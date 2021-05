Làm giả giấy tờ cho xe sang nhập lậu

Hà NộiLê Minh Đức bị phạt 18 năm tù vì chủ mưu làm giả các bộ giấy tờ để cầm cố ôtô nhập lậu.

21h ngày 4/5, sau một ngày xét xử, nhận định Đức, 40 tuổi, lên kế hoạch và chỉ đạo đồng bọn thực hiện hành vi phạm tội, TAND Hà Nội tuyên Đức phạm 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 4 năm tù do Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Tổng hợp hình phạt à 18 năm.

Đồng phạm Trần Duy Long, 32 tuổi, bị phạt 9 năm tù. Bị cáo Nguyễn Cảnh Chung, 40 tuổi, bị phạt 7 năm tù với cáo buộc phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ trái qua: Chung, Đức và Long tại phiên xét xử ngày 4/5. Ảnh: Hải Thư

Cáo trạng xác định, giữa năm 2018, Đức mua hai ôtô Lexus và BMW nhập lậu và mượn thêm xe Mercedes của người quen để đi lại.

Tháng 6/2018, cần tiền đầu tư cho công ty mình làm giám đốc, Đức nảy sinh ý đồ làm giả giấy tờ ba chiếc xe. Đức gửi hình ảnh mẫu đăng ký xe, đăng kiểm và chứng minh nhân dân cho nhân viên Long nhằm chỉnh sửa ảnh thay đổi biển kiểm soát, số khung, số máy xe....

Đức sau đó chỉ đạo phó giám đốc Chung sử dụng các giấy tờ này đi vay tiền nhưng đều bị các ngân hàng từ chối, do xác định là giấy tờ giả. Sau đó, qua quan hệ xã hội, Chung liên hệ với anh Trần Văn Minh, chủ cửa hiệu cầm đồ ở quận Cầu Giấy để cầm cố xe.

Sáng 3/8/2018, Đức chỉ đạo Long tháo biển xe Lexus để thay bằng biển số khác rồi Chung mang xe cùng giấy tờ giả đến giao dịch với anh Minh. Đức nhận 1,37 tỷ đồng và viết giấy bán xe cho anh Minh.

Hôm sau, Đức và Chung tiếp tục giao xe Mercedes và giấy tờ giả cho anh Minh để vay 1,5 tỷ đồng. Do không còn tiền, anh Minh mang xe và giấy tờ đến các nơi cầm cố khác để hỏi thì phát hiện giấy tờ chiếc xe Mercedes là giả. Từ đây, anh làm đơn trình báo cơ quan điều tra, nộp lại hai xe và và hai bộ giấy tờ.

Khám xét nơi ở của Đức, công an thu giữ nhiều con dấu của Bộ Ngoại giao, Công an thành phố Hà Nội, chứng minh công an nhân dân, cảnh phục, 8 giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô các loại đều mang tên Lê Minh Đức, cùng nhiều giấy tờ... , toàn bộ đều là giả.

Tại phiên toà, Đức không thừa nhận hành vi lừa đảo và làm giả giấy tờ xe như cáo buộc, nói do người bán xe chưa gửi bản gốc giấy tờ, chỉ cung cấp ảnh chụp. Khi có nhu cầu bán xe gấp, bị cáo mới nhờ Long chỉnh sửa ảnh để mang thế chấp.

Chủ toạ chất vấn: "Bị cáo có thẩm quyền được chỉnh sửa giấy tờ xe để lưu thông không?". Đức trả lời "không" và khai "các hình ảnh sau chỉnh sửa cũng không cùng kích cỡ, quy cách với giấy tờ của cơ quan nhà nước nên không thể quy kết bị cáo làm giả giấy tờ". Đức cho rằng "chưa từng thừa nhận tội làm giả giấy tờ", chỉ nhận có "nhờ chỉnh sửa".

Đại diện VKS công bố lời tự khai của Đức tại cơ quan điều tra cho thấy thừa nhận "do công ty cần tiền làm dự án, biết rõ chiếc xe không có giấy tờ nên nghĩ ra cách làm giả giấy tờ để cầm cố và có chia sẻ kế hoạch với Long, Chung".

Nghe hết bản tự khai và xác nhận chữ viết là của mình, Đức nói "do thời gian quá dài, không nhớ rõ". Chủ toạ đánh giá lời khai của Đức tại toà "chứa đầy mâu thuẫn", thái độ quanh co, không thành khẩn.

Bị cáo Long khai nghĩ ảnh chỉnh sửa cũng chẳng để làm gì, "có in ra cũng không giống giấy tờ thật, chả làm gì được" nên nhận lời giúp Đức, không được hưởng lợi gì.

Nói "việc in ra để sử dụng hay không là việc của Đức", Long đề nghị HĐXX xem xét lại việc mình bị tố về hành vi làm giấy tờ con dấu. HĐXX giải thích, dù sau đó Đức có sử dụng hình ảnh đã chỉnh sửa để đi lừa đảo hay không, hành động của Long vẫn cấu thành một bước trong quy trình làm giả giấy tờ.

Trong khi đó bị cáo Chung nhanh chóng thừa nhận hành vi, nhận lời giúp Đức do làm chung công ty chứ không chủ tâm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. "Bị cáo cả nể, nghĩ anh Đức là người đàng hoàng nên nhận lời", bị cáo Chung nói, xin hưởng khoan hồng.

Bị hại yêu cầu HĐXX xử lý nghiêm khắc ba bị cáo và yêu cầu được bồi thường 1,37 tỷ đồng bị chiếm đoạt. Theo lời khai của Đức, khoản tiền này đã dùng hết vào việc trả nợ cá nhân ngay buổi chiều nhận tiền.

Hải Thư