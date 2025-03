Lâm Bảo Ngọc hát sáng tác của nhạc sĩ Hàn

Ca sĩ Lâm Bảo Ngọc thể hiện "I'm Sorry" - nhạc phẩm về tình yêu buồn - do nhóm nhạc sĩ Hàn Quốc sáng tác.

Ca khúc do Sync Project gồm ba thành viên sáng tác. Họ từng làm việc với các nghệ sĩ Kpop như Epik High, Tablo, Gary, Lee Hi, Younha, Code Kunst, Wanna One. Hiện nhóm hợp tác các nghệ sĩ nước ngoài, bao gồm cả làm nhạc phim ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan.

Lâm Bảo Ngọc nói xúc động khi nghe Pabaki - thành viên của nhóm - kể bài hát được viết dựa trên câu chuyện có thật. Bạn gái anh qua đời vào thời điểm dịch cách đây vài năm. Một ngày, khi nhìn kỷ vật của người yêu rơi ra từ chiếc balo, anh thốt lên "Baby, I'm Sorry" (Em yêu, anh xin lỗi). Lúc nghe demo, Lâm Bảo Ngọc không kìm được nước mắt vì cảm nhận nhạc sĩ đặt nhiều cảm xúc vào ca khúc.

Cô cùng một người bạn tham gia viết lời Việt cho nhạc phẩm. Lâm Bảo Ngọc gửi gắm thêm câu chuyện tình cảm cá nhân. Ca sĩ cho biết từng trải qua đau khổ, thậm chí bị trầm cảm khi mối quan hệ tan vỡ.

"Tôi từng mất một khoảng thời gian dài để cân bằng cảm xúc. Trải nghiệm yêu đương buồn nhưng cho tôi sự trưởng thành, nhiều cảm xúc để hát hay hơn", cô nói.

Hình ảnh Lâm Bảo Ngọc trong MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong MV, Lâm Bảo Ngọc kết hợp vũ công Đăng Quân, thể hiện cảm xúc lúc hạnh phúc, khi tiếc nuối. "Tôi tiết chế, không lạm dụng nốt cao khi thể hiện ca khúc", cô nói.

Lâm Bảo Ngọc, 28 tuổi, quê Nam Định, bắt đầu ca hát lúc ba tuổi. Gia đình cô có nhiều người làm công tác giảng dạy bộ môn âm nhạc. Lớn lên, Bảo Ngọc thi đỗ ngành Sư phạm Âm nhạc, thuộc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Ca sĩ được giới chuyên môn, khán giả nhận xét có giọng hát tốt, từng đoạt á quân Sao Mai 2017, Giọng hát Việt 2019, giải bạc Liên hoan Ban nhạc Toàn quốc 2019, quán quân Giọng ca bí ẩn 2019.

Những nhạc phẩm gắn với tên tuổi của Bảo Ngọc gồm Buông (Nguyễn Duy Anh), Vùng ký ức (Duy Khang), Những kẻ mộng mơ (Nguyễn Bảo Trọng), Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác (Hứa Kim Tuyền), Nói không thành lời (Nguyễn Hải Minh). Gần đây, cô gây chú ý khi tham gia các show âm nhạc như Ca sĩ mặt nạ, Our Song Vietnam, Xuân hạ thu đông rồi lại xuân 3.

Tân Cao