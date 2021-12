Giá nhà ở Anh tăng nhanh nhất trong 15 năm

Giá nhà ở Anh vừa có giai đoạn 3 tháng tăng nhanh nhất 15 năm qua, do nhu cầu cao nhưng nguồn cung hạn chế, lãi vay thấp.

Giá trung bình của một căn nhà ở Anh đã đạt mức cao kỷ lục 273.000 bảng vào tháng trước, theo nhà cung cấp dịch vụ vay thế chấp Halifax. Giá trị căn nhà tăng 1% so với tháng 10, cao hơn 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính trong 3 tháng 9,10 và 11, giá nhà tăng 3,4% so với giai đoạn 3 tháng liền trước đó. Đây là tốc độ nhanh nhất kể từ năm 2006.

"Thị trường tiếp tục được củng cố bởi sự thiếu hụt sản phẩm sẵn có, thị trường lao động mạnh mẽ và sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà cung cấp dịch vụ cho vay thế chấp, khiến lãi suất gần với mức thấp lịch sử", Russell Galley, CEO Halifax nói.

Trên toàn quốc, giá nhà trung bình tăng mạnh, bất chấp thị trường nhà ở London tiếp tục suy yếu, khi người dân thủ đô tìm cách chuyển đến những nơi rộng rãi và ít đông đúc hơn, một phần do việc chuyển hướng sang làm việc tại nhà.

Người mua nhà ở Anh xem ảnh sản phẩm tại một sàn giao dịch bất động sản. Ảnh: Bloomberg.

Giá nhà ở London vào tháng 11 tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, trái ngược với mức tăng 15% ở Wales và 10% ở Bắc Ireland. Kể từ khi đại dịch bùng phát vào tháng 3/ 2020 và nước Anh lần đầu tiên phong toả, giá nhà đã tăng 34.000 bảng, tương đương 1.700 bảng mỗi tháng. Do đó, việc mua một bất động sản ở Wales chưa bao giờ đắt như bây giowf, với giá nhà trung bình lần đầu tiên vượt qua mốc 200.000 bảng.

Các số liệu của Halifax cho thấy sự bùng nổ của thị trường nhà đã kéo dài hơn giai đoạn chính phủ giảm thuế trước bạ. Được bắt đầu vào tháng 7/2020, sau đợt phong tỏa đầu tiên, người mua nhà được miễn thuế trước bạ đối với 500.000 bảng giá trị đầu tiên của bất kỳ giao dịch mua bất động sản nào ở Anh hoặc Bắc Ireland. Ngưỡng miễn thuế đã giảm một nửa, xuống 250.000 bảng vào cuối tháng 6 năm nay, trước khi ngừng vào tháng 10.

Anna Clare Harper, CEO công ty tư vấn bất động sản SPI Capital, nói dù việc giảm thuế trước bạ tạm thời "đóng vai trò như một chất xúc tác", nhưng nó "không phải là nguyên nhân của việc tăng giá nhà gần đây".

Theo Nathan Emerson, CEO Propertymark, đại lý bất động sản đã ghi nhận lượng nhà có sẵn để bán đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay. Cùng với đó, lãi suất thực tế phải trả khi vay mua nhà đã giảm xuống nhất thấp nhất lịch sử vào tháng 10, theo dữ liệu của Ngân hàng Trung ương Anh.

Trong khi biến thể Omicron làm tăng thêm sự bất ổn triển vọng của thị trường bất động sản, Andrew Wishart, nhà kinh tế bất động sản tại Capital Economics, cho biết trên thực tế, nó có thể làm giá nhà tăng thêm.

Theo đó, mối quan tâm liên tục về dịch bệnh có thể hỗ trợ nhu cầu về nhà ở thông qua lãi suất thấp trong thời gian dài hơn, khi mọi người tiếp tục tìm kiếm thêm không gian sống và tăng cường tiết kiệm của hộ gia đình.

Nhưng Galley của Halifax, thì dự báo tốc độ tăng giá nhà hiện tại sẽ không kéo dài đến năm sau vì giá nhà so với thu nhập đã cao lịch sử và ngân sách các hộ gia đình có khả năng chịu áp lực lớn hơn trong những tháng tới do lạm phát tăng và chi phí năng lượng cao.

Phiên An (theo FT)