Làm gì khi mẹ ở quê bị hàng xóm đánh?

Mẹ tôi rào đất, không cho hàng xóm chạy ngang thì bị họ cầm gậy lao vào đánh.

Ba mẹ tôi ở quê cực kỳ hiền nên hay bị ăn hiếp. Một ngày gần đây mẹ tôi rào đất nhà lại, không cho xe chở cây keo của hàng xóm chạy ngang đất nhà mình. Vậy là đứa con trai của nhà hàng xóm (từng có tiền án tiền sự) cầm gậy lao vào đánh mẹ tôi.

May thay mẹ kêu cứu nên có bố của người đó chạy đến can ngăn. Mẹ tôi hoảng quá gọi báo tin cho em gái đang đi làm ở xa. Em gái gọi công an xã vào giải quyết. Hầu như ai cũng phẫn nộ trước hành động của nhà hàng xóm. Vì cả gia đình đó đã chửi bới nhà tôi rất nhiều lần rồi. Họ nghĩ gia đình tôi ở quê chỉ có bố mẹ già yếu không làm gì được nên lấn át nhiều lần rồi.

Khi công an vào, họ đề nghị chở mẹ tôi đi khám để giám định thương tích nhưng mẹ không chịu mà lại ký giấy hoà giải. Tôi rất hiểu mẹ tôi, chắc chắn bà đã quá hoảng sợ nhà đó rồi nên không muốn làm to chuyện nữa mới ký giải hoà như vậy.

Những người ở đó hầu như ai cũng phẫn nộ và nói ba mẹ tôi quá dại. Nhà tôi có năm anh chị em hiện tại đều đi làm xa nhà. Khi nghe tin mẹ đánh thực sự rất đau lòng.

Tôi không muốn sự việc hoà thế này, vì chắc chắn nhà đó sẽ còn gây chuyện với bố mẹ nhiều vì bố mẹ quá hiền và không dám làm gì họ. Giờ họ có cho xe đi ngang qua đất nhà tôi thì ba mẹ cũng không dám làm gì. Chúng tôi nên làm gì?

Kim Quyên

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.