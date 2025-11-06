Lâm Đồng kiểm tra khẩn cấp các hồ chứa nước

Các hồ thượng nguồn Bình Thuận cũ phải xả lũ hợp lý, tránh ngập vùng hạ du khi bão Kalmaegi đến gần.

Ngày 6/11, kiểm tra hồ thủy lợi Sông Quao (xã Hàm Thuận Bắc), Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh yêu cầu các đơn vị quản lý hồ theo dõi chặt chẽ diễn biến bão Kalmaegi, chuẩn bị ứng phó với mưa lớn, lũ về bất thường.

"Trước khi xả lũ phải thông báo ngay cho chính quyền và người dân để chủ động ứng phó an toàn, bảo vệ tuyệt đối tính mạng", ông Minh nói.

Khẩn cấp kiểm tra các hồ chứa nước ở Lâm Đồng Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tại hồ Sông Quao, trưa 6/11. Video: Việt Quốc

Cùng ngày, lãnh đạo tỉnh cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chi cục Thủy lợi kiểm tra thêm 6 hồ lớn khác gồm Sông Luỹ, Cà Giây, Cẩm Hang, Ba Bàu, Núi Đất và Sông Dinh 3.

Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận cho biết đã bố trí trực ban 24/24 tại các hồ chứa, kênh chính, chuẩn bị vật tư, thiết bị, lực lượng sẵn sàng ứng phó. Hiện mực nước các hồ đã hạ thấp hơn mức bình thường để đón lũ an toàn.

Hồ Sông Quao, xã Hàm Thuận Bắc, đang chứa 72 triệu m3. Ảnh: Việt Quốc

Việc tỉnh kiểm tra hồ chứa nước trong bối cảnh mưa lớn. Một số hồ xả lũ gây ngập cho vùng hạ du, ảnh hưởng quốc lộ 1 và cao tốc qua địa bàn.

Đáng chú ý tối 1/11 hồ chứa nước của Công ty Trang Trại Việt nằm trên núi Tân Lai đã bị vỡ sau khi mưa kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng tại xã Tuy Phong. Nước lũ cuốn trôi nhiều nhà cửa, tài sản, khiến bé gái 13 tuồi thiệt mạng.

Theo Cục Khí tượng Thủy văn, bão Kalmaegi mạnh cấp 15, dự kiến đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai chiều nay, vùng tâm bão có thể hứng chịu gió cấp 13. So với dự báo chiều qua, bão di chuyển nhanh hơn, đổ bộ sớm khoảng 4 tiếng.

Khải Nguyên