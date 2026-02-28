Lâm Bảo Châu giữ vóc dáng nhờ chạy bộ

Người mẫu Lâm Bảo Châu, 34 tuổi, chạy bộ mỗi ngày để có hình thể săn chắc, từng chinh phục quãng đường 50 km.

Nhiều năm qua, anh duy trì thói quen chạy mỗi sáng hoặc chiều, trung bình mỗi lần tập luyện khoảng 10 km. Với Lâm Bảo Châu, thể thao không thể thiếu trong cuộc sống, trong đó chạy bộ là hoạt động quan trọng nhất để rèn thể chất, sức bền.

"Vận động giúp tôi kiểm soát cân nặng, giữ cơ thể săn chắc mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào các bài tập cường độ cao trong phòng gym", anh nói. Hiện Lâm Bảo Châu cao 1,83 m, nặng gần 80 kg.

Năm 2025, Lâm Bảo Châu trở lại với phim ảnh, đóng vai Lê Bi trong phim Chị ngã em nâng (đạo diễn Vũ Thành Vinh). Để có tạo hình gai góc, anh cho biết giảm 4 kg trong vòng một tháng nhờ chạy bộ.

Theo Lâm Bảo Châu, bộ môn giúp anh không chỉ giữ thể lực, phong độ ngoại hình mà còn rèn tính kỷ luật. Anh thích chạy ở không gian ngoài trời như đường phố, công viên. Những ngày thời tiết mưa lớn, anh không nghỉ mà tự chạy trong khuôn viên biệt thự hoặc lên xuống cầu thang. Khi đi du lịch trong và ngoài nước, Bảo Châu nghiêm khắc với bản thân, chạy đúng cự ly đặt ra.

Ngoài ra, chạy bộ là cách giúp người mẫu cân bằng tinh thần, giảm căng thẳng, duy trì năng lượng tích cực và nâng cao khả năng tập trung.

Nhờ tập luyện đều đặn, Lâm Bảo Châu tự tin đăng ký tham gia các cuộc thi marathon. Anh từng chinh phục đường chạy 50 km hiểm trở ở Hà Giang và nhiều tỉnh thành khác.

Theo người mẫu, với người mới thử sức chạy nên bắt đầu từ cự ly nhỏ, nâng dần khi thể trạng tốt. Để tránh gặp tai nạn hay sự cố, Lâm Bảo Châu thường khởi động kỹ, tiếp nước lẫn đồ ăn phù hợp tại trạm nghỉ chân. Hiện anh đặt mục tiêu chinh phục quãng đường 70 km. "Để làm được điều đó, việc tích lũy, duy trì sự bền bỉ, tập luyện nghiêm túc là các yếu tố quan trọng", anh nói.

Lệ Quyên - bạn gái của Lâm Bảo Châu - nói nể phục sự chăm chỉ tập luyện của anh. Nhiều lần người yêu tham gia đường đua, cô đi theo ủng hộ tinh thần. "Tôi được Châu truyền cảm hứng, thích tập luyện thể thao hơn. Hiện Châu là thầy của tôi tại phòng gym", ca sĩ nói.

Để giữ hình thể sáu múi, Lâm Bảo Châu còn kết hợp gym và chế độ ăn uống khoa học. Anh thường chọn các bài tập với tạ, bóng hoặc dây với cường độ thích hợp. Người mẫu thường tự vào bếp chế biến các bữa ăn theo thực đơn của chuyên gia, thường sử dụng ức gà, rau xanh và các loại sữa, hạt.

Lâm Bảo Châu sinh ra ở Đài Loan nhưng lớn lên ở Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Phương Đông, sau đó theo đuổi con đường làm mẫu. Những năm qua, anh lấn sân diễn xuất, từng đóng các phim như Thương ngày nắng về, Kẻ săn tin, Mỹ nhân chiến, Trói buộc yêu thương. Bảo Châu còn thử sức làm MC qua một số chương trình âm nhạc.

Bảo Châu - Lệ Quyên kỷ niệm sáu năm gắn bó vào cuối năm 2025. Họ sống chung mà không cần kết hôn. Cặp sao ủng hộ nhau trong công việc, thoải mái chia sẻ hình ảnh cuộc sống đời thường.

