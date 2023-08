'Lái xe đúng luật là chưa đủ'

Nhiều tình huống tuân thủ luật giao thông một cách cứng nhắc cũng không khiến đường thông hè thoáng hơn.

Sau bài viết "Lời tự thú của thanh niên đi xe máy" tôi nhận ra rằng đúng luật thật sự quan trọng. Chúng ta đều biết rằng tham gia giao thông phải đúng luật, nhưng đúng luật cũng phải đi kèm với văn hóa giao thông, nếu không thì giao thông cũng sẽ rất hỗn loạn. Dưới đây là những khuyết điểm mà chính tôi từng mắc phải khi tham gia giao thông ngay cả khi đi xe máy lẫn ôtô.

Thứ nhất là bon chen cho bằng được trong phố ở đường hỗn hợp (xe nào đi làn nào đều được). Tôi đã chen vào làn trong cùng (đi ôtô) thường dành cho xe 2 bánh với ý nghĩ đi nhanh hơn. Nhưng không những không nhanh hơn bao nhiêu mà còn tắc hơn do các xe 2 bánh cứ chen ngang chen dọc, lại kèm thêm xe buýt đón trả khách nữa. Rồi tôi cố len xe lại vào làn giữa, kết quả là tạo cả một đoàn xe ùn phía sau, tất nhiên phải không phạm luật giao thông. Nếu có ai "hỏi tội" rằng tôi đi "làn xe máy" ở đường hỗn hợp, thì tôi trích xuất camera hành trình và thưa rằng "đường này hỗn hợp không phân làn".

Thực tế, có lần tôi bị đăng phản ánh lên mạng xã hội rằng đi không chừa đường cho xe máy trong hội nhóm lái xe. Rồi tôi đăng bài phản bác rằng đường này là đường hỗn hợp và "dạy" luật giao thông cho một số người "thiếu hiểu biết" trong nhóm. Nhưng không những họ "không hiểu" mà còn nổ ra trận cãi vã.

Tương tự khi tôi đi xe máy đi làn trái ngoài cùng (đường hỗn hợp). Trong phố đường hai chiều không dải phân cách cứng thì 50 km/h cả xe máy lẫn ôtô, có dải phân cách cứng thì 60 km/h cả xe máy lẫn ôtô. Tôi với ý nghĩ đấy đã bất chấp tiếng còi của ôtô xin vượt. Tôi đi kịch tốc độ cho phép rồi giờ lại bắt tôi vào làn phải (chậm hơn).

Lúc dừng đèn đỏ, tôi lại xuống cãi nhau với ôtô đã bấm còi với mình. Anh ấy lấy lý do xe máy nghiễm nhiên đi làn trong, đi làn ngoài gây cản trở. Tôi cố phân bua rằng tôi đi hết tốc độ tối đa cho phép. Chẳng ai chịu ai, thành một trận cãi vã, cũng may là có công an gần đó, tôi tường trình về hành động vô văn hóa của ôtô. Quả nhiên lái xe ôtô bị "giáo huấn" khiến tôi khoái trá cười. Rồi với thói quen "trẻ trâu", tôi đăng tình huống lên các hội nhóm lái xe phê phán lái xe ôtô này thiếu văn hóa bị công an nhắc để mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Nhưng vỗ tay đâu chả thấy, chỉ thấy những ý kiến trái chiều xuất hiện rằng tôi đi sai luật giao thông.

Cũng tương tự với đường không có phân cách cứng. Đi ôtô tôi thấy xe nào hơi lấn sang làn đường ngược chiều là đi chậm lại, vẫn bám tâm đường ép họ về đường của mình với ý nghĩ - xe anh lấn sang làn của tôi là sai luật. Tôi cứng đầu như vậy bất chấp xe họ to hoặc điều kiện bên phải không cho phép. Kệ họ, quệt vào xe ngược chiều do lấn làn là sai luật.

Ngày tôi đi phượt với nhóm 10 người đến đền Sóc. Tôi thấm nhuần tư tưởng "bên trái nhanh bên phải chậm" nên tôi cứ cố bám sát tim đường (tất nhiên không phải sát như đi ôtô). Gặp ôtô đằng sau chớp pha bấm còi ép vào trong thì tôi phản ứng theo hai kiểu, nếu đường ngoài khu dân cư tôi đi 70 km/h người ta đi 80 đến 90 km/h thì tôi nhường, nhưng đường giới hạn hẳn hoi như giới hạn 60 km/h thì tôi cứ "ngoan cố" bám và đi với tốc độ cỡ 60 km/h. Nếu họ có hỏi thì nói rằng tôi đi hết vận tốc cho phép rồi. Hoặc bảo họ rằng mọi phương tiện đều bình đẳng. Nếu họ không chịu thừa nhận "cái sai" thì có thể gọi CSGT xem ai đúng ai sai. Thật sự các bác thấy ức chế những kẻ "nhớ luật" như tôi nhỉ.

Nếu thấy xe nào có dấu hiệu vượt xe trước chiều ngược lại, tôi cứ bám giữa hoặc gần tâm đường. Điều kiện để vượt là đủ an toàn và trống xe chiều ngược lại. Một hôm thấy xe taxi chiều ngược lại lấn sang chiều của tôi đòi vượt và ép xe máy vào lề đường, tôi hô cả nhóm đứng hàng ngang chặn đầu lại không cho vượt và "dạy" cho tài xế này một bài học về tội "vượt ẩu". Muốn thì gọi công an thi gan xem gan ai cứng hơn, ai đúng luật hơn. Tôi đi đúng chiều, anh lấn sang đường ngược chiều khi điều kiện không cho phép thì anh sai, anh ép xe máy vào lề đường là anh sai. Kể cả bên phải rộng tôi không thích nhường đấy, thích ép lùi về đúng chiều đường đấy. Xong trích xuất camera đăng lên các hội nhóm thưa rằng ông này thiếu văn hóa. Nhưng vẫn là gạch đá nhận về.

Những lần gạch đá nhận về, tôi cho rằng họ là những người kém hiểu biết.

Sau những năm tháng thanh niên còn "húng", tôi nhận ra rằng đúng luật là tốt, nhưng đúng tình cũng quan trọng. Nếu ai cũng có tư duy này, đôi khi sẽ gây họa cho chính mình và những người xung quanh.

Trên đường thiên lý, xin các bác hãy tham gia giao thông đúng luật, nhưng cũng phải có văn hóa khi tham gia giao thông. Quá cứng nhắc sẽ gây ra những trường hợp "trời ơi đất hỡi".

Chúc các bác lái xe an toàn!

Độc giả An Thái