Làm gì để không bị rối loạn nhịp sinh học mùa Tết?

Đảm bảo chất lượng giấc ngủ, ăn đúng bữa và cân bằng giữa vui chơi, nghỉ ngơi là những cách giúp người trẻ không bị rối loạn nhịp sinh học mùa Tết.

Ngày 3/1, bác sĩ Phạm Ánh Ngân, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM - Cơ sở 3, cho biết người trẻ dễ bị cuốn vào guồng quay công việc, các chuyến chơi xa hoặc đi chúc Tết khiến ngày dài hơn, thức khuya ngủ ít, bỏ bữa, uống ít nước hoặc thay đổi đột ngột giờ ăn uống - nghỉ ngơi. Giai đoạn này dễ khiến nhịp sinh học của cơ thể bị rối loạn. Nhịp sinh học là nhịp điều hòa của từng tế bào trong cơ thể tương tác với nhịp ngày đêm của vũ trụ thông qua tác động của ánh sáng lên tế bào võng mạc và có trung tâm điều khiển chính là vùng nhân trên chéo (SCN) trong hồi hải mã ở não.

Nhịp sinh học của cơ thể hoạt động tương ứng với chu kỳ 24 giờ, giúp đảm bảo nhịp tiết của các hormone như: melantonin (hormone ngủ ngon), cortisol, dopamine (hormone tỉnh thức và duy trì năng lượng trong ngày).

Rối loạn nhịp sinh học dẫn đến rối loạn giấc ngủ, các hoạt động thể chất và khả năng tiêu hóa. Từ đó gây nên mệt mỏi, kém tập trung, đầy hơi, khó tiêu, chán ăn... Sau Tết, người trẻ dễ dàng gặp phải các vấn đề như tăng men gan, rối loạn mỡ máu, tiêu hóa, giấc ngủ, cân nặng bị ảnh hưởng, khó trở lại nhịp sinh hoạt bình thường.

Để tránh rối loạn nhịp sinh học trong mùa Tết, mọi người cần lưu ý:

Đảm bảo chất lượng giấc ngủ

Nên duy trì khoảng thời gian ngủ đêm từ 5-6 tiếng vào những khung giờ tương đồng nhau mỗi ngày. Đảm bảo ánh sáng cường độ thấp ở phòng ngủ để giúp giấc ngủ tốt hơn, nếu phải di chuyển nhiều nơi thì nên mang theo tấm che mắt, túi ngủ.

Hoạt động thể chất

Tập yoga, đi bộ, chạy bộ, đạp xe mỗi ngày khoảng 30 phút. Khi tập, ưu tiên tiếp xúc dưới ánh nắng mặt trời, đặc biệt trong khung giờ mặt trời mọc và mặt trời sắp lặn, sẽ giúp cơ thể nhạy với các tín hiệu ánh sáng tự nhiên, việc đồng bộ hóa đồng hộ sinh học vì thế được đảm bảo.

Ăn đủ bữa, đúng giờ



Không để mất ba bữa ăn chính trong ngày. Đối với người bị các vấn đề tiêu hóa, việc ăn đúng giờ đúng bữa là rất quan trọng để hoạt động của hệ thống tiêu hóa không bị xáo trộn.

Hạn chế các thực phẩm lên men, muối chua (dưa kiệu, dưa chua) đối với người có bệnh lý dạ dày.

Do tính chất các món ăn ngày Tết được chế biến cầu kỳ, nhiều đạm và dầu mỡ, nên kết hợp thêm các loại trà thảo mộc uống xen kẽ để hỗ trợ tiêu hóa. Người bị rối loạn giấc ngủ, có thể lựa chọn trà an thần để giúp thanh tâm, an thần, ngủ tốt hơn.

Cân bằng vui chơi và nghỉ ngơi



Các hoạt động vui chơi mùa Tết nên được cân bằng với thời gian nghỉ ngơi để cơ thể luôn tràn đầy năng lượng và nhịp sinh học không bị rối loạn.

