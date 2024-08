Đăng Quân - vũ công ba lần đoạt quán quân cuộc thi tài năng - hút triệu view với màn nhảy ở show "Anh trai say hi".

Anh xuất hiện tại tập tám trong vai trò giám khảo vòng thi nhảy đối kháng, lên sóng hôm 10/8. Đăng Quân thực hiện động tác vũ đạo thị phạm cho các "anh trai" gồm màn freestyle dancesport trên nền ca khúc The Star (JustaTee) và múa đương đại bài Sóng vỗ vỡ bờ (Trungg I.U).

Vũ công nhảy dẻo gây chú ý tại 'Anh trai say hi' Màn vũ đạo gây sốt của Đăng Quân. Video: Vie

Các thí sinh hò reo, ném mũ, giày - hành động trong văn hóa street dance, thể hiện sự phấn khích, yêu mến dành cho Đăng Quân. Trên mạng xã hội, khán giả nhận xét động tác của anh có sự kiểm soát, mượt mà, cơ thể mềm dẻo như "người không xương". Nhiều video về màn nhảy của vũ công trên TikTok hút triệu lượt xem.

Động tác vũ đạo của Đăng Quân trên sân khấu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Vũ công không chuẩn bị nhiều cho màn xuất hiện, phần lớn động tác là ngẫu hứng, biểu diễn theo cách cảm nhạc. Hai năm qua, anh ít nhận lời tham gia show truyền hình thực tế. Khi lên sân khấu, nghe tiếng cổ vũ của mọi người, anh thêm hào hứng. "Tôi hạnh phúc khi được sống lại cảm giác giống nhiều năm về trước khi làm thí sinh. Hai ngày qua, sau màn thể hiện tại show, tôi bất ngờ khi lượng theo dõi trang cá nhân tăng", vũ công nói.

Đăng Quân 24 tuổi, quê Hà Nội, sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Năm 2012, anh tham gia cuộc thi Vietnam's Got Talent mùa đầu tiên cùng bạn diễn Bảo Ngọc, đoạt quán quân khi chỉ mới 12 tuổi. Năm 2016, Đăng Quân thi So You Think You Can Dance mùa năm, giành ngôi vị cao nhất. Năm 2022, anh gây chú ý tại Street Dance Vietnam, là thành viên của đội Chi Pu, đoạt cúp.

Đăng Quân biểu diễn ở chung kết Vietnam's Got Talent Đăng Quân biểu diễn ở chung kết Vietnam's Got Talent 2012. Video: VTV

Các ca sĩ như Bảo Anh, Trọng Hiếu nhận xét Đăng Quân đa tài. Vũ công gắn bó với các thể loại gồm dancesport, popping, múa đương đại hay hip hop. Ngoài kỹ thuật ở từng bộ môn, Đăng Quân còn có khả năng biên đạo, dàn dựng sân khấu.

Nổi tiếng sớm trong nghề nhưng Đăng Quân chọn hoạt động ở hậu trường nhiều hơn. Thời gian qua, anh tập trung giảng dạy tại trung tâm riêng, muốn truyền lửa cho lớp đàn em về bộ môn nhảy, múa.

"Tôi trân trọng các thành tích từng đạt được nhưng không tự thỏa mãn. Nếu cứ sống trong chiến thắng, chúng ta sẽ ngừng phát triển. Với tôi, khi vượt qua bản thân ở các thử thách mới, thành công mới trọn vẹn", Đăng Quân nói.

Theo vũ công, hiện anh hài lòng với cuộc sống riêng tư. Đăng Quân lập gia đình lúc 19 tuổi, hiện có con trai gần bốn tuổi. Với anh, chuyện tình cảm là duyên số, đến sớm thì đón nhận. Anh khen bà xã tâm lý, ủng hộ chồng trong mọi quyết định.

Đăng Quân diễn chung kết Street dance Vietnam Đăng Quân biểu diễn tiết mục "Nghệ sĩ đường phố" tại chung kết Street Dance Vietnam năm 2022. Video: Nhân vật cung cấp

Tân Cao