Lệ Quyên cổ vũ người yêu ra mắt phim

TP HCMCa sĩ Lệ Quyên ủng hộ bạn trai - người mẫu Lâm Bảo Châu - diễn xuất với vai điện ảnh đầu tiên trong "Chị ngã em nâng".

Cô xuất hiện trong sự kiện công chiếu tác phẩm tối 30/9, diện trang phục đồng điệu với người yêu. Lâm Bảo Châu vào vai Lê Bi - phản diện của phim, đối đầu nam chính Lực (Thuận Nguyễn) khi anh mở quán kinh doanh, bắt đầu con đường tự lập.

Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu quấn quýt trên thảm đỏ Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu trên thảm đỏ tối 30/9. Video: Mai Mai

Lâm Bảo Châu cho biết bạn gái khích lệ anh đóng điện ảnh, "bước ra khỏi vùng an toàn" sau thời gian chủ yếu theo đuổi công việc làm mẫu, MC. Trước đây, anh từng đóng một số vai nhỏ truyền hình. Sau một thời gian, anh lùi về hậu trường để tập trung cho một số dự án của cả hai. Lệ Quyên nhận ra bạn trai còn đam mê với diễn xuất, động viên anh trở lại. "Sự thấu hiểu và cổ vũ của cô ấy trở thành nguồn động lực lớn cho tôi", anh nói.

Chuẩn bị cho vai mới, anh tham gia hai khóa đào tạo diễn viên chuyên nghiệp. Bảo Châu thường rủ Lệ Quyên đến xem buổi diễn cuối kỳ để theo dõi, góp ý. Nhờ kiến thức tích lũy trong quá trình học diễn xuất, cộng thêm trải nghiệm thực tế, anh tự tin hơn khi được đạo diễn Vũ Thành Vinh giao kịch bản.

Trong các buổi tập thoại cùng êkíp Chị ngã em nâng, anh nán lại, học thêm kinh nghiệm nhập vai từ bạn diễn như Lê Khánh, Quốc Trường, Thuận Nguyễn. Anh chủ động giảm bốn kg, cắt tóc theo tạo hình gai góc của nhân vật.

Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu trong một chuyến du lịch tháng 8. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Lâm Bảo Châu, 32 tuổi, sinh ra tại Đài Loan nhưng lớn lên ở Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Phương Đông, sau đó theo đuổi con đường làm mẫu thời trang. Bảo Châu từng tham gia phim Kẻ săn tin, Mỹ nhân chiến, Trói buộc yêu thương, làm MC chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng phiên bản Việt.

Lệ Quyên, 44 tuổi, quê Hà Nội, là con út trong gia đình bốn anh em, có truyền thống nghệ thuật, cha mẹ cô đều là những nghệ sĩ hát chèo. Năm 2009, ca sĩ vào TP HCM lập nghiệp và theo dòng nhạc xưa. Từ năm 2010, Lệ Quyên phát hành chuỗi ấn phẩm nhạc mang tên Khúc tình xưa. Năm 2019, cô tổ chức liveshow Q Show 2 kỷ niệm 20 năm ca hát. Sau ly hôn, cô hẹn hò Lâm Bảo Châu, cả hai đồng hành trong các chuyến du lịch, sánh đôi tại các sự kiện.

Kịch bản Chị ngã em nâng thuộc thể loại tâm lý - tình cảm, xoay quanh một gia đình làm nhang truyền thống. Sau một biến cố, Thương trở thành chỗ dựa duy nhất cho Lực - em trai. Lớn lên, Thương thành đạt, kỳ vọng em đi theo định hướng của cô. Cô đầu tư cho Lực mở quán billiards, tuy nhiên càng khiến anh thấy gò bó, bị áp đặt. Tình thương hóa áp lực, khiến hai chị em Thương rạn nứt, đối mặt tình huống sinh tử. Tác phẩm là phim điện ảnh thứ hai của đạo diễn Vũ Thành Vinh, sau một năm ra mắt Hai Muối - Quyền Linh đóng chính.

Trailer phim "Chị ngã em nâng" Trailer phim "Chị ngã em nâng" - sẽ ra rạp từ ngày 3/10. Video: Đoàn phim cung cấp

Tam Kỳ