu trôi nổi, không rõ nguồn gốc sẽ dẫn đến tình trạng sứ dễ xuống cấp, nhanh đục màu, bong tróc. "Đưa vật liệu không kiểm định vào khoang miệng đồng nghĩa với nguy cơ cao về sức khỏe, điển hình là nhiễm khuẩn, viêm nướu, hôi miệng kéo dài. Nhiều trường hợp phải trị nhiễm trùng trước khi phục hình", bác sĩ nói.

Ngoài ra, phục hình răng sứ đòi hỏi đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao và chứng chỉ hành nghề. Nếu sai kỹ thuật, có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như lệch khớp cắn, đau khớp thái dương hàm, khó mở miệng; gây nhức đầu mãn tính, mòn mặt nhai của răng đối diện.

Để tránh mài răng quá nhiều, Smilux Dental đề cao triết lý "Bảo tồn tối đa - Can thiệp tối thiểu". Theo đó, đội ngũ bác sĩ xác định mài siêu mỏng, giữ lại phần lớn răng thật, hạn chế xâm lấn và bảo vệ tủy.

"Chúng tôi cam kết dùng vật liệu có nguồn gốc rõ ràng, nói không với sứ trôi nổi hoặc kém chất lượng, đồng thời có khả năng ngừa viêm nướu, hở viền", người đại diện nói.

