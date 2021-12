Lạm phát Anh cao nhất 10 năm

Giá cả tiêu dùng tại Anh tiếp tục leo thang trước cuộc họp của ngân hàng trung ương nước này.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở Anh tháng 11 tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2020, cao hơn nhiều so với mức 4,2% trong tháng 10. Đây cũng là mức cao nhất trong một thập kỷ, và cao hơn gấp đôi so với mục tiêu của ngân hàng trung ương.

Các nhà kinh tế được thăm dò bởi Reuters đã dự đoán lạm phát ở mức 4,7% cho tháng 11. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Anh cho rằng lạm phát sẽ đạt 5% vào mùa xuân năm 2022. Mục tiêu của họ là 2% cuối năm 2023.

CPI lõi - không bao gồm giá năng lượng, thực phẩm, rượu và thuốc lá - tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cao hơn dự báo của Reuters là 3,7% và 0,5% so với tháng 10.

Người tiêu dùng chọn lựa bánh mỳ tại siêu thị Sainsbury's ở London ngày 12/1. Ảnh: Reuters

Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) của Ngân hàng Trung ương Anh sẽ họp vào thứ Năm (16/12) để quyết định xem có nên thắt chặt chính sách tiền tệ hay không. Kinh tế Anh đang trong trạng thái lạm phát cao và thị trường lao động vẫn mạnh. Tuy nhiên, sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron đã gây ra bất ổn mới cho phục hồi kinh tế trong ngắn hạn.

MPC hiện vẫn giữ lãi suất ở mức thấp kỷ lục 0,1%. Tuy nhiên, các nhà phân tích không rõ liệu họ có thể kích hoạt việc tăng lãi suất trong phiên họp tới do sự xuất hiện của Omicron hay không.

"Thật không may cho người tiêu dùng, lạm phát cao có thể vẫn còn kéo dài vài tháng nữa", Richard Carter, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu lãi suất cố định tại Quilter Cheviot, cho biết. Theo ông, Ngân hàng Trung ương Anh nên dũng cảm tăng lãi suất hơn là chờ đợi đến năm sau trong tình hình bất ổn vì Omicron thế này.

Phiên An (theo CNBC)