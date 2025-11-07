Lâm Đồng di dời dân quanh hồ thủy lợi có nguy cơ vỡ đập

Chính quyền xã Tà Năng di dời 70 hộ dân quanh hồ thủy lợi Cay An sau khi phát hiện đập chính nguy cơ vỡ để tránh xảy ra sự cố vỡ hồ nước như cách đây 6 ngày.

Tối 7/11, ông Nguyễn Vũ Linh Sang, Chủ tịch UBND xã Tà Năng (huyện Đức Trọng cũ), cho biết từ 20h30 hôm nay, lực lượng chức năng sơ tán người dân hai thôn Chan Rang Hao và Tou Nhe đến các điểm trường học, cơ sở tôn giáo, nhà dân trong khu vực an toàn.

Đập hồ thủy lợi Cay An, nơi xuất hiện vết trượt, nứt. Ảnh: Khánh Hương

Hồ Cay An dung tích 1,7 triệu m3, phục vụ tưới cho 250 ha đất nông nghiệp, đưa vào sử dụng từ năm 2007. Gần đây, công trình xuất hiện hiện tượng trượt cục bộ, nứt và thấm nước qua chân đập. Một số vị trí khác rò rỉ thành dòng, đe dọa an toàn công trình.

Ảnh hưởng bão Kalmaegi khiến khu vực mưa lớn kéo dài, nước đổ về hồ tăng nhanh. Đến 14h cùng ngày, nguy cơ vỡ vai chính đập tăng cao. Chính quyền yêu cầu người dân không chăn thả, đánh bắt cá, tắm hoặc sinh hoạt gần hồ và suối hạ lưu, đồng thời di chuyển tài sản ra khỏi vùng ngập.

Công an, dân quân và cán bộ xã được huy động hỗ trợ sơ tán, sẵn sàng phương án ứng phó nếu đập xảy ra sự cố.

Chính quyền trải bạt thân đập nhằm hạn chế đất bị xói lở khi mưa lớn. Ảnh: Khánh Hương

Địa bàn Lâm Đồng từng xảy ra vỡ hồ chứa nước gây hậu quả nghiêm trọng. Tối 1/11, hai hồ của Công ty Trang Trại Việt ở xã Tuy Phong (Bình Thuận cũ) trên núi cao bị vỡ, nước đổ xuống khu vực người dân cách đó 5 km, làm hơn 100 ha cây trồng hư hại, cuốn trôi 3 người, trong đó bé gái 13 tuổi tử vong.

Khánh Hương - Trường Hà