Lâm Đồng chạy đua gia cố hồ 1,7 triệu m3 nguy cơ vỡ đập

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng người dân suốt đêm xử lý vết nứt dài hơn 54 m ở hồ Cay An, xã Tà Năng, không để vỡ đập khi khu vực mưa lớn kéo dài.

Sáng 8/11, lực lượng cứu hộ tiếp tục đóng cọc xà cừ, đắp đất gia cố thân đập, chuẩn bị khoan cọc nhồi bêtông để ổn định kết cấu, đồng thời theo dõi diễn biến mưa lũ nhằm bảo vệ khu vực hạ du.

Hiện trường gia cố hồ vào sáng nay. Ảnh: Minh Bằng

Lãnh đạo UBND xã Tà Năng cho biết đêm qua đến nay, hơn 150 cán bộ, chiến sĩ, 50 dân quân và nhiều thiết bị cơ giới được huy động đến hiện trường. Lực lượng tại chỗ khẩn trương kéo ống, vận chuyển vật liệu, xử lý các vết nứt, rò rỉ và gia cố chân đập.

Khu vực thân đập được che phủ bạt, chiếu sáng suốt đêm để thi công. Lực lượng chức năng triển khai dẫn dòng, hạ mực nước hồ, giảm áp lực nước và ngăn sạt trượt. Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cùng lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đến hiện trường trực tiếp chỉ đạo.

Đêm qua, 110 hộ dân với hơn 500 người ở hạ lưu được sơ tán đến nơi an toàn tại các trường học và cơ sở tôn giáo.

Công nhân đang bơm nước từ hồ ra để giảm áp lực. Ảnh: Minh Bằng

Hồ Cay An có dung tích 1,7 triệu m3, phục vụ tưới cho 250 ha đất nông nghiệp, đưa vào sử dụng từ năm 2007. Gần đây, công trình xuất hiện hiện tượng trượt cục bộ, nứt dài khoảng 54 m, sâu 2 m, độ mở 0,2-0,5 m, thấm nước qua chân đập. Một số vị trí rò rỉ thành dòng, đe dọa an toàn hồ, trong khi khu vực mưa lớn do ảnh hưởng bão Kalmaegi.

Lâm Đồng từng xảy ra vỡ hồ chứa nước gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, tối 1/11, hai hồ của Công ty Trang Trại Việt ở xã Tuy Phong (Bình Thuận cũ) bị vỡ, nước tràn xuống khu dân cư cách 5 km, làm hư hại hơn 100 ha cây trồng và cuốn trôi 3 người, trong đó một bé gái 13 tuổi tử vong.

Khải Nguyên