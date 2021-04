Lộ đường dây làm giả giấy tờ từ hai xe Mercedes trùng biển

Hà NộiNguyễn Đình Minh Lãm, 30 tuổi, bị cáo buộc cầm đầu đường dây làm giả giấy tờ sau việc hai chiếc Mercedes E300 cùng biển số "chạm mặt" nhau trên đường.

Ngày 20/4, Công an quận Hà Đông cho biết đã khởi tố Lãm cùng Trần Huỳnh Đức, 26 tuổi, Nguyễn Hữu Chiến, 38 tuổi và Lê Thị Hiên, 27 tuổi, về tội Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, theo điều 341 Bộ luật Hình sự.

Hồ sơ vụ án đã chuyển cho Công an thành phố Vinh, Nghệ An để điều tra theo thẩm quyền.

Xe do Bảo điều khiển "chạm mặt" chiếc cùng biển số. Ảnh: Quang Toàn.

Theo cảnh sát, từ đầu năm 2020, Lãm thường tìm các loại xe sang mà chủ sở hữu đã thế chấp giấy tờ tại ngân hàng nhưng sau đó mang cầm cố lấy tiền rồi "bỏ xe". Mua những xe này tại tiệm cầm đồ, Lãm đặt Đức làm sổ đăng kiểm, tem kiểm định, đăng ký giả với giá 4 triệu đồng một sản phẩm.

Tháng 1/2020, Lãm bán chiếc Mercedes E300 với giá 520 triệu đồng cho người tên Bảo song mới nhận 260 triệu đồng và chưa giao giấy tờ.

Ngày 28/2, một người đàn ông phát hiện xe do Bảo điều khiển cùng chủng loại và biển kiểm soát với phương tiện của mình nên trình báo cảnh sát. Vụ án bị phát giác từ đây.

Cảnh sát phát hiện đường dây này hoạt động chính tại Nghệ An dưới sự hợp tác của Đức, Chiến và Hiên. Khám xét nhà Hiên, công an thu 5 máy in, nhiều máy móc các loại, 18.000 phôi giấy chứng nhận kiểm định, 13.500 phôi giấy chứng nhận đăng ký xe. Cơ quan điều tra còn thu 5 ôtô BMW, Mercedes, Toyota Camry không có giấy tờ.

Đức khai đặt mua qua mạng 50 con dấu giả của cơ quan đăng ký, đăng kiểm xe cùng các mẫu phôi sau đó tự làm giấy tờ giả. Ngoài bán cho Lãm, Đức còn bán khoảng 500 bộ giấy tờ ôtô giả khác cho nhiều người.

Phạm Dự