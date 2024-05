Làm gì khi máy bay gặp nhiễu động?

Luôn thắt dây an toàn là cách tốt nhất để giảm thiểu nguy cơ chấn thương do nhiễu động gây ra khi đang bay.

Sự cố của hãng hàng không Singapore Airlines hôm 21/5 khiến một người thiệt mạng và nhiều người bị thương là do máy bay rung lắc dữ dội khi vào vùng nhiễu động. Nhiều tấm ốp trần máy bay bị bung, những hành khách không thắt dây an toàn bị hất tung lên, đập đầu vào khoang hành lý, chỗ lắp đèn và khoang chứa mặt nạ dưỡng khí.

John Strickland, một chuyên gia hàng không ở Anh, cho biết không phải vô cớ các hãng hàng không khuyên bạn nên thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay (ngoại trừ lúc đi vệ sinh), dù ngắn hay dài. Ngay cả khi đèn tín hiệu yêu cầu thắt dây an toàn trên máy bay đã tắt, hành khách vẫn nên thắt dây an toàn.

Nhiễu động là một trong những nguyên nhân thường gặp nhất gây thương tích trên máy bay. Ảnh: AFP

Còn theo Tiến sĩ Paul Williams, Giáo sư Khoa học khí quyển tại Đại học Reading, Anh, khi gặp nhiễu động nghiêm trọng, hành khách có thể "bị ném lung tung trong cabin" nếu không thắt dây an toàn. Hành khách có thể tử vong, hoặc thương nặng, gãy xương.

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), dây an toàn trên máy bay giúp khách an toàn khi ngồi trong các giai đoạn quan trọng của chuyến bay (như lúc cất, hạ cánh) và khi có nhiễu động.

Theo FAA, từ 2009 đến 2021, Mỹ ghi nhận 146 hành khách và phi hành đoàn bị thương nặng trong các sự cố nhiễu động. Tháng 12/2022, 20 khách phải nhập viện vì máy bay gặp nhiễu động trên chuyến bay của Hawaiian Airlines từ Phoenix đến Honolulu. Tháng 3/2023, một hành khách người Mỹ thiệt mạng sau khi xảy ra nhiễu động nghiêm trọng trên chiếc máy bay riêng mà cô đang ngồi. Tháng 8/2023, 11 người nhập viện sau khi chuyến bay của Delta gặp nhiễu động không khí mạnh khi hạ cánh xuống Atlanta. Các thương tích gồm vết rách, gãy xương, vết thương ở đầu và bất tỉnh, chủ yếu do hành khách không thắt dây an toàn.

Tiến sĩ Paul Williams cho biết những trường hợp tử vong, bị thương nặng do nhiễu động trên các chuyến bay thương mại "là rất hiếm". Tổ bay thường được dự báo trước thời tiết xấu, không khí khắc nghiệt và được đào tạo để đối phó với những ảnh hưởng đó.

Theo Williams, tình trạng nhiễu động trên các chuyến bay có thể do bão, bay qua địa hình núi, các luồng không khí mạnh (luồng khí phản lực) gây ra. Trong đó, các luồng khí mạnh được gọi là "nhiễu động trời trong" khó tránh nhất vì nó không hiển thị trên radar thời tiết. Loại nhiễu động này cũng khó dự đoán chính xác khi nào nó ập đến vì nguyên nhân là các dòng xoáy quy mô nhỏ quá cục bộ. Hầu hết các thiết bị dự đoán thời tiết đều không thể tính toán được.

John Strickland cho biết vì phải đứng lâu hơn hành khách nên tiếp viên là những người dễ bị tổn thương nhất trên máy bay. Họ có nguy cơ bị thương nặng cao gấp 24 lần hành khách.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa đi máy bay sẽ kém an toàn hơn. Williams cho biết máy bay sẽ không rơi khỏi bầu trời dễ dàng vì được chế tạo theo thông số kỹ thuật rất cao, chúng có thể chịu được tình trạng hỗn loạn tồi tệ nhất mà chúng ta gặp phải, ngay cả trong tương lai. Điều hành khách cần làm là tuân thủ mọi hướng dẫn an toàn bay của tiếp viên khi lên máy bay và thắt dây an toàn suốt chuyến bay.

Anh Minh (Theo CNN, CNBC)