Làm gì để phòng sốt xuất huyết?

Loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, vệ sinh nhà cửa, môi trường sống, chủ động phòng tránh muỗi đốt là cách giúp phòng bệnh sốt xuất huyết.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do muỗi truyền, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và diễn biến nhanh chóng. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh đóng vai trò quan trọng để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.

Loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, loăng quăng, bọ gậy

Muỗi gây sốt xuất huyết có tập tính đẻ trứng ở các vật chứa nước sạch quanh nhà. Trứng muỗi có thể tồn tại trong điều kiện khô hạn tới 8 tháng và sẽ phát triển thành bọ gậy chỉ với một chút nước. Để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi cần thực hiện triệt để các biện pháp sau:

Đậy kín các dụng cụ chứa nước: Lu, bể, chum, vại chứa nước sinh hoạt phải có nắp đậy kín để muỗi không vào đẻ trứng.

Vệ sinh định kỳ: Thường xuyên cọ rửa các vật dụng chứa nước, khay nước thải của điều hòa, bể nước nhà vệ sinh hàng tuần.

Sử dụng biện pháp sinh học: Thả cá hoặc bọ nước (mesocyclops) vào các bể chứa nước lớn để tiêu diệt bọ gậy.

Loại bỏ vật đọng nước: Lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng đến. Thu gom và loại bỏ các vật phế thải xung quanh nhà như chai lọ, bao nilon, bát đĩa vỡ...

Vệ sinh nhà cửa và môi trường sống

Muỗi vằn thích trú ngụ ở những nơi tối, ẩm thấp trong nhà. Việc dọn dẹp không chỉ làm sạch không gian sống mà còn loại bỏ nơi ẩn náu của muỗi.

Giữ nhà cửa gọn gàng: Thường xuyên dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, nhất là các góc tối, gầm bàn, hộc tủ. Bỏ các đồ dùng cũ không cần thiết như quần áo cũ, sách báo...

Giữ vệ sinh môi trường: Phát quang bụi rậm, cây cỏ rậm rạp xung quanh nhà để không gian được thông thoáng, hạn chế nơi trú ngụ của muỗi.

Phun hóa chất diệt muỗi

Để phòng ngừa sốt xuất huyết trước khi bệnh vào mùa, phun hóa chất theo hướng dẫn của cơ quan chức năng địa phương cũng góp phần diệt muỗi, bọ gậy. Khi thực hiện, cần tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để đảm bảo an toàn và hiệu quả:

Tuân thủ hướng dẫn: Sử dụng hóa chất cần theo sự chỉ dẫn của nhân viên y tế và đúng liều lượng khuyến cáo.

Phun đúng cách: Phun hóa chất lên tường, hộc tủ, các góc nhà. Tuyệt đối không phun trực tiếp lên bàn ghế, đồ chơi, quần áo hay các vật dụng mà trẻ em dễ tiếp xúc.

Chủ động phòng tránh muỗi đốt

Bên cạnh diệt muỗi, mỗi người cần tự bảo vệ mình để không bị muỗi đốt, đặc biệt vào thời gian muỗi hoạt động mạnh (sáng sớm và chiều tối).

Mặc quần áo dài tay: Mặc quần áo che kín cơ thể giúp hạn chế diện tích da tiếp xúc với muỗi.

Ngủ trong màn: Ngủ buông màn (mùng) kể cả ban ngày để phòng chống muỗi đốt.

Sử dụng các sản phẩm xua muỗi: Dùng các loại kem bôi, thuốc xịt chống muỗi, nhang muỗi, hoặc vợt điện bắt muỗi.

Bảo vệ không gian sống: Lắp đặt lưới chống muỗi ở cửa sổ, cửa ra vào hoặc dùng rèm che để hạn chế muỗi bay vào nhà.

Cách ly người bệnh: Khi có người trong gia đình mắc sốt xuất huyết, cần cho người bệnh nằm trong màn để tránh muỗi đốt và lây truyền virus sang người lành.

Tiêm vaccine

Tiêm vaccine là biện pháp chủ động và được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), CDC Mỹ và Bộ Y tế Việt Nam khuyến cáo.

Thông tin vaccine: Vaccine Qdenga do hãng dược phẩm Takeda (Nhật Bản) sản xuất, có khả năng phòng ngừa cả 4 type huyết thanh của virus Dengue (Den-1, Den-2, Den-3, Den-4).

Nhóm người có thể tiêm và lịch tiêm: Vaccine dành cho trẻ từ 4 tuổi đến người lớn. Lịch tiêm gồm hai mũi, cách nhau ba tháng.

Khuyến cáo tiêm chủng: Nên tiêm vaccine sớm, không chờ đến cao điểm của mùa dịch, vì cơ thể cần trung bình hai tuần sau tiêm để tạo kháng thể bảo vệ. Cần tiêm đủ hai mũi để đạt hiệu quả tối ưu.

Dù hiệu quả cao, tiêm vaccine không thể thay thế các biện pháp phòng bệnh truyền thống. Để đạt hiệu quả phòng chống dịch tốt nhất, cần kết hợp tiêm vaccine với các hoạt động diệt muỗi, diệt loăng quăng và tránh muỗi đốt.

Bảo Bảo (Nguồn: Tổng hợp)